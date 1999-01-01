Київ
Відхаркувальні засоби
R05C A50**

Інші

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R05ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
R05CВІДХАРКУВАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИ
R05C AВідхаркувальні засоби
R05C A50**Інші
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Аскоріл експекторант
Аскоріл експекторант
Сироп флакон пластиковий 100 мл №1
Гленмарк
від 234,46 грн
в 928 аптеках
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Аскоріл
Аскоріл
Таблетки №20
Гленмарк
від 195,11 грн
в 860 аптеках
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Аскоріл експекторант
Аскоріл експекторант
Сироп флакон пластиковий 200 мл №1
Гленмарк
від 323,71 грн
в 786 аптеках
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Аскоріл
Аскоріл
Таблетки №50
Гленмарк
від 424,00 грн
в 717 аптеках
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Мукалтин® форте з вітаміном C
Мукалтин® форте з вітаміном C
Таблетки жувальні блістер №20
Корпорація Артеріум
від 147,24 грн
в 618 аптеках
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Антитусин
Антитусин
Таблетки блістер №10
Тернофарм
від 15,20 грн
в 616 аптеках
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Антитусин
Антитусин
Таблетки блістер №20
Тернофарм
від 41,00 грн
в 435 аптеках
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Тавіпек
Тавіпек
Капсули м'які кишково-розчинні 150 мг блістер №30
Монтавит
від 251,12 грн
в 307 аптеках
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Мукалтин® форте з вітаміном C
Мукалтин® форте з вітаміном C
Таблетки жувальні блістер №100
Корпорація Артеріум
Немає в наявності
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