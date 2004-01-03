Всі аптеки України
Список виробниківAAstraZeneca

Виробник: AstraZeneca

ТОВ «АстраЗенека Україна»
01033, Київ, вул. Сім'ї Прахових 54, 5-й поверх
(044) 391-52-82
(044) 391-52-82
Продукція
Контакти
Знайдено: 18 препаратів
Аримідекс таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1 мг, № 28; АстраЗенека
Аримідекс Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1 мг, № 28 АстраЗенека
В 156 аптеках
від 1263,70 грн
Ціни в аптеках
Беталок розчин для ін'єкцій, 1 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5; АстраЗенека
Беталок Розчин для ін'єкцій, 1 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5 АстраЗенека
В 149 аптеках
від 507,81 грн
Ціни в аптеках
Беталок ЗОК таблетки, вкриті плівковою оболонкою, з уповільненим вивільн, 25 мг, блістер, № 14; АстраЗенека
Беталок ЗОК Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, з уповільненим вивільн, 25 мг, блістер, № 14 АстраЗенека
В 856 аптеках
від 113,57 грн
Ціни в аптеках
Беталок ЗОК таблетки, вкриті плівковою оболонкою, з уповільненим вивільн, 50 мг, флакон, № 30; АстраЗенека
Беталок ЗОК Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, з уповільненим вивільн, 50 мг, флакон, № 30 АстраЗенека
В 793 аптеках
від 218,84 грн
Ціни в аптеках
Беталок ЗОК таблетки, вкриті плівковою оболонкою, з уповільненим вивільн, 100 мг, флакон, № 30; АстраЗенека
Беталок ЗОК Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, з уповільненим вивільн, 100 мг, флакон, № 30 АстраЗенека
В 468 аптеках
від 300,09 грн
Ціни в аптеках
Брилінта таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 60 мг, блістер, № 56; АстраЗенека
Брилінта Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 60 мг, блістер, № 56 АстраЗенека
В 207 аптеках
від 2002,00 грн
Ціни в аптеках
Брилінта таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 90 мг, блістер, № 56; АстраЗенека
Брилінта Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 90 мг, блістер, № 56 АстраЗенека
В 754 аптеках
від 1974,00 грн
Ціни в аптеках
Будесонід Астразенека суспензія для розпилення, 0,5 мг/мл, контейнер, 2 мл, № 20; АстраЗенека
Будесонід Астразенека Суспензія для розпилення, 0,5 мг/мл, контейнер, 2 мл, № 20 АстраЗенека
В 536 аптеках
від 411,73 грн
Ціни в аптеках
Будесонід Астразенека суспензія для розпилення, 0,25 мг/мл, контейнер, 2 мл, № 20; АстраЗенека
Будесонід Астразенека Суспензія для розпилення, 0,25 мг/мл, контейнер, 2 мл, № 20 АстраЗенека
В 154 аптеках
від 236,95 грн
Ціни в аптеках
Золадекс капсули для підшкірного введення пролонгованої дії, 3,6 мг, шприц-аплікатор, № 1; АстраЗенека
Золадекс Капсули для підшкірного введення пролонгованої дії, 3,6 мг, шприц-аплікатор, № 1 АстраЗенека
В 388 аптеках
від 2375,00 грн
Ціни в аптеках
Золадекс капсули для підшкірного введення пролонгованої дії, 10,8 мг, шприц-аплікатор, № 1; АстраЗенека
Золадекс Капсули для підшкірного введення пролонгованої дії, 10,8 мг, шприц-аплікатор, № 1 АстраЗенека
В 214 аптеках
від 6239,60 грн
Ціни в аптеках
Калквенс капсули тверді, 100 мг, блістер, № 60; АстраЗенека
Калквенс Капсули тверді, 100 мг, блістер, № 60 АстраЗенека
В 1 аптеці інших міст
від 181076,04 грн
Ціни в інших містах
Касодекс таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, № 28; АстраЗенека
Касодекс Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, № 28 АстраЗенека
В 257 аптеках
від 1265,03 грн
Ціни в аптеках
Касодекс таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 150 мг, № 28; АстраЗенека
Касодекс Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 150 мг, № 28 АстраЗенека
В 111 аптеці
від 2726,96 грн
Ціни в аптеках
Комбогліза XR таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг + 1000 мг, блістер, № 28; АстраЗенека
Комбогліза XR Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг + 1000 мг, блістер, № 28 АстраЗенека
В 260 аптеках
від 1152,00 грн
Ціни в аптеках
Крестор таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 28; АстраЗенека
Крестор Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 28 АстраЗенека
В 874 аптеках
від 256,00 грн
Ціни в аптеках
Крестор таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 28; АстраЗенека
Крестор Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 28 АстраЗенека
В 1023 аптеках
від 496,00 грн
Ціни в аптеках
Крестор таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 28; АстраЗенека
Крестор Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 28 АстраЗенека
