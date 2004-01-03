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Список виробниківААсіно Україна

Виробник: Асіно Україна

ТОВ Фарма Старт, компанія Acino Group
03124, Київ, бульв. І. Лепсе, 8
+38 (044) 281-23-33
www.acino-pharma.com
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Знайдено: 18 препаратів
Азагілін® таблетки, 1 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30; Асіно
Азагілін® Таблетки, 1 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30 Асіно
В 5 аптеках
від 654,00 грн
Ціни в аптеках
Арипразол® таблетки, 10 мг, блістер, № 10; Асіно
Арипразол® Таблетки, 10 мг, блістер, № 10 Асіно
В 47 аптеках
від 113,14 грн
Ціни в аптеках
Арипразол® таблетки, 10 мг, блістер, № 30; Асіно
Арипразол® Таблетки, 10 мг, блістер, № 30 Асіно
В 414 аптеках
від 314,67 грн
Ціни в аптеках
Арипразол® таблетки, 10 мг, блістер, № 60; Асіно
Арипразол® Таблетки, 10 мг, блістер, № 60 Асіно
В 154 аптеках
від 652,91 грн
Ціни в аптеках
Арипразол® таблетки, 15 мг, блістер, № 10; Асіно
Арипразол® Таблетки, 15 мг, блістер, № 10 Асіно
В 28 аптеках
від 117,61 грн
Ціни в аптеках
Арипразол® таблетки, 15 мг, блістер, № 30; Асіно
Арипразол® Таблетки, 15 мг, блістер, № 30 Асіно
В 115 аптеках
від 327,51 грн
Ціни в аптеках
Арипразол® таблетки, 15 мг, блістер, № 60; Асіно
Арипразол® Таблетки, 15 мг, блістер, № 60 Асіно
В 45 аптеках
від 813,55 грн
Ціни в аптеках
Атомоксин® капсули тверді, 10 мг, блістер, № 7; Асіно Україна
Атомоксин® Капсули тверді, 10 мг, блістер, № 7 Асіно Україна
В 7 аптеках
від 529,25 грн
Ціни в аптеках
Атомоксин® капсули тверді, 18 мг, блістер, № 14; Асіно Україна
Атомоксин® Капсули тверді, 18 мг, блістер, № 14 Асіно Україна
В 8 аптеках
від 735,08 грн
Ціни в аптеках
Атомоксин® капсули тверді, 25 мг, блістер, № 14; Асіно Україна
Атомоксин® Капсули тверді, 25 мг, блістер, № 14 Асіно Україна
В 20 аптеках
від 835,04 грн
Ціни в аптеках
Атомоксин® капсули тверді, 40 мг, блістер, № 14; Асіно Україна
Атомоксин® Капсули тверді, 40 мг, блістер, № 14 Асіно Україна
В 31 аптеці
від 981,73 грн
Ціни в аптеках
Афосил® капсули, № 30; Асіно Україна
Афосил® Капсули, № 30 Асіно Україна
В 344 аптеках
від 505,24 грн
Ціни в аптеках
Біосон таблетки, вкриті плівковою оболонкою, блістер, № 30; Асіно
Біосон Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, блістер, № 30 Асіно
В 1097 аптеках
від 162,73 грн
Ціни в аптеках
Біфрен® капсули, 250 мг, блістер, № 20; Асіно Україна
Біфрен® Капсули, 250 мг, блістер, № 20 Асіно Україна
В 1239 аптеках
від 211,94 грн
Ціни в аптеках
Біфрен® Плюс таблетки, 1100 мг, блістер, № 20; Асіно
Біфрен® Плюс Таблетки, 1100 мг, блістер, № 20 Асіно
В 661 аптеці
від 256,66 грн
Ціни в аптеках
Брейнаксон Віта® таблетки, 400 мг, № 30; Асіно
Брейнаксон Віта® Таблетки, 400 мг, № 30 Асіно
В 267 аптеках
від 456,28 грн
Ціни в аптеках
Вальпроком 300 Хроно таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою, 300 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30; Асіно
Вальпроком 300 Хроно Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою, 300 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30 Асіно
В 357 аптеках
від 174,75 грн
Ціни в аптеках
Вальпроком 300 Хроно таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою, 300 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 100; Асіно
Вальпроком 300 Хроно Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою, 300 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 100 Асіно
В 999 аптеках
від 518,43 грн
Ціни в аптеках
2 3 4 5 15
Стандартизація фармацевтичної продукції
03124, Київ, бульв. І. Лепсе, 8
+38 (044) 281-23-33
www.acino-pharma.com
Знайдено: 18 препаратів
Азагілін® таблетки, 1 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30; Асіно
Азагілін® Таблетки, 1 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30 Асіно
В 5 аптеках
від 654,00 грн
Ціни в аптеках
Арипразол® таблетки, 10 мг, блістер, № 10; Асіно
Арипразол® Таблетки, 10 мг, блістер, № 10 Асіно
В 47 аптеках
від 113,14 грн
Ціни в аптеках
Арипразол® таблетки, 10 мг, блістер, № 30; Асіно
Арипразол® Таблетки, 10 мг, блістер, № 30 Асіно
В 414 аптеках
від 314,67 грн
Ціни в аптеках
Арипразол® таблетки, 10 мг, блістер, № 60; Асіно
Арипразол® Таблетки, 10 мг, блістер, № 60 Асіно
В 154 аптеках
від 652,91 грн
Ціни в аптеках
Арипразол® таблетки, 15 мг, блістер, № 10; Асіно
Арипразол® Таблетки, 15 мг, блістер, № 10 Асіно
В 28 аптеках
від 117,61 грн
Ціни в аптеках
Арипразол® таблетки, 15 мг, блістер, № 30; Асіно
Арипразол® Таблетки, 15 мг, блістер, № 30 Асіно
В 115 аптеках
від 327,51 грн
Ціни в аптеках
Арипразол® таблетки, 15 мг, блістер, № 60; Асіно
Арипразол® Таблетки, 15 мг, блістер, № 60 Асіно
В 45 аптеках
від 813,55 грн
Ціни в аптеках
Атомоксин® капсули тверді, 10 мг, блістер, № 7; Асіно Україна
Атомоксин® Капсули тверді, 10 мг, блістер, № 7 Асіно Україна
В 7 аптеках
від 529,25 грн
Ціни в аптеках
Атомоксин® капсули тверді, 18 мг, блістер, № 14; Асіно Україна
Атомоксин® Капсули тверді, 18 мг, блістер, № 14 Асіно Україна
В 8 аптеках
від 735,08 грн
Ціни в аптеках
Атомоксин® капсули тверді, 25 мг, блістер, № 14; Асіно Україна
Атомоксин® Капсули тверді, 25 мг, блістер, № 14 Асіно Україна
В 20 аптеках
від 835,04 грн
Ціни в аптеках
Атомоксин® капсули тверді, 40 мг, блістер, № 14; Асіно Україна
Атомоксин® Капсули тверді, 40 мг, блістер, № 14 Асіно Україна
В 31 аптеці
від 981,73 грн
Ціни в аптеках
Афосил® капсули, № 30; Асіно Україна
Афосил® Капсули, № 30 Асіно Україна
В 344 аптеках
від 505,24 грн
Ціни в аптеках
Біосон таблетки, вкриті плівковою оболонкою, блістер, № 30; Асіно
Біосон Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, блістер, № 30 Асіно
В 1097 аптеках
від 162,73 грн
Ціни в аптеках
Біфрен® капсули, 250 мг, блістер, № 20; Асіно Україна
Біфрен® Капсули, 250 мг, блістер, № 20 Асіно Україна
В 1239 аптеках
від 211,94 грн
Ціни в аптеках
Біфрен® Плюс таблетки, 1100 мг, блістер, № 20; Асіно
Біфрен® Плюс Таблетки, 1100 мг, блістер, № 20 Асіно
В 661 аптеці
від 256,66 грн
Ціни в аптеках
Брейнаксон Віта® таблетки, 400 мг, № 30; Асіно
Брейнаксон Віта® Таблетки, 400 мг, № 30 Асіно
В 267 аптеках
від 456,28 грн
Ціни в аптеках
Вальпроком 300 Хроно таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою, 300 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30; Асіно
Вальпроком 300 Хроно Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою, 300 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30 Асіно
В 357 аптеках
від 174,75 грн
Ціни в аптеках
Вальпроком 300 Хроно таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою, 300 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 100; Асіно
Вальпроком 300 Хроно Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою, 300 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 100 Асіно
В 999 аптеках
від 518,43 грн
Ціни в аптеках
2 3 4 5 15
Стандартизація фармацевтичної продукції