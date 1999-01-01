Київ
АНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИ
B01A

АНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИ

АТС Класифікація

BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B01АНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИ
B01AАНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИ
Сортування: По популярності
Кардіомагніл
Кардіомагніл
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг флакон №100
Асіно
від 154,28 грн
в 977 аптеках
Знайти в аптеках
Аспірин Кардіо®
Аспірин Кардіо®
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №98
Байєр Консьюмер Кер
від 133,56 грн
в 974 аптеках
Знайти в аптеках
Магнікор
Магнікор
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг блістер №100
Київський вітамінний завод
від 87,30 грн
в 962 аптеках
Знайти в аптеках
Кардіомагніл
Кардіомагніл
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг флакон №30
Асіно
від 70,42 грн
в 946 аптеках
Знайти в аптеках
Кардіомагніл Форте
Кардіомагніл Форте
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг флакон №100
Асіно
від 152,47 грн
в 933 аптеках
Знайти в аптеках
Магнікор
Магнікор
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 23,54 грн
в 912 аптеках
Знайти в аптеках
Ксарелто®
Ксарелто®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №42
Байєр
від 1280,28 грн
в 902 аптеках
Знайти в аптеках
Лоспирин®
Лоспирин®
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 75 мг стрип №120
КУСУМ ФАРМ ООО
від 103,95 грн
в 899 аптеках
Знайти в аптеках
Ксарелто®
Ксарелто®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №28
Байєр
від 885,52 грн
в 883 аптеках
Знайти в аптеках
Едоксакорд
Едоксакорд
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 675,72 грн
в 881 аптеці
Знайти в аптеках
Ксарелто®
Ксарелто®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №100
Байєр
від 2777,10 грн
в 877 аптеках
Знайти в аптеках
Плавікс®
Плавікс®
Таблетки, вкриті оболонкою 75 мг №28
Санофі
від 856,20 грн
в 874 аптеках
Знайти в аптеках
Магнікор
Магнікор
Таблетки форте, вкриті плівковою оболонкою 150 мг блістер №100
Київський вітамінний завод
від 96,41 грн
в 873 аптеках
Знайти в аптеках
Лоспирин®
Лоспирин®
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 75 мг стрип №30
КУСУМ ФАРМ ООО
від 25,90 грн
в 868 аптеках
Знайти в аптеках
АСК-Тева
АСК-Тева
Таблетки кишково-розчинні 75 мг блістер №30
Тева Україна
від 18,08 грн
в 868 аптеках
Знайти в аптеках
Ксарелто®
Ксарелто®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №56
Байєр
від 873,64 грн
в 860 аптеках
Знайти в аптеках
Дістрептаза Дістрепт
Дістрептаза Дістрепт
Супозиторії ректальні блістер №6
Сінтаверс
від 764,96 грн
в 859 аптеках
Знайти в аптеках
Ксарелто®
Ксарелто®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №100
Байєр
від 4566,20 грн
в 859 аптеках
Знайти в аптеках
Атерокард
Атерокард
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 48,00 грн
в 854 аптеках
Знайти в аптеках
Едоксакорд
Едоксакорд
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 520,59 грн
в 854 аптеках
Знайти в аптеках
1234512
ГоловнаКошикОбране