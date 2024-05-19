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Атерокард таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг блістер, №70 - Київ (451103) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 866 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
129,02
Економія: -8,66 грн
120,36 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (3)
135,90
Економія: -20,10 грн
115,80 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
131,20
Економія: -15,40 грн
115,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
118,16 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: блістер (5)
121,52 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3), блістер (4)
116,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
118,86 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (26), блістер (1)
121,38 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (1)
120,36 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
114,15 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (2)
114,87 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (4)
110,02 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1), блістер (3)
135,80
Економія: -20,00 грн
115,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чикаленка Євгена, 22-А
Всього: упаковка (1), блістер (4)
131,20
Економія: -15,40 грн
115,80 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (4), блістер (1)
130,50
Економія: -14,70 грн
115,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1), блістер (2)
135,57
Економія: -27,66 грн
107,91 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2), блістер (4)
120,61 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: блістер (6)
110,46 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (4)
101,86
Економія: -1,48 грн
100,38 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (2)
119,07 грн