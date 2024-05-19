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Атрогрел таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг блістер в пачці, №30 - Київ (98835) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 739 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (3)
53,62 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (6)
60,40
Економія: -8,10 грн
52,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
52,57 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (1)
54,81 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (1)
55,26 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (2)
52,57 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (57)
56,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (3)
53,62 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (2)
52,57 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (2)
59,01 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (6)
55,72 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
60,40
Економія: -8,10 грн
52,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
60,40
Економія: -8,10 грн
52,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (4), блістер (1)
51,87 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
55,77 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (19)
60,45
Економія: -4,73 грн
55,72 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (1)
47,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (2)
64,53
Економія: -8,32 грн
56,21 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (3)
59,10
Економія: -5,48 грн
53,62 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
60,40
Економія: -8,10 грн
52,30 грн