Київ
АНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИ
B01A
АНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИ
АТС Класифікація
B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ
B01
АНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИ
B01A
АНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИ
B01A A
Антагоністи вітаміну К
B01A B
Група гепарину
B01A C
Антиагреганти
B01A D
Ферменти
B01A E
Прямі інгібітори тромбіну
B01A F
Прямий інгібітор фактора Ха
B01A X
Інші антитромботичні засоби
Сортування:
По популярності
Фільтр
Кардіомагніл
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг флакон №100
Асіно
від
154,28
грн
в 977 аптеках
Знайти в аптеках
Аспірин Кардіо®
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №98
Байєр Консьюмер Кер
від
133,56
грн
в 974 аптеках
Знайти в аптеках
Магнікор
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг блістер №100
Київський вітамінний завод
від
87,30
грн
в 962 аптеках
Знайти в аптеках
Кардіомагніл
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг флакон №30
Асіно
від
70,42
грн
в 946 аптеках
Знайти в аптеках
Кардіомагніл Форте
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг флакон №100
Асіно
від
152,47
грн
в 933 аптеках
Знайти в аптеках
Магнікор
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
23,54
грн
в 912 аптеках
Знайти в аптеках
Ксарелто®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №42
Байєр
від
1280,28
грн
в 902 аптеках
Знайти в аптеках
Лоспирин®
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 75 мг стрип №120
КУСУМ ФАРМ ООО
від
103,95
грн
в 899 аптеках
Знайти в аптеках
Ксарелто®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №28
Байєр
від
885,52
грн
в 883 аптеках
Знайти в аптеках
Едоксакорд
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
675,72
грн
в 881 аптеці
Знайти в аптеках
Ксарелто®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №100
Байєр
від
2777,10
грн
в 877 аптеках
Знайти в аптеках
Плавікс®
Таблетки, вкриті оболонкою 75 мг №28
Санофі
від
856,20
грн
в 874 аптеках
Знайти в аптеках
Магнікор
Таблетки форте, вкриті плівковою оболонкою 150 мг блістер №100
Київський вітамінний завод
від
96,41
грн
в 873 аптеках
Знайти в аптеках
Лоспирин®
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 75 мг стрип №30
КУСУМ ФАРМ ООО
від
25,90
грн
в 868 аптеках
Знайти в аптеках
АСК-Тева
Таблетки кишково-розчинні 75 мг блістер №30
Тева Україна
від
18,08
грн
в 868 аптеках
Знайти в аптеках
Ксарелто®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №56
Байєр
від
873,64
грн
в 860 аптеках
Знайти в аптеках
Дістрептаза Дістрепт
Супозиторії ректальні блістер №6
Сінтаверс
від
764,96
грн
в 859 аптеках
Знайти в аптеках
Ксарелто®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №100
Байєр
від
4566,20
грн
в 859 аптеках
Знайти в аптеках
Атерокард
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
48,00
грн
в 854 аптеках
Знайти в аптеках
Едоксакорд
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
520,59
грн
в 854 аптеках
Знайти в аптеках
1
2
3
4
5
...
12
Форма випуску
капс.
капс. з модиф. вивільн.
капс. м'які
капс. тверд.
конц. д/р-ну д/інф.
ліофіл. д/р-ну д/ін.
ліофіл. д/р-ну д/інф.
пор. д/конц. д/р-ну д/ін і інф
пор. д/р-ну д/інф.
пор. ліофіл. д/п р-ну д/ін.
р-н д/ін.
р-н д/інг.
р-н інф.
суп. ректал.
табл.
табл. в/о
табл. в/о кишково-розч.
табл. в/плівк. обол.
табл. в/плівк. обол. киш-розч.
табл. жув.
табл. кишково-розч.
табл. форте в/плів. обол.
