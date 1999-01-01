Київ
Антиагреганти
B01A C23

Цилостазол

АТС Класифікація

BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B01АНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИ
B01AАНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИ
B01A CАнтиагреганти
B01A C23Цилостазол
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Плестазол
Плестазол
Таблетки 100 мг блістер №60
Київський вітамінний завод
від 762,00 грн
в 763 аптеках
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Плестазол
Плестазол
Таблетки 50 мг блістер №60
Київський вітамінний завод
від 426,60 грн
в 661 аптеці
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Клаудіекс
Клаудіекс
Таблетки 100 мг блістер №56
Дарниця ФФ
від 794,80 грн
в 313 аптеках
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Клаудіекс
Клаудіекс
Таблетки 100 мг блістер №28
Дарниця ФФ
від 451,48 грн
в 287 аптеках
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Плетол
Плетол
Таблетки 50 мг блістер №60
СЕМ Фармасьютікалс
від 361,32 грн
в 52 аптеках
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Плетол
Плетол
Таблетки 100 мг блістер №60
СЕМ Фармасьютікалс
від 737,87 грн
в 52 аптеках
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Плестазол
Плестазол
Таблетки 100 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
Немає в наявності
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