Київ
Антиагреганти
B01A C24
Тікагрелор
АТС Класифікація
B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ
B01
АНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИ
B01A
АНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИ
B01A C
Антиагреганти
B01A C24
Тікагрелор
Сортування:
По популярності
Фільтр
Брилінта
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 90 мг блістер №56
АстраЗенека
від
2622,09
грн
в 761 аптеці
Знайти в аптеках
Брилінта
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг блістер №56
АстраЗенека
від
2439,16
грн
в 386 аптеках
Знайти в аптеках
Альмінда
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 90 мг блістер №56
АстраЗенека
від
803,65
грн
в 294 аптеках
Знайти в аптеках
Дозування
60 мг
90 мг
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню