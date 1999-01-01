Київ
Антиагреганти
B01A C30
Комбінації
АТС Класифікація
B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ
B01
АНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИ
B01A
АНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИ
B01A C
Антиагреганти
B01A C30
Комбінації
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Кловаск
Капсули тверді 75 мг + 75 мг блістер №28
Мікрохім
від
422,00
грн
в 388 аптеках
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Агренокс®
Капсули з модифікованим вивільненням №30
Берінгер Інгельхайм
Немає в наявності
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Агренокс®
Капсули з модифікованим вивільненням №60
Берінгер Інгельхайм
Немає в наявності
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Форма випуску
капс. з модиф. вивільн.
капс. тверд.
Дозування
75 мг + 75 мг
Пакування
банка
блістер
Кількість штук в упаковці
28
30
56
60
Виробник
Boehringer Ingelheim
Микрохим
Мікрохім
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