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Активні речовини — “А”АМЛОДИПІН (AMLODIPINUM)

АМЛОДИПІН (AMLODIPINUM) Діюча речовина

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Знайдено: 43 препарати
Амлодипін-КВ таблетки, 5 мг, блістер, № 30; Київський вітамінний завод
Амлодипін-КВ Таблетки, 5 мг, блістер, № 30 Київський вітамінний завод
В 1161 аптеці
від 9,50 грн
Ціни в аптеках
Амлодипін-Тева таблетки, 5 мг, блістер, № 30; Тева Україна
Амлодипін-Тева Таблетки, 5 мг, блістер, № 30 Тева Україна
В 1161 аптеці
від 21,86 грн
Ціни в аптеках
Амлодипін-КВ таблетки, 10 мг, блістер, № 30; Київський вітамінний завод
Амлодипін-КВ Таблетки, 10 мг, блістер, № 30 Київський вітамінний завод
В 1150 аптеках
від 21,40 грн
Ціни в аптеках
Амлодипін-Тева таблетки, 10 мг, блістер, № 30; Тева Україна
Амлодипін-Тева Таблетки, 10 мг, блістер, № 30 Тева Україна
В 1149 аптеках
від 40,17 грн
Ціни в аптеках
Амлодипін Сандоз® таблетки, 10 мг, блістер, № 30; Sandoz
Амлодипін Сандоз® Таблетки, 10 мг, блістер, № 30 Sandoz
В 1041 аптеці
від 48,35 грн
Ціни в аптеках
Амлодипін Сандоз® таблетки, 5 мг, блістер, № 30; Sandoz
Амлодипін Сандоз® Таблетки, 5 мг, блістер, № 30 Sandoz
В 1018 аптеках
від 24,68 грн
Ціни в аптеках
Амлодипін-Дарниця таблетки, 10 мг, контурна чарункова упаковка, в пачці, в пачці, № 20; Дарниця ФФ
Амлодипін-Дарниця Таблетки, 10 мг, контурна чарункова упаковка, в пачці, в пачці, № 20 Дарниця ФФ
В 884 аптеках
від 20,20 грн
Ціни в аптеках
Амлодипін-Дарниця таблетки, 5 мг, контурна чарункова упаковка, в пачці, в пачці, № 20; Дарниця ФФ
Амлодипін-Дарниця Таблетки, 5 мг, контурна чарункова упаковка, в пачці, в пачці, № 20 Дарниця ФФ
В 881 аптеці
від 11,34 грн
Ціни в аптеках
Норваск® таблетки, 5 мг, блістер, № 30; Віатріс Спешелті ЛЛС
Норваск® Таблетки, 5 мг, блістер, № 30 Віатріс Спешелті ЛЛС
В 785 аптеках
від 186,11 грн
Ціни в аптеках
Норваск® таблетки, 10 мг, блістер, № 30; Віатріс Спешелті ЛЛС
Норваск® Таблетки, 10 мг, блістер, № 30 Віатріс Спешелті ЛЛС
В 627 аптеках
від 307,50 грн
Ціни в аптеках
Аладин®-Фармак таблетки, 5 мг, блістер у пачці, № 30; Фармак
Аладин®-Фармак Таблетки, 5 мг, блістер у пачці, № 30 Фармак
В 471 аптеці
від 9,07 грн
Ціни в аптеках
Аладин®-Фармак таблетки, 10 мг, блістер у пачці, № 30; Фармак
Аладин®-Фармак Таблетки, 10 мг, блістер у пачці, № 30 Фармак
В 455 аптеках
від 12,75 грн
Ціни в аптеках
Нормодипін таблетки, 5 мг, № 30; Гедеон Ріхтер
Нормодипін Таблетки, 5 мг, № 30 Гедеон Ріхтер
В 390 аптеках
від 237,08 грн
Ціни в аптеках
Аладин®-Фармак таблетки, 10 мг, блістер у пачці, № 50; Фармак
Аладин®-Фармак Таблетки, 10 мг, блістер у пачці, № 50 Фармак
В 325 аптеках
від 21,12 грн
Ціни в аптеках
Нормодипін таблетки, 10 мг, № 30; Гедеон Ріхтер
Нормодипін Таблетки, 10 мг, № 30 Гедеон Ріхтер
В 308 аптеках
від 507,87 грн
Ціни в аптеках
Амлодипін Євро таблетки, 5 мг, контурна чарункова упаковка, коробка, коробка, № 30; Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Амлодипін Євро Таблетки, 5 мг, контурна чарункова упаковка, коробка, коробка, № 30 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
В 279 аптеках
від 26,07 грн
Ціни в аптеках
Амлодипін-Фармак таблетки, 10 мг, блістер, № 20; Фармак
Амлодипін-Фармак Таблетки, 10 мг, блістер, № 20 Фармак
В 276 аптеках
від 12,48 грн
Ціни в аптеках
Амлодипін-Астрафарм таблетки, 5 мг, блістер, № 30; Астрафарм
Амлодипін-Астрафарм Таблетки, 5 мг, блістер, № 30 Астрафарм
В 274 аптеках
від 12,25 грн
Ціни в аптеках
Амлодипін-Астрафарм таблетки, 10 мг, блістер, № 30; Астрафарм
Амлодипін-Астрафарм Таблетки, 10 мг, блістер, № 30 Астрафарм
В 239 аптеках
від 18,00 грн
Ціни в аптеках
Амлодипін Євро таблетки, 10 мг, контурна чарункова упаковка, коробка, коробка, № 30; Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Амлодипін Євро Таблетки, 10 мг, контурна чарункова упаковка, коробка, коробка, № 30 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