Показати всі
Дозування
0.75 мг/мл
0.075 г
2 мг
2.5 мг
2.5 мг/0,5 мл
3 мг
5 мг
5 мг/мл
7.5 мг
10 мг
10 мкг/мл
15 мг
20 мг
20 мкг/мл
25 мг
30 мг
40 мг
50 мг
60 мг
75 мг
75 мг + 75 мг
75 мг/100 мл
80 мг
90 мг
100 мг
100 мг/мл
110 мг
150 мг
250 ЛО
250 мг
300 мг
500 МО
600 ЛО
2000 анти-Ха МО
2000 анти-Ха МО/0,2 мл
2850 МО анти-Ха
2850 анти-Ха МО
3800 МО анти-Ха
3800 анти-Ха МО
4000 анти-Ха МО
4000 анти-Ха МО/0,4 мл
5000 МО анти-Ха
5000 МО/мл
5700 МО анти-Ха
5700 анти-Ха МО
6000 анти-Ха МО
7500 МО анти-Ха
8000 анти-Ха МО
8000 анти-Ха МО/0,8 мл
10000 МО анти-Ха
10000 МО анти-Ха/мл
10000 анти-Ха МО
10000 анти-Ха МО/1 мл
12500 МО анти-Ха/мл
17500 МО анти-Ха/мл
25000 МО
47500 МО анти-Ха
50000 анти-Ха МО
1500000 МО
Показати всі
Пакування
амп. 1 мл
амп. 2 мл
амп. 5 мл
банка
блістер
блістер у пачці
контейнер
попер. заповн. шприц 0.2 мл
попер. заповн. шприц 0.4 мл
попер. заповн. шприц 0.6 мл
попер. заповн. шприц 0.8 мл
попер. заповн. шприц 1 мл
стрип
фл.
фл. 5 мл
фл. 100 мл
фл. багатодоз. 3 мл
фл. багатодоз. 5 мл
шприц 0.2 мл
шприц 0.3 мл
шприц 0.4 мл
шприц 0.5 мл
шприц 0.6 мл
шприц 0.8 мл
шприц 1 мл
шприц, у блістері 0.5 мл
шприц-доза
Показати всі
Кількість штук в упаковці
1
2
5
6
7
10
14
20
28
30
40
42
50
56
60
70
80
84
90
98
100
120
Показати всі
Виробник
Acino Pharma
Alfasigma S.p.A.
Aspen Pharma Ireland Ltd
Aspen Pharma Trading
Aspen Pharma Trading Ltd.
Boehringer Ingelheim
Egis
Gedeon Richter
Genopharm
GlaxoSmithKline Export
J.Uriach & Cia
KRKA d.d. Novo Mesto
MSN Lab.
Meda Pharma
Menarini Group
Micro Labs
Mili Healthcare
Mistral Capital Management
Propharma International
Rotapharm
Sandoz
Synthaverse S.A.
United Biotech (P) Ltd
Zentiva
bene-Arzneimittel
Індар
Артеріум Лтд
АстраЗенека
Асіно
Ауробіндо Фарма
Байєр
Байєр Консьюмер Кер
Байєр Фарма
Бауш Хелс Компаніз Інк.
Берінгер Інгельхайм
Биофарма ФЗ
Біолік Фарма
Вертекс
Гріндекс
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Дарница
Дарниця ФФ
Дженофарм
Др. Р. Пфлегер
Здоров'я
Здоровье
Здоровье Группа компаний
Зентіва
Київський вітамінний завод
Корпорація Здоров'я
Кусум
Кьєзі Фармасьютікалс
Медокемі Лтд
Микрохим
Мікрохім
Містрал Кепітал Менеджмент
Новофарм-Біосинтез
Октафарма АГ
Оріон Корпорейшн
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Польфарма
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Пфайзер Інк.
СЕМ Фармасьютікалс
Санофі
Санофі-Авентіс Україна
Стиролбиофарм Балтикум
Такеда Австрія
Тева Украина
Тева Україна
Технолог
Фармак
Фармасайнс
Фитофарм
Юрія-Фарм
Показати всі
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню