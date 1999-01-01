Київ
Антиагреганти
B01A C07

Дипіридамол

АТС Класифікація

BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B01АНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИ
B01AАНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИ
B01A CАнтиагреганти
B01A C07Дипіридамол
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Дипіридамол
Дипіридамол
Таблетки 25 мг блістер в пачці №40
Борщагівський ХФЗ
від 25,03 грн
в 219 аптеках
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Дипіридамол
Дипіридамол
Таблетки, вкриті оболонкою 75 мг банка №40
Корпорація Здоров'я
від 68,02 грн
в 67 аптеках
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Дипіридамол
Дипіридамол
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл в пачці №5
Корпорація Здоров'я
від 28,18 грн
в 58 аптеках
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Дипіридамол
Дипіридамол
Таблетки, вкриті оболонкою 25 мг банка №50
Корпорація Здоров'я
від 30,70 грн
в 20 аптеках
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Курантил® 25
Курантил® 25
Таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №100
Менаріні Груп
Немає в наявності
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