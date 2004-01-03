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Виробник: Sanofi

ООО "Санофи-Авентис Украина"
01033, Киев, ул. Жилянская, 48-50А
+380443542000
+380443542010
www.sanofi-aventis.com.ua
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Знайдено: 18 препаратів
Амарил® таблетки, 2 мг, блістер, № 30; Санофі
Амарил® Таблетки, 2 мг, блістер, № 30 Санофі
В 1060 аптеках
від 123,41 грн
Ціни в аптеках
Амарил® таблетки, 3 мг, блістер, № 30; Санофі
Амарил® Таблетки, 3 мг, блістер, № 30 Санофі
В 798 аптеках
від 152,50 грн
Ціни в аптеках
Амарил® таблетки, 4 мг, блістер, № 30; Санофі
Амарил® Таблетки, 4 мг, блістер, № 30 Санофі
В 1101 аптеці
від 210,20 грн
Ціни в аптеках
Гіпотіазид® таблетки, 25 мг, блістер, № 20; Санофі
Гіпотіазид® Таблетки, 25 мг, блістер, № 20 Санофі
В 734 аптеках
від 38,22 грн
Ціни в аптеках
Гіпотіазид® таблетки, 100 мг, блістер, № 20; Санофі
Гіпотіазид® Таблетки, 100 мг, блістер, № 20 Санофі
В 567 аптеках
від 77,98 грн
Ціни в аптеках
Депакін Хроно® 300 мг таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою, 300 мг, контейнер, № 100; Санофі-Авентіс Україна
Депакін Хроно® 300 мг Таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою, 300 мг, контейнер, № 100 Санофі-Авентіс Україна
В 679 аптеках
від 1003,56 грн
Ціни в аптеках
Депакін Хроно® 500 мг таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою, 500 мг, контейнер, № 30; Санофі-Авентіс Україна
Депакін Хроно® 500 мг Таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою, 500 мг, контейнер, № 30 Санофі-Авентіс Україна
В 804 аптеках
від 470,88 грн
Ціни в аптеках
Депакін® сироп, флакон, 150 мл, № 1; Санофі-Авентіс Україна
Депакін® Сироп, флакон, 150 мл, № 1 Санофі-Авентіс Україна
В 564 аптеках
від 140,64 грн
Ціни в аптеках
Еглоніл® капсули, 50 мг, блістер, № 30; Санофі-Авентіс Україна
Еглоніл® Капсули, 50 мг, блістер, № 30 Санофі-Авентіс Україна
В 867 аптеках
від 211,90 грн
Ціни в аптеках
Еглоніл® розчин для ін'єкцій, 100 мг, ампула, 2 мл, № 6; Санофі-Авентіс Україна
Еглоніл® Розчин для ін'єкцій, 100 мг, ампула, 2 мл, № 6 Санофі-Авентіс Україна
В 770 аптеках
від 207,71 грн
Ціни в аптеках
Еглоніл® таблетки, 200 мг, блістер, № 12; Санофі-Авентіс Україна
Еглоніл® Таблетки, 200 мг, блістер, № 12 Санофі-Авентіс Україна
В 841 аптеці
від 145,76 грн
Ціни в аптеках
Ессенціалє® форте Н капсули, 300 мг, № 30; Санофі
Ессенціалє® форте Н Капсули, 300 мг, № 30 Санофі
В 1138 аптеках
від 255,54 грн
Ціни в аптеках
Ессенціалє® форте Н капсули, 300 мг, № 100; Санофі
Ессенціалє® форте Н Капсули, 300 мг, № 100 Санофі
В 1153 аптеках
від 739,42 грн
Ціни в аптеках
Зоксон 2 таблетки, 2 мг, блістер, № 30; Санофі
Зоксон 2 Таблетки, 2 мг, блістер, № 30 Санофі
В 1 аптеці інших міст
від 420,00 грн
Ціни в інших містах
Зоксон® 4 таблетки, 4 мг, блістер, № 30; Санофі
Зоксон® 4 Таблетки, 4 мг, блістер, № 30 Санофі
В 1 аптеці інших міст
від 650,00 грн
Ціни в інших містах
Імован® таблетки, вкриті оболонкою, 7,5 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 20; Санофі
Імован® Таблетки, вкриті оболонкою, 7,5 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 20 Санофі
В 1 аптеці
від 224,76 грн
Ціни в аптеках
Інсуман Комб 25® суспензія для ін'єкцій, 100 мо/мл, картридж, 3 мл, № 5; Санофі-Авентіс Україна
Інсуман Комб 25® Суспензія для ін'єкцій, 100 мо/мл, картридж, 3 мл, № 5 Санофі-Авентіс Україна
В 23 аптеках інших міст
від 596,40 грн
Ціни в інших містах
Інсуман Рапід® розчин для ін'єкцій, 100 мо/мл, картридж, 3 мл, № 5; Санофі-Авентіс Україна
Інсуман Рапід® Розчин для ін'єкцій, 100 мо/мл, картридж, 3 мл, № 5 Санофі-Авентіс Україна
