Київ
Антиагреганти
B01A C54**

Клопідогрел, комбінації

АТС Класифікація

BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B01АНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИ
B01AАНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИ
B01A CАнтиагреганти
B01A C54**Клопідогрел, комбінації
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Коплавікс®
Коплавікс®
Таблетки, вкриті оболонкою 75 мг + 75 мг блістер №28
Санофі-Авентіс Україна
від 696,55 грн
в 120 аптеках
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