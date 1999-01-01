Київ
Антиагреганти
B01A C24

Тікагрелор

АТС Класифікація

BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B01АНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИ
B01AАНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИ
B01A CАнтиагреганти
B01A C24Тікагрелор
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Брилінта
Брилінта
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 90 мг блістер №56
АстраЗенека
від 2622,09 грн
в 761 аптеці
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Брилінта
Брилінта
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг блістер №56
АстраЗенека
від 2439,16 грн
в 386 аптеках
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Альмінда
Альмінда
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 90 мг блістер №56
АстраЗенека
від 803,65 грн
в 294 аптеках
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