Київ
Антиагреганти
B01A C30

Комбінації

АТС Класифікація

BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B01АНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИ
B01AАНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИ
B01A CАнтиагреганти
B01A C30Комбінації
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Кловаск
Кловаск
Капсули тверді 75 мг + 75 мг блістер №28
Мікрохім
від 422,00 грн
в 388 аптеках
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Агренокс®
Агренокс®
Капсули з модифікованим вивільненням №30
Берінгер Інгельхайм
Немає в наявності
Агренокс®
Агренокс®
Капсули з модифікованим вивільненням №60
Берінгер Інгельхайм
Немає в наявності
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