Київ
Антиагреганти
B01A C07
Дипіридамол
АТС Класифікація
B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ
B01
АНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИ
B01A
АНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИ
B01A C
Антиагреганти
B01A C07
Дипіридамол
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Дипіридамол
Таблетки 25 мг блістер в пачці №40
Борщагівський ХФЗ
від
25,03
грн
в 219 аптеках
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Дипіридамол
Таблетки, вкриті оболонкою 75 мг банка №40
Корпорація Здоров'я
від
68,02
грн
в 67 аптеках
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Дипіридамол
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл в пачці №5
Корпорація Здоров'я
від
28,18
грн
в 58 аптеках
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Дипіридамол
Таблетки, вкриті оболонкою 25 мг банка №50
Корпорація Здоров'я
від
30,70
грн
в 20 аптеках
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Курантил® 25
Таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №100
Менаріні Груп
Немає в наявності
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Форма випуску
р-н д/ін.
табл.
табл. в/о
Дозування
5 мг/мл
25 мг
75 мг
Пакування
амп. 2 мл
банка
блістер
фл.
Кількість штук в упаковці
5
40
50
100
Виробник
Menarini Group
Здоров'я
Корпорація Здоров'я
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
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