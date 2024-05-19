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Аспірин Кардіо® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер, №98 - Київ (816028) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1135 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
126,57
Економія: -14,22 грн
112,35 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (2)
126,50
Економія: -17,80 грн
108,70 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
126,50
Економія: -17,80 грн
108,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
109,51 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (2), блістер (6)
127,12 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (5)
128,94 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (3)
110,06 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (33), блістер (3)
127,68 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (5)
131,24
Економія: -18,89 грн
112,35 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (3)
131,22
Економія: -10,27 грн
120,95 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
110,06 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (5), блістер (1)
126,91 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (5)
131,20
Економія: -10,25 грн
120,95 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (2)
126,50
Економія: -17,80 грн
108,70 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
131,20
Економія: -22,50 грн
108,70 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чикаленка Євгена, 22-А
Всього: упаковка (2), блістер (2)
126,50
Економія: -17,80 грн
108,70 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (2)
126,50
Економія: -17,80 грн
108,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (3)
130,05
Економія: -14,68 грн
115,37 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (10)
127,26 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (2)
126,50
Економія: -17,80 грн
108,70 грн