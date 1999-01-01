Київ
Антиагреганти
B01A C23
Цилостазол
АТС Класифікація
B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ
B01
АНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИ
B01A
АНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИ
B01A C
Антиагреганти
B01A C23
Цилостазол
Сортування:
По популярності
Фільтр
Плестазол
Таблетки 100 мг блістер №60
Київський вітамінний завод
від
762,00
грн
в 763 аптеках
Знайти в аптеках
Плестазол
Таблетки 50 мг блістер №60
Київський вітамінний завод
від
426,60
грн
в 661 аптеці
Знайти в аптеках
Клаудіекс
Таблетки 100 мг блістер №56
Дарниця ФФ
від
794,80
грн
в 313 аптеках
Знайти в аптеках
Клаудіекс
Таблетки 100 мг блістер №28
Дарниця ФФ
від
451,48
грн
в 287 аптеках
Знайти в аптеках
Плетол
Таблетки 50 мг блістер №60
СЕМ Фармасьютікалс
від
361,32
грн
в 52 аптеках
Знайти в аптеках
Плетол
Таблетки 100 мг блістер №60
СЕМ Фармасьютікалс
від
737,87
грн
в 52 аптеках
Знайти в аптеках
Плестазол
Таблетки 100 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Дозування
50 мг
100 мг
Кількість штук в упаковці
28
30
56
60
Виробник
Дарниця ФФ
Київський вітамінний завод
СЕМ Фармасьютікалс
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню