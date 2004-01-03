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Виробник: Мікрохім

ТОВ НВФ "МІКРОХІМ"
01013, Україна, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 5
+38 (044) 284-60-12
www.microkhim.com.ua
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Знайдено: 18 препаратів
Аденіз-АМ таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 80 мг + 5 мг, блістер, № 30; Мікрохім
Аденіз-АМ Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 80 мг + 5 мг, блістер, № 30 Мікрохім
В 97 аптеках
від 93,76 грн
Ціни в аптеках
Аденіз-АМ таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 160 мг + 5 мг, блістер, № 30; Мікрохім
Аденіз-АМ Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 160 мг + 5 мг, блістер, № 30 Мікрохім
В 197 аптеках
від 128,94 грн
Ціни в аптеках
Аденіз-АМ таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 160 мг + 10 мг, блістер, № 30; Мікрохім
Аденіз-АМ Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 160 мг + 10 мг, блістер, № 30 Мікрохім
В 170 аптеках
від 146,22 грн
Ціни в аптеках
Ам-Алітер таблетки, блістер, 4 мг/5 мг, 4 мг/5 мг, № 30; Мікрохім
Ам-Алітер Таблетки, блістер, 4 мг/5 мг, 4 мг/5 мг, № 30 Мікрохім
В 192 аптеках
від 122,10 грн
Ціни в аптеках
Ам-Алітер таблетки, блістер, 4 мг/10 мг, 4 мг/10 мг, № 30; Мікрохім
Ам-Алітер Таблетки, блістер, 4 мг/10 мг, 4 мг/10 мг, № 30 Мікрохім
В 112 аптеках
від 147,34 грн
Ціни в аптеках
Ам-Алітер таблетки, блістер, 8 мг/5 мг, 8 мг/5 мг, № 30; Мікрохім
Ам-Алітер Таблетки, блістер, 8 мг/5 мг, 8 мг/5 мг, № 30 Мікрохім
В 126 аптеках
від 153,56 грн
Ціни в аптеках
Ам-Алітер таблетки, блістер, 8 мг/10 мг, 8 мг/10 мг, № 30; Мікрохім
Ам-Алітер Таблетки, блістер, 8 мг/10 мг, 8 мг/10 мг, № 30 Мікрохім
В 105 аптеках
від 169,00 грн
Ціни в аптеках
Армадин Лонг таблетки пролонгованої дії, 300 мг, банка, № 40; Мікрохім
Армадин Лонг Таблетки пролонгованої дії, 300 мг, банка, № 40 Мікрохім
В 604 аптеках
від 673,20 грн
Ціни в аптеках
Армадин Лонг таблетки пролонгованої дії, 300 мг, блістер, № 30; Мікрохім
Армадин Лонг Таблетки пролонгованої дії, 300 мг, блістер, № 30 Мікрохім
В 107 аптеках
від 857,18 грн
Ціни в аптеках
Армадин Лонг таблетки пролонгованої дії, 300 мг, блістер, № 40; Мікрохім
Армадин Лонг Таблетки пролонгованої дії, 300 мг, блістер, № 40 Мікрохім
В 46 аптеках
від 913,29 грн
Ціни в аптеках
Армадин Лонг таблетки пролонгованої дії, 500 мг, банка, № 40; Мікрохім
Армадин Лонг Таблетки пролонгованої дії, 500 мг, банка, № 40 Мікрохім
В 168 аптеках
від 739,90 грн
Ціни в аптеках
Армадин Лонг таблетки пролонгованої дії, 500 мг, блістер, № 30; Мікрохім
Армадин Лонг Таблетки пролонгованої дії, 500 мг, блістер, № 30 Мікрохім
В 233 аптеках
від 998,95 грн
Ціни в аптеках
Армадин Лонг таблетки пролонгованої дії, 500 мг, блістер, № 40; Мікрохім
Армадин Лонг Таблетки пролонгованої дії, 500 мг, блістер, № 40 Мікрохім
В 3 аптеках
від 1059,82 грн
Ціни в аптеках
Армадін розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, у касеті у пачці, у касеті у пачці, № 10; Мікрохім
Армадін Розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, у касеті у пачці, у касеті у пачці, № 10 Мікрохім
В 1130 аптеках
від 924,80 грн
Ціни в аптеках
Армадін таблетки, вкриті оболонкою, 125 мг, банка, № 30; Мікрохім
Армадін Таблетки, вкриті оболонкою, 125 мг, банка, № 30 Мікрохім
В 3 аптеках інших міст
від 173,86 грн
Ціни в інших містах
Аспрікс спрей назальний дозований, 15,75 мг/доза, флакон, 4 мл, 40 доз, 40 доз, № 1; Мікрохім
Аспрікс Спрей назальний дозований, 15,75 мг/доза, флакон, 4 мл, 40 доз, 40 доз, № 1 Мікрохім
В 1 аптеці
від 345,30 грн
Ціни в аптеках
Ацекор Кардіо таблетки кишково-розчинні, 100 мг, блістер, № 50; Мікрохім
Ацекор Кардіо Таблетки кишково-розчинні, 100 мг, блістер, № 50 Мікрохім
В 41 аптеці
від 59,66 грн
Ціни в аптеках
Ацекор Кардіо таблетки кишково-розчинні, 100 мг, блістер, № 100; Мікрохім
Ацекор Кардіо Таблетки кишково-розчинні, 100 мг, блістер, № 100 Мікрохім
В 585 аптеках
від 111,91 грн
Ціни в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції
01013, Україна, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 5
+38 (044) 284-60-12
www.microkhim.com.ua
Знайдено: 18 препаратів
Аденіз-АМ таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 80 мг + 5 мг, блістер, № 30; Мікрохім
Аденіз-АМ Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 80 мг + 5 мг, блістер, № 30 Мікрохім
В 97 аптеках
від 93,76 грн
Ціни в аптеках
Аденіз-АМ таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 160 мг + 5 мг, блістер, № 30; Мікрохім
Аденіз-АМ Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 160 мг + 5 мг, блістер, № 30 Мікрохім
В 197 аптеках
від 128,94 грн
Ціни в аптеках
Аденіз-АМ таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 160 мг + 10 мг, блістер, № 30; Мікрохім
Аденіз-АМ Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 160 мг + 10 мг, блістер, № 30 Мікрохім
В 170 аптеках
від 146,22 грн
Ціни в аптеках
Ам-Алітер таблетки, блістер, 4 мг/5 мг, 4 мг/5 мг, № 30; Мікрохім
Ам-Алітер Таблетки, блістер, 4 мг/5 мг, 4 мг/5 мг, № 30 Мікрохім
В 192 аптеках
від 122,10 грн
Ціни в аптеках
Ам-Алітер таблетки, блістер, 4 мг/10 мг, 4 мг/10 мг, № 30; Мікрохім
Ам-Алітер Таблетки, блістер, 4 мг/10 мг, 4 мг/10 мг, № 30 Мікрохім
В 112 аптеках
від 147,34 грн
Ціни в аптеках
Ам-Алітер таблетки, блістер, 8 мг/5 мг, 8 мг/5 мг, № 30; Мікрохім
Ам-Алітер Таблетки, блістер, 8 мг/5 мг, 8 мг/5 мг, № 30 Мікрохім
В 126 аптеках
від 153,56 грн
Ціни в аптеках
Ам-Алітер таблетки, блістер, 8 мг/10 мг, 8 мг/10 мг, № 30; Мікрохім
Ам-Алітер Таблетки, блістер, 8 мг/10 мг, 8 мг/10 мг, № 30 Мікрохім
В 105 аптеках
від 169,00 грн
Ціни в аптеках
Армадин Лонг таблетки пролонгованої дії, 300 мг, банка, № 40; Мікрохім
Армадин Лонг Таблетки пролонгованої дії, 300 мг, банка, № 40 Мікрохім
В 604 аптеках
від 673,20 грн
Ціни в аптеках
Армадин Лонг таблетки пролонгованої дії, 300 мг, блістер, № 30; Мікрохім
Армадин Лонг Таблетки пролонгованої дії, 300 мг, блістер, № 30 Мікрохім
В 107 аптеках
від 857,18 грн
Ціни в аптеках
Армадин Лонг таблетки пролонгованої дії, 300 мг, блістер, № 40; Мікрохім
Армадин Лонг Таблетки пролонгованої дії, 300 мг, блістер, № 40 Мікрохім
В 46 аптеках
від 913,29 грн
Ціни в аптеках
Армадин Лонг таблетки пролонгованої дії, 500 мг, банка, № 40; Мікрохім
Армадин Лонг Таблетки пролонгованої дії, 500 мг, банка, № 40 Мікрохім
В 168 аптеках
від 739,90 грн
Ціни в аптеках
Армадин Лонг таблетки пролонгованої дії, 500 мг, блістер, № 30; Мікрохім
Армадин Лонг Таблетки пролонгованої дії, 500 мг, блістер, № 30 Мікрохім
В 233 аптеках
від 998,95 грн
Ціни в аптеках
Армадин Лонг таблетки пролонгованої дії, 500 мг, блістер, № 40; Мікрохім
Армадин Лонг Таблетки пролонгованої дії, 500 мг, блістер, № 40 Мікрохім
В 3 аптеках
від 1059,82 грн
Ціни в аптеках
Армадін розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, у касеті у пачці, у касеті у пачці, № 10; Мікрохім
Армадін Розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, у касеті у пачці, у касеті у пачці, № 10 Мікрохім
В 1130 аптеках
від 924,80 грн
Ціни в аптеках
Армадін таблетки, вкриті оболонкою, 125 мг, банка, № 30; Мікрохім
Армадін Таблетки, вкриті оболонкою, 125 мг, банка, № 30 Мікрохім
В 3 аптеках інших міст
від 173,86 грн
Ціни в інших містах
Аспрікс спрей назальний дозований, 15,75 мг/доза, флакон, 4 мл, 40 доз, 40 доз, № 1; Мікрохім
Аспрікс Спрей назальний дозований, 15,75 мг/доза, флакон, 4 мл, 40 доз, 40 доз, № 1 Мікрохім
В 1 аптеці
від 345,30 грн
Ціни в аптеках
Ацекор Кардіо таблетки кишково-розчинні, 100 мг, блістер, № 50; Мікрохім
Ацекор Кардіо Таблетки кишково-розчинні, 100 мг, блістер, № 50 Мікрохім
В 41 аптеці
від 59,66 грн
Ціни в аптеках
Ацекор Кардіо таблетки кишково-розчинні, 100 мг, блістер, № 100; Мікрохім
Ацекор Кардіо Таблетки кишково-розчинні, 100 мг, блістер, № 100 Мікрохім
В 585 аптеках
від 111,91 грн
Ціни в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції