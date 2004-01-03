Виробник: МікрохімТОВ НВФ "МІКРОХІМ"
01013, Україна, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 5
+38 (044) 284-60-12
www.microkhim.com.ua
від 93,76 грн
від 128,94 грн
Аденіз-АМ Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 160 мг + 10 мг, блістер, № 30 Мікрохім
від 146,22 грн
Аспрікс Спрей назальний дозований, 15,75 мг/доза, флакон, 4 мл, 40 доз, 40 доз, № 1 Мікрохім
від 345,30 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції
від 93,76 грн
від 128,94 грн
Аденіз-АМ Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 160 мг + 10 мг, блістер, № 30 Мікрохім
від 146,22 грн
Аспрікс Спрей назальний дозований, 15,75 мг/доза, флакон, 4 мл, 40 доз, 40 доз, № 1 Мікрохім
від 345,30 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції