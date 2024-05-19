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Акард таблетки кишково-розчинні 75 мг блістер у картонній коробці, №100 - Київ (458311) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 704 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
175,50
Економія: -18,02 грн
157,48 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (3)
185,20
Економія: -21,30 грн
163,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
185,20
Економія: -21,30 грн
163,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
156,43 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (4)
164,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
154,36 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (26), блістер (2)
164,55 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (3)
179,50
Економія: -22,02 грн
157,48 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
156,44 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
167,55 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
185,20
Економія: -21,30 грн
163,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1)
185,79
Економія: -29,44 грн
156,35 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2), блістер (1)
163,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (2)
163,25 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (1)
185,20
Економія: -21,30 грн
163,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
169,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
168,50
Економія: -11,02 грн
157,48 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (1)
161,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
156,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1), блістер (1)
190,61
Економія: -34,31 грн
156,30 грн