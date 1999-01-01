Київ
Відхаркувальні засоби
R05C A25**

Трава материнки

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R05ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
R05CВІДХАРКУВАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИ
R05C AВідхаркувальні засоби
R05C A25**Трава материнки
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Материнки трава
Материнки трава
Трава 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
від 35,76 грн
в 488 аптеках
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Материнки трава
Материнки трава
Трава 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
від 36,60 грн
в 318 аптеках
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Материнки трава
Материнки трава
Трава 1,5 г фільтр-пакет №20
Віола
від 32,58 грн
в 140 аптеках
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Материнки трава
Материнки трава
Трава 1,5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
від 46,80 грн
в 64 аптеках
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Материнки трава
Материнки трава
Трава 1,5 г фільтр-пакет №10
ЗАТ "Ліктрави"
Немає в наявності
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