В 237 аптеках
від 34,22 грн
Ціни в аптеках
Амлодипін таблетки, 5 мг, № 30; Корпорація Артеріум
Амлодипін Таблетки, 5 мг, № 30 Корпорація Артеріум
В 236 аптеках
від 8,51 грн
Ціни в аптеках
Амлодипін-Фармак таблетки, 5 мг, блістер, № 20; Фармак
Амлодипін-Фармак Таблетки, 5 мг, блістер, № 20 Фармак
В 210 аптеках
від 9,71 грн
Ціни в аптеках
Амлодипін-Тева таблетки, 10 мг, блістер, № 90; Тева Україна
Амлодипін-Тева Таблетки, 10 мг, блістер, № 90 Тева Україна
В 196 аптеках
від 118,60 грн
Ціни в аптеках
Емлодин® таблетки, 5 мг, блістер, № 30; Егіс
Емлодин® Таблетки, 5 мг, блістер, № 30 Егіс
В 183 аптеках
від 21,89 грн
Ціни в аптеках
Амлодипін-Тева таблетки, 5 мг, блістер, № 90; Тева Україна
Амлодипін-Тева Таблетки, 5 мг, блістер, № 90 Тева Україна
В 179 аптеках
від 73,10 грн
Ціни в аптеках
Емлодин® таблетки, 10 мг, блістер, № 30; Егіс
Емлодин® Таблетки, 10 мг, блістер, № 30 Егіс
В 144 аптеках
від 25,20 грн
Ціни в аптеках
Амлодипін-Здоров'я таблетки, 5 мг, блістер, № 30; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Амлодипін-Здоров'я Таблетки, 5 мг, блістер, № 30 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 123 аптеках
від 7,20 грн
Ціни в аптеках
Амлодипін-Здоров'я таблетки, 10 мг, блістер, № 30; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Амлодипін-Здоров'я Таблетки, 10 мг, блістер, № 30 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 99 аптеках
від 12,90 грн
Ціни в аптеках
Амлодипін-Астрафарм таблетки, 5 мг, блістер, № 60; Астрафарм
Амлодипін-Астрафарм Таблетки, 5 мг, блістер, № 60 Астрафарм
В 83 аптеках
від 18,15 грн
Ціни в аптеках
Аладин®-Фармак таблетки, 5 мг, блістер у пачці, № 50; Фармак
Аладин®-Фармак Таблетки, 5 мг, блістер у пачці, № 50 Фармак
В 70 аптеках
від 13,61 грн
Ціни в аптеках
Амлодипін таблетки, 10 мг, блістер, № 90; Технолог
Амлодипін Таблетки, 10 мг, блістер, № 90 Технолог
В 60 аптеках
від 42,27 грн
Ціни в аптеках
Амлодипін-Астрафарм таблетки, 10 мг, блістер, № 60; Астрафарм
Амлодипін-Астрафарм Таблетки, 10 мг, блістер, № 60 Астрафарм
В 60 аптеках
від 32,40 грн
Ціни в аптеках
Амлодипін таблетки, 10 мг, блістер, № 30; Технолог
Амлодипін Таблетки, 10 мг, блістер, № 30 Технолог
В 58 аптеках
від 13,28 грн
Ціни в аптеках
Амлодипін таблетки, 5 мг, блістер, № 30; Технолог
Амлодипін Таблетки, 5 мг, блістер, № 30 Технолог
В 46 аптеках
від 6,90 грн
Ціни в аптеках
Амлодипін таблетки, 5 мг, блістер, № 90; Технолог
Амлодипін Таблетки, 5 мг, блістер, № 90 Технолог
В 46 аптеках
від 22,73 грн
Ціни в аптеках
Амлодипін-Астрафарм таблетки, 10 мг, блістер, № 20; Астрафарм
Амлодипін-Астрафарм Таблетки, 10 мг, блістер, № 20 Астрафарм
В 44 аптеках
від 12,90 грн
Ціни в аптеках
Амлодипін таблетки, 10 мг, блістер, № 60; Технолог
Амлодипін Таблетки, 10 мг, блістер, № 60 Технолог
В 44 аптеках
від 28,27 грн
Ціни в аптеках
Амлодипін таблетки, 5 мг, блістер, № 60; Технолог
Амлодипін Таблетки, 5 мг, блістер, № 60 Технолог
В 24 аптеках
від 14,44 грн
Ціни в аптеках
Емлодин® таблетки, 2,5 мг, блістер, № 30; Егіс
Емлодин® Таблетки, 2,5 мг, блістер, № 30 Егіс
Немає в наявності
Амлодил Босналек® капсули тверді, 5 мг, блістер, № 20; Босналек
Амлодил Босналек® Капсули тверді, 5 мг, блістер, № 20 Босналек
Немає в наявності
Амлодипін-Фітофарм таблетки, 5 мг, блістер, № 20; Фітофарм
Амлодипін-Фітофарм Таблетки, 5 мг, блістер, № 20 Фітофарм
Немає в наявності
Стамло таблетки, 5 мг, стрип, № 30; Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Стамло Таблетки, 5 мг, стрип, № 30 Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Немає в наявності
Стамло таблетки, 10 мг, стрип, № 30; Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Стамло Таблетки, 10 мг, стрип, № 30 Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Немає в наявності