В 2 аптеках інших міст
від 586,19 грн
Ціни в інших містах
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Стандартизація фармацевтичної продукції
01033, Киев, ул. Жилянская, 48-50А
+380443542000
+380443542010
www.sanofi-aventis.com.ua
Знайдено: 18 препаратів
Амарил® таблетки, 2 мг, блістер, № 30; Санофі
Амарил® Таблетки, 2 мг, блістер, № 30 Санофі
В 1060 аптеках
від 123,41 грн
Ціни в аптеках
Амарил® таблетки, 3 мг, блістер, № 30; Санофі
Амарил® Таблетки, 3 мг, блістер, № 30 Санофі
В 798 аптеках
від 152,50 грн
Ціни в аптеках
Амарил® таблетки, 4 мг, блістер, № 30; Санофі
Амарил® Таблетки, 4 мг, блістер, № 30 Санофі
В 1101 аптеці
від 210,20 грн
Ціни в аптеках
Гіпотіазид® таблетки, 25 мг, блістер, № 20; Санофі
Гіпотіазид® Таблетки, 25 мг, блістер, № 20 Санофі
В 734 аптеках
від 38,22 грн
Ціни в аптеках
Гіпотіазид® таблетки, 100 мг, блістер, № 20; Санофі
Гіпотіазид® Таблетки, 100 мг, блістер, № 20 Санофі
В 567 аптеках
від 77,98 грн
Ціни в аптеках
Депакін Хроно® 300 мг таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою, 300 мг, контейнер, № 100; Санофі-Авентіс Україна
Депакін Хроно® 300 мг Таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою, 300 мг, контейнер, № 100 Санофі-Авентіс Україна
В 679 аптеках
від 1003,56 грн
Ціни в аптеках
Депакін Хроно® 500 мг таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою, 500 мг, контейнер, № 30; Санофі-Авентіс Україна
Депакін Хроно® 500 мг Таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою, 500 мг, контейнер, № 30 Санофі-Авентіс Україна
В 804 аптеках
від 470,88 грн
Ціни в аптеках
Депакін® сироп, флакон, 150 мл, № 1; Санофі-Авентіс Україна
Депакін® Сироп, флакон, 150 мл, № 1 Санофі-Авентіс Україна
В 564 аптеках
від 140,64 грн
Ціни в аптеках
Еглоніл® капсули, 50 мг, блістер, № 30; Санофі-Авентіс Україна
Еглоніл® Капсули, 50 мг, блістер, № 30 Санофі-Авентіс Україна
В 867 аптеках
від 211,90 грн
Ціни в аптеках
Еглоніл® розчин для ін'єкцій, 100 мг, ампула, 2 мл, № 6; Санофі-Авентіс Україна
Еглоніл® Розчин для ін'єкцій, 100 мг, ампула, 2 мл, № 6 Санофі-Авентіс Україна
В 770 аптеках
від 207,71 грн
Ціни в аптеках
Еглоніл® таблетки, 200 мг, блістер, № 12; Санофі-Авентіс Україна
Еглоніл® Таблетки, 200 мг, блістер, № 12 Санофі-Авентіс Україна
В 841 аптеці
від 145,76 грн
Ціни в аптеках
Ессенціалє® форте Н капсули, 300 мг, № 30; Санофі
Ессенціалє® форте Н Капсули, 300 мг, № 30 Санофі
В 1138 аптеках
від 255,54 грн
Ціни в аптеках
Ессенціалє® форте Н капсули, 300 мг, № 100; Санофі
Ессенціалє® форте Н Капсули, 300 мг, № 100 Санофі
В 1153 аптеках
від 739,42 грн
Ціни в аптеках
Зоксон 2 таблетки, 2 мг, блістер, № 30; Санофі
Зоксон 2 Таблетки, 2 мг, блістер, № 30 Санофі
В 1 аптеці інших міст
від 420,00 грн
Ціни в інших містах
Зоксон® 4 таблетки, 4 мг, блістер, № 30; Санофі
Зоксон® 4 Таблетки, 4 мг, блістер, № 30 Санофі
В 1 аптеці інших міст
від 650,00 грн
Ціни в інших містах
Імован® таблетки, вкриті оболонкою, 7,5 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 20; Санофі
Імован® Таблетки, вкриті оболонкою, 7,5 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 20 Санофі
В 1 аптеці
від 224,76 грн
Ціни в аптеках
Інсуман Комб 25® суспензія для ін'єкцій, 100 мо/мл, картридж, 3 мл, № 5; Санофі-Авентіс Україна
Інсуман Комб 25® Суспензія для ін'єкцій, 100 мо/мл, картридж, 3 мл, № 5 Санофі-Авентіс Україна
В 23 аптеках інших міст
від 596,40 грн
Ціни в інших містах
Інсуман Рапід® розчин для ін'єкцій, 100 мо/мл, картридж, 3 мл, № 5; Санофі-Авентіс Україна
Інсуман Рапід® Розчин для ін'єкцій, 100 мо/мл, картридж, 3 мл, № 5 Санофі-Авентіс Україна
В 2 аптеках інших міст
від 586,19 грн
Ціни в інших містах
2 3 4 5 6
Стандартизація фармацевтичної продукції