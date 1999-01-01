Київ
Антиагреганти
B01A C04

Клопідогрел

АТС Класифікація

BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B01АНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИ
B01AАНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИ
B01A CАнтиагреганти
B01A C04Клопідогрел
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Плавікс®
Плавікс®
Таблетки, вкриті оболонкою 75 мг №28
Санофі
від 856,20 грн
в 874 аптеках
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Атерокард
Атерокард
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 48,00 грн
в 854 аптеках
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Атерокард
Атерокард
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг блістер №70
Київський вітамінний завод
від 114,55 грн
в 809 аптеках
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Атрогрел
Атрогрел
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг блістер в пачці №30
Борщагівський ХФЗ
від 36,80 грн
в 761 аптеці
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Тромбонет®-Фармак
Тромбонет®-Фармак
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг блістер №60
Фармак
від 138,00 грн
в 753 аптеках
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Тромбонет®-Фармак
Тромбонет®-Фармак
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг блістер №30
Фармак
від 47,30 грн
в 750 аптеках
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Платогріл®
Платогріл®
Таблетки, вкриті оболонкою 75 мг №84
КУСУМ ФАРМ ООО
від 105,54 грн
в 748 аптеках
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Клопідогрел-Тева
Клопідогрел-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг блістер №90
Тева Україна
від 274,14 грн
в 620 аптеках
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Клопідогрел-Тева
Клопідогрел-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг блістер №30
Тева Україна
від 100,98 грн
в 591 аптеці
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Атрогрел
Атрогрел
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг блістер в пачці №60
Борщагівський ХФЗ
від 99,60 грн
в 359 аптеках
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Клопідогрель-Санофі
Клопідогрель-Санофі
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг блістер у картонній коробці №30
Санофі-Авентіс Україна
від 87,68 грн
в 357 аптеках
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Клопідогрель-Санофі
Клопідогрель-Санофі
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг блістер у картонній коробці №90
Санофі-Авентіс Україна
від 255,90 грн
в 311 аптеці
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Платогріл®
Платогріл®
Таблетки, вкриті оболонкою 75 мг №28
КУСУМ ФАРМ ООО
від 55,36 грн
в 199 аптеках
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Клопідогрель
Клопідогрель
Таблетки, вкриті оболонкою 75 мг блістер у пачці №30
від 51,15 грн
в 146 аптеках
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Плавікс®
Плавікс®
Таблетки, вкриті оболонкою 300 мг блістер у картонній коробці №10
Санофі
від 443,00 грн
в 80 аптеках
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Клопідогрель-Фармекс
Клопідогрель-Фармекс
Таблетки, вкриті оболонкою 75 мг блістер №30
від 51,39 грн
в 73 аптеках
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Медогрель
Медогрель
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг блістер №30
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від 124,31 грн
в 19 аптеках
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Клопідогрель
Клопідогрель
Таблетки, вкриті оболонкою 75 мг блістер у пачці №10
Корпорація Здоров'я
від 22,70 грн
в 9 аптеках
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Атерокард
Атерокард
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг блістер №10
Київський вітамінний завод
від 20,40 грн
в 2 аптеках інших міст
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