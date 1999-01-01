Київ
Антиагреганти
B01A C54**
Клопідогрел, комбінації
АТС Класифікація
B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ
B01
АНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИ
B01A
АНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИ
B01A C
Антиагреганти
B01A C54**
Клопідогрел, комбінації
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Коплавікс®
Таблетки, вкриті оболонкою 75 мг + 75 мг блістер №28
Санофі-Авентіс Україна
від
696,55
грн
в 120 аптеках
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Форма випуску
капс.
табл. в/о
Дозування
75 мг + 75 мг
Кількість штук в упаковці
28
100
Виробник
Mili Healthcare
Санофі-Авентіс Україна
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