В 966 аптеках
від 720,00 грн
Ціни в аптеках
2 3
Стандартизація фармацевтичної продукції
01033, Київ, вул. Сім'ї Прахових 54, 5-й поверх
(044) 391-52-82
(044) 391-52-82
Знайдено: 18 препаратів
Аримідекс таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1 мг, № 28; АстраЗенека
Аримідекс Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1 мг, № 28 АстраЗенека
В 156 аптеках
від 1263,70 грн
Ціни в аптеках
Беталок розчин для ін'єкцій, 1 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5; АстраЗенека
Беталок Розчин для ін'єкцій, 1 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5 АстраЗенека
В 149 аптеках
від 507,81 грн
Ціни в аптеках
Беталок ЗОК таблетки, вкриті плівковою оболонкою, з уповільненим вивільн, 25 мг, блістер, № 14; АстраЗенека
Беталок ЗОК Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, з уповільненим вивільн, 25 мг, блістер, № 14 АстраЗенека
В 856 аптеках
від 113,57 грн
Ціни в аптеках
Беталок ЗОК таблетки, вкриті плівковою оболонкою, з уповільненим вивільн, 50 мг, флакон, № 30; АстраЗенека
Беталок ЗОК Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, з уповільненим вивільн, 50 мг, флакон, № 30 АстраЗенека
В 793 аптеках
від 218,84 грн
Ціни в аптеках
Беталок ЗОК таблетки, вкриті плівковою оболонкою, з уповільненим вивільн, 100 мг, флакон, № 30; АстраЗенека
Беталок ЗОК Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, з уповільненим вивільн, 100 мг, флакон, № 30 АстраЗенека
В 468 аптеках
від 300,09 грн
Ціни в аптеках
Брилінта таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 60 мг, блістер, № 56; АстраЗенека
Брилінта Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 60 мг, блістер, № 56 АстраЗенека
В 207 аптеках
від 2002,00 грн
Ціни в аптеках
Брилінта таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 90 мг, блістер, № 56; АстраЗенека
Брилінта Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 90 мг, блістер, № 56 АстраЗенека
В 754 аптеках
від 1974,00 грн
Ціни в аптеках
Будесонід Астразенека суспензія для розпилення, 0,5 мг/мл, контейнер, 2 мл, № 20; АстраЗенека
Будесонід Астразенека Суспензія для розпилення, 0,5 мг/мл, контейнер, 2 мл, № 20 АстраЗенека
В 536 аптеках
від 411,73 грн
Ціни в аптеках
Будесонід Астразенека суспензія для розпилення, 0,25 мг/мл, контейнер, 2 мл, № 20; АстраЗенека
Будесонід Астразенека Суспензія для розпилення, 0,25 мг/мл, контейнер, 2 мл, № 20 АстраЗенека
В 154 аптеках
від 236,95 грн
Ціни в аптеках
Золадекс капсули для підшкірного введення пролонгованої дії, 3,6 мг, шприц-аплікатор, № 1; АстраЗенека
Золадекс Капсули для підшкірного введення пролонгованої дії, 3,6 мг, шприц-аплікатор, № 1 АстраЗенека
В 388 аптеках
від 2375,00 грн
Ціни в аптеках
Золадекс капсули для підшкірного введення пролонгованої дії, 10,8 мг, шприц-аплікатор, № 1; АстраЗенека
Золадекс Капсули для підшкірного введення пролонгованої дії, 10,8 мг, шприц-аплікатор, № 1 АстраЗенека
В 214 аптеках
від 6239,60 грн
Ціни в аптеках
Калквенс капсули тверді, 100 мг, блістер, № 60; АстраЗенека
Калквенс Капсули тверді, 100 мг, блістер, № 60 АстраЗенека
В 1 аптеці інших міст
від 181076,04 грн
Ціни в інших містах
Касодекс таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, № 28; АстраЗенека
Касодекс Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, № 28 АстраЗенека
В 257 аптеках
від 1265,03 грн
Ціни в аптеках
Касодекс таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 150 мг, № 28; АстраЗенека
Касодекс Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 150 мг, № 28 АстраЗенека
В 111 аптеці
від 2726,96 грн
Ціни в аптеках
Комбогліза XR таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг + 1000 мг, блістер, № 28; АстраЗенека
Комбогліза XR Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг + 1000 мг, блістер, № 28 АстраЗенека
В 260 аптеках
від 1152,00 грн
Ціни в аптеках
Крестор таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 28; АстраЗенека
Крестор Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 28 АстраЗенека
В 874 аптеках
від 256,00 грн
Ціни в аптеках
Крестор таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 28; АстраЗенека
Крестор Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 28 АстраЗенека
В 1023 аптеках
від 496,00 грн
Ціни в аптеках
Крестор таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 28; АстраЗенека
Крестор Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 28 АстраЗенека
В 966 аптеках
від 720,00 грн
Ціни в аптеках
2 3
Стандартизація фармацевтичної продукції