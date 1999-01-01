Київ
Антиагреганти
B01A C06
Кислота ацетилсаліцилова
АТС Класифікація
B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ
B01
АНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИ
B01A
АНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИ
B01A C
Антиагреганти
B01A C06
Кислота ацетилсаліцилова
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Кардіомагніл
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг флакон №100
Асіно
від
154,28
грн
в 977 аптеках
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Аспірин Кардіо®
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №98
Байєр Консьюмер Кер
від
133,56
грн
в 974 аптеках
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Магнікор
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг блістер №100
Київський вітамінний завод
від
87,30
грн
в 962 аптеках
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Кардіомагніл
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг флакон №30
Асіно
від
70,42
грн
в 946 аптеках
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Кардіомагніл Форте
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг флакон №100
Асіно
від
152,47
грн
в 933 аптеках
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Магнікор
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
23,54
грн
в 912 аптеках
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Лоспирин®
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 75 мг стрип №120
КУСУМ ФАРМ ООО
від
103,95
грн
в 899 аптеках
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Магнікор
Таблетки форте, вкриті плівковою оболонкою 150 мг блістер №100
Київський вітамінний завод
від
96,41
грн
в 873 аптеках
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Лоспирин®
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 75 мг стрип №30
КУСУМ ФАРМ ООО
від
25,90
грн
в 868 аптеках
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АСК-Тева
Таблетки кишково-розчинні 75 мг блістер №30
Тева Україна
від
18,08
грн
в 868 аптеках
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Кардіомагніл Форте
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг флакон №30
Асіно
від
53,77
грн
в 819 аптеках
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Аспірин Кардіо®
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №28
Байєр Консьюмер Кер
від
70,82
грн
в 754 аптеках
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АСК-Тева
Таблетки кишково-розчинні 100 мг блістер №30
Тева Україна
від
39,03
грн
в 726 аптеках
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Ацекор Кардіо
Таблетки кишково-розчинні 100 мг блістер №100
Мікрохім
від
125,11
грн
в 693 аптеках
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Акард
Таблетки кишково-розчинні 75 мг блістер у картонній коробці №100
Польфарма
від
138,80
грн
в 625 аптеках
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Акард
Таблетки кишково-розчинні 75 мг блістер у картонній коробці №50
Польфарма
від
55,46
грн
в 551 аптеці
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Лоспирин®
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 75 мг стрип №80
КУСУМ ФАРМ ООО
від
64,80
грн
в 523 аптеках
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Тромболік-Кардіо
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
від
18,76
грн
в 495 аптеках
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Магнікор
Таблетки форте, вкриті плівковою оболонкою 150 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
28,70
грн
в 489 аптеках
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Кардісейв®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг блістер у пачці №50
Фармак
від
42,95
грн
в 388 аптеках
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