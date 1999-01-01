Київ
АНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИ
B01A C
Антиагреганти
АТС Класифікація
B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ
B01
АНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИ
B01A
АНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИ
B01A C
Антиагреганти
B01A C04
Клопідогрел
B01A C05
Тиклопідин
B01A C06
Кислота ацетилсаліцилова
B01A C07
Дипіридамол
B01A C11
Ілопрост
B01A C16
Ептифібатид
B01A C18
Трифлусал
B01A C22
Празугрел
B01A C23
Цилостазол
B01A C24
Тікагрелор
B01A C25
Кангрелор
B01A C30
Комбінації
B01A C54**
Клопідогрел, комбінації
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Кардіомагніл
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг флакон №100
Асіно
від
154,28
грн
в 977 аптеках
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Аспірин Кардіо®
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №98
Байєр Консьюмер Кер
від
133,56
грн
в 974 аптеках
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Магнікор
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг блістер №100
Київський вітамінний завод
від
87,30
грн
в 962 аптеках
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Кардіомагніл
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг флакон №30
Асіно
від
70,42
грн
в 946 аптеках
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Кардіомагніл Форте
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг флакон №100
Асіно
від
152,47
грн
в 933 аптеках
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Магнікор
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
23,54
грн
в 912 аптеках
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Лоспирин®
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 75 мг стрип №120
КУСУМ ФАРМ ООО
від
103,95
грн
в 899 аптеках
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Плавікс®
Таблетки, вкриті оболонкою 75 мг №28
Санофі
від
856,20
грн
в 874 аптеках
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Магнікор
Таблетки форте, вкриті плівковою оболонкою 150 мг блістер №100
Київський вітамінний завод
від
96,41
грн
в 873 аптеках
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АСК-Тева
Таблетки кишково-розчинні 75 мг блістер №30
Тева Україна
від
18,08
грн
в 868 аптеках
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Лоспирин®
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 75 мг стрип №30
КУСУМ ФАРМ ООО
від
25,90
грн
в 868 аптеках
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Атерокард
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
48,00
грн
в 854 аптеках
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Кардіомагніл Форте
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг флакон №30
Асіно
від
53,77
грн
в 819 аптеках
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Атерокард
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг блістер №70
Київський вітамінний завод
від
114,55
грн
в 809 аптеках
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Плестазол
Таблетки 100 мг блістер №60
Київський вітамінний завод
від
762,00
грн
в 763 аптеках
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Атрогрел
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг блістер в пачці №30
Борщагівський ХФЗ
від
36,80
грн
в 761 аптеці
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Брилінта
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 90 мг блістер №56
АстраЗенека
від
2622,09
грн
в 761 аптеці
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Аспірин Кардіо®
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №28
Байєр Консьюмер Кер
від
70,82
грн
в 754 аптеках
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Тромбонет®-Фармак
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг блістер №60
Фармак
від
138,00
грн
в 753 аптеках
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Тромбонет®-Фармак
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг блістер №30
Фармак
від
47,30
грн
в 750 аптеках
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Форма випуску
капс.
капс. з модиф. вивільн.
капс. тверд.
конц. д/р-ну д/інф.
пор. д/конц. д/р-ну д/ін і інф
р-н д/ін.
р-н д/інг.
р-н інф.
табл.
табл. в/о
табл. в/о кишково-розч.
табл. в/плівк. обол.
табл. в/плівк. обол. киш-розч.
табл. жув.
табл. кишково-розч.
табл. форте в/плів. обол.
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Дозування
0.75 мг/мл
0.075 г
5 мг
5 мг/мл
10 мг
10 мкг/мл
20 мкг/мл
25 мг
50 мг
60 мг
75 мг
75 мг + 75 мг
75 мг/100 мл
80 мг
90 мг
100 мг
150 мг
250 мг
300 мг
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Пакування
амп. 1 мл
амп. 2 мл
банка
блістер
блістер у пачці
контейнер
стрип
фл.
фл. 100 мл
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Кількість штук в упаковці
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90
98
100
120
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Виробник
Acino Pharma
Boehringer Ingelheim
Egis
Gedeon Richter
GlaxoSmithKline Export
J.Uriach & Cia
KRKA d.d. Novo Mesto
MSN Lab.
Menarini Group
Micro Labs
Mili Healthcare
Mistral Capital Management
Rotapharm
Sandoz
United Biotech (P) Ltd
Zentiva
Артеріум Лтд
АстраЗенека
Асіно
Ауробіндо Фарма
Байєр
Байєр Консьюмер Кер
Байєр Фарма
Бауш Хелс Компаніз Інк.
Вертекс
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Дарниця ФФ
Др. Р. Пфлегер
Здоров'я
Зентіва
Київський вітамінний завод
Корпорація Здоров'я
Кусум
Кьєзі Фармасьютікалс
Медокемі Лтд
Микрохим
Мікрохім
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Польфарма
СЕМ Фармасьютікалс
Санофі
Санофі-Авентіс Україна
Стиролбиофарм Балтикум
Тева Украина
Тева Україна
Технолог
Фармак
Фармасайнс
Фитофарм
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