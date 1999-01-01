Київ
Антиагреганти
B01A C06

Кислота ацетилсаліцилова

АТС Класифікація

BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B01АНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИ
B01AАНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИ
B01A CАнтиагреганти
B01A C06Кислота ацетилсаліцилова
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Кардіомагніл
Кардіомагніл
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг флакон №100
Асіно
від 154,28 грн
в 977 аптеках
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Аспірин Кардіо®
Аспірин Кардіо®
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №98
Байєр Консьюмер Кер
від 133,56 грн
в 974 аптеках
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Магнікор
Магнікор
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг блістер №100
Київський вітамінний завод
від 87,30 грн
в 962 аптеках
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Кардіомагніл
Кардіомагніл
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг флакон №30
Асіно
від 70,42 грн
в 946 аптеках
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Кардіомагніл Форте
Кардіомагніл Форте
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг флакон №100
Асіно
від 152,47 грн
в 933 аптеках
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Магнікор
Магнікор
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 23,54 грн
в 912 аптеках
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Лоспирин®
Лоспирин®
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 75 мг стрип №120
КУСУМ ФАРМ ООО
від 103,95 грн
в 899 аптеках
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Магнікор
Магнікор
Таблетки форте, вкриті плівковою оболонкою 150 мг блістер №100
Київський вітамінний завод
від 96,41 грн
в 873 аптеках
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Лоспирин®
Лоспирин®
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 75 мг стрип №30
КУСУМ ФАРМ ООО
від 25,90 грн
в 868 аптеках
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АСК-Тева
АСК-Тева
Таблетки кишково-розчинні 75 мг блістер №30
Тева Україна
від 18,08 грн
в 868 аптеках
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Кардіомагніл Форте
Кардіомагніл Форте
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг флакон №30
Асіно
від 53,77 грн
в 819 аптеках
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Аспірин Кардіо®
Аспірин Кардіо®
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №28
Байєр Консьюмер Кер
від 70,82 грн
в 754 аптеках
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АСК-Тева
АСК-Тева
Таблетки кишково-розчинні 100 мг блістер №30
Тева Україна
від 39,03 грн
в 726 аптеках
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Ацекор Кардіо
Ацекор Кардіо
Таблетки кишково-розчинні 100 мг блістер №100
Мікрохім
від 125,11 грн
в 693 аптеках
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Акард
Акард
Таблетки кишково-розчинні 75 мг блістер у картонній коробці №100
Польфарма
від 138,80 грн
в 625 аптеках
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Акард
Акард
Таблетки кишково-розчинні 75 мг блістер у картонній коробці №50
Польфарма
від 55,46 грн
в 551 аптеці
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Лоспирин®
Лоспирин®
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 75 мг стрип №80
КУСУМ ФАРМ ООО
від 64,80 грн
в 523 аптеках
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Тромболік-Кардіо
Тромболік-Кардіо
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
від 18,76 грн
в 495 аптеках
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Магнікор
Магнікор
Таблетки форте, вкриті плівковою оболонкою 150 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 28,70 грн
в 489 аптеках
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Кардісейв®
Кардісейв®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг блістер у пачці №50
Фармак
від 42,95 грн
в 388 аптеках
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