Київ
Відхаркувальні засоби
R05C A50**
Інші
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R05
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
R05C
ВІДХАРКУВАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИ
R05C A
Відхаркувальні засоби
R05C A50**
Інші
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Аскоріл експекторант
Сироп флакон пластиковий 100 мл №1
Гленмарк
від
234,46
грн
в 928 аптеках
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Аскоріл
Таблетки №20
Гленмарк
від
195,11
грн
в 860 аптеках
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Аскоріл експекторант
Сироп флакон пластиковий 200 мл №1
Гленмарк
від
323,71
грн
в 786 аптеках
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Аскоріл
Таблетки №50
Гленмарк
від
424,00
грн
в 717 аптеках
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Мукалтин® форте з вітаміном C
Таблетки жувальні блістер №20
Корпорація Артеріум
від
147,24
грн
в 618 аптеках
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Антитусин
Таблетки блістер №10
Тернофарм
від
15,20
грн
в 616 аптеках
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Антитусин
Таблетки блістер №20
Тернофарм
від
41,00
грн
в 435 аптеках
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Тавіпек
Капсули м'які кишково-розчинні 150 мг блістер №30
Монтавит
від
251,12
грн
в 307 аптеках
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Мукалтин® форте з вітаміном C
Таблетки жувальні блістер №100
Корпорація Артеріум
Немає в наявності
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Форма випуску
капс. м'які кишково-розч.
сироп
табл.
табл. жув.
Дозування
150 мг
Пакування
блістер
фл. пластик. 100 мл
фл. пластик. 200 мл
Кількість штук в упаковці
1
10
20
30
50
100
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Виробник
Гленмарк
Корпорація Артеріум
Монтавит
Тернофарм
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