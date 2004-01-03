Виробник: SanofiООО "Санофи-Авентис Украина"
01033, Киев, ул. Жилянская, 48-50А
+380443542000
+380443542010
від 224,76 грн
Інсуман Комб 25® Суспензія для ін'єкцій, 100 мо/мл, картридж, 3 мл, № 5 Санофі-Авентіс Україна
від 596,40 грн
Інсуман Рапід® Розчин для ін'єкцій, 100 мо/мл, картридж, 3 мл, № 5 Санофі-Авентіс Україна
від 586,19 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції
від 224,76 грн
Інсуман Комб 25® Суспензія для ін'єкцій, 100 мо/мл, картридж, 3 мл, № 5 Санофі-Авентіс Україна
від 596,40 грн
Інсуман Рапід® Розчин для ін'єкцій, 100 мо/мл, картридж, 3 мл, № 5 Санофі-Авентіс Україна
від 586,19 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції