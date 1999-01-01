Київ
Відхаркувальні засоби
R05C A25**
Трава материнки
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R05
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
R05C
ВІДХАРКУВАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИ
R05C A
Відхаркувальні засоби
R05C A25**
Трава материнки
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Материнки трава
Трава 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
від
35,76
грн
в 488 аптеках
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Материнки трава
Трава 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
від
36,60
грн
в 318 аптеках
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Материнки трава
Трава 1,5 г фільтр-пакет №20
Віола
від
32,58
грн
в 140 аптеках
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Материнки трава
Трава 1,5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
від
46,80
грн
в 64 аптеках
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Материнки трава
Трава 1,5 г фільтр-пакет №10
ЗАТ "Ліктрави"
Немає в наявності
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Дозування
1.5 г
50 г
Пакування
пачка
фільтр-пакет
Кількість штук в упаковці
1
10
20
Виробник
Віола
ЗАТ "Ліктрави"
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