антагоніст кальцію (похідне дигідропіридину), що блокує надходження іонів кальцію до міокарду та до клітин гладких м’язів; механізм гіпотензивної дії амлодипіну зумовлений безпосередньою розслаблюючою дією на гладкі м’язи судин, точний механізм антиангінального ефекту амлодипіну визначений недостатньо, однак нижчезазначені ефекти відіграють певну роль: розширює периферичні артеріоли і, таким чином, знижує периферичний опір (постнавантаження), оскільки серцевий ритм залишається стабільним, зниження навантаження на серце призводить до зниження споживання енергії та потреби міокарда в кисні; розширення головних коронарних артерій та коронарних артеріол (нормальних та ішемізованих), можливо, також відіграє роль у механізмі дії амлодипіну, таке розширення підвищує насиченість міокарда киснем у пацієнтів зі спазмом коронарної артерії (стенокардія Принцметала чи варіантна стенокардія); у пацієнтів з АГ застосування препарату 1 р/добу забезпечує клінічно значуще зниження АТ протягом 24 год у положенні як лежачи, так і стоячи, через повільний початок дії амлодипіну г. артеріальна гіпотензія зазвичай не спостерігається; у пацієнтів зі стенокардією при застосуванні однієї добової дози препарату підвищується загальний час фізичного навантаження, час до початку стенокардії і час до 1 мм депресії сегмента ST, знижує частоту нападів стенокардії та зменшує потребу у застосуванні нітрогліцерину.

АГ, хр. стабільна стенокардія, вазоспастична стенокардія (стенокардія Принцметала).

при АГ та стенокардії звичайна початкова доза - 5 мг 1 р/добу; залежно від індивідуальної реакції хворого, дозу можна збільшити до МДД, яка дорівнює 10 мг; пацієнтам зі стенокардією препарат можна застосовувати як монотерапію, чи у комбінації з іншими антиангінальними ЛЗ при резистентності до нітратів та/або адекватних доз β-блокаторів; діти віком від 6 років з АГ: рекомендована початкова доза для цієї категорії пацієнтів становить 2,5 мг 1 р/добу, якщо необхідний рівень АТ не буде досягнутий протягом 4 тижнів, дозу можна збільшити до 5 мг на добу.

відома підвищена чутливість до дигідропіридинів, амлодипіну чи до будь-якого іншого компонента препарату; артеріальна гіпотензія тяжкого ступеня; шок (включаючи кардіогенний шок); обструкція вивідного тракту лівого шлуночка (наприклад стеноз аорти тяжкого ступеня); гемодинамічно нестабільна СН після г. ІМ.

сонливість, запаморочення, головний біль, пальпітація, припливи крові, біль у черевній порожнині, нудота, набряки гомілок, набряки та втомлюваність; лейкоцитопенія, тромбоцитопенія; АР; гіперглікемія; безсоння, зміни настрою (включаючи тривожність), депресія; сплутаність свідомості; тремор, дисгевзія, синкопе, гіпестезія, парестезія; гіпертонус, периферична нейропатія; порушення зору (включаючи диплопію); дзвін у вухах; посилене серцебиття; ІМ, аритмія (включаючи брадикардію, шлуночкову тахікардію та мерехтіння передсердь); припливи; артеріальна гіпотензія; васкуліт; диспное, риніт; кашель; біль у животі, нудота; блювання, диспепсія, порушення перистальтики кишечнику (включаючи запор та діарею), сухість у роті; панкреатит, гастрит, гіперплазія ясен; гепатити, жовтяниця, підвищення рівня печінкових ферментів (що найчастіше асоціювалося із холестазом); алопеція, пурпура, зміна забарвлення шкіри, підвищене потовиділення, свербіж, висип, екзантема; ангіоневротичний набряк, мультиформна еритема, кропив’янка, ексфоліативний дерматит, с-м Стівенса Джонсона, набряк Квінке, фоточутливість; набрякання гомілок; артралгія, міалгія, судоми м’язів, біль у спині; порушення сечовиділення, ніктурія, підвищена частота сечовипускання; імпотенція, гінекомастія; набряк, стомленість; біль за грудниною, астенія, біль, нездужання; збільшення або зменшення маси тіла; випадки розвитку ектрапірамідного с-му.