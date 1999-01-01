Київ
Антиагреганти
B01A C04
Клопідогрел
АТС Класифікація
B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ
B01
АНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИ
B01A
АНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИ
B01A C
Антиагреганти
B01A C04
Клопідогрел
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Плавікс®
Таблетки, вкриті оболонкою 75 мг №28
Санофі
від
856,20
грн
в 874 аптеках
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Атерокард
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
48,00
грн
в 854 аптеках
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Атерокард
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг блістер №70
Київський вітамінний завод
від
114,55
грн
в 809 аптеках
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Атрогрел
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг блістер в пачці №30
Борщагівський ХФЗ
від
36,80
грн
в 761 аптеці
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Тромбонет®-Фармак
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг блістер №60
Фармак
від
138,00
грн
в 753 аптеках
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Тромбонет®-Фармак
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг блістер №30
Фармак
від
47,30
грн
в 750 аптеках
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Платогріл®
Таблетки, вкриті оболонкою 75 мг №84
КУСУМ ФАРМ ООО
від
105,54
грн
в 748 аптеках
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Клопідогрел-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг блістер №90
Тева Україна
від
274,14
грн
в 620 аптеках
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Клопідогрел-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг блістер №30
Тева Україна
від
100,98
грн
в 591 аптеці
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Атрогрел
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг блістер в пачці №60
Борщагівський ХФЗ
від
99,60
грн
в 359 аптеках
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Клопідогрель-Санофі
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг блістер у картонній коробці №30
Санофі-Авентіс Україна
від
87,68
грн
в 357 аптеках
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Клопідогрель-Санофі
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг блістер у картонній коробці №90
Санофі-Авентіс Україна
від
255,90
грн
в 311 аптеці
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Платогріл®
Таблетки, вкриті оболонкою 75 мг №28
КУСУМ ФАРМ ООО
від
55,36
грн
в 199 аптеках
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Клопідогрель
Таблетки, вкриті оболонкою 75 мг блістер у пачці №30
від
51,15
грн
в 146 аптеках
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Плавікс®
Таблетки, вкриті оболонкою 300 мг блістер у картонній коробці №10
Санофі
від
443,00
грн
в 80 аптеках
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Клопідогрель-Фармекс
Таблетки, вкриті оболонкою 75 мг блістер №30
від
51,39
грн
в 73 аптеках
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Медогрель
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг блістер №30
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від
124,31
грн
в 19 аптеках
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Клопідогрель
Таблетки, вкриті оболонкою 75 мг блістер у пачці №10
Корпорація Здоров'я
від
22,70
грн
в 9 аптеках
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Атерокард
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг блістер №10
Київський вітамінний завод
від
20,40
грн
в 2 аптеках інших міст
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1
2
3
Форма випуску
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
Дозування
0.075 г
75 мг
300 мг
Пакування
блістер
блістер у пачці
Кількість штук в упаковці
7
10
14
28
30
40
56
60
70
80
84
90
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Egis
Gedeon Richter
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Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Зентіва
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Корпорація Здоров'я
Кусум
Медокемі Лтд
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Санофі
Санофі-Авентіс Україна
Тева Украина
Тева Україна
Фармак
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