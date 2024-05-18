Амлодипін таблетки 5 мг блістер, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (64112) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 12 аптеках
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Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
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Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
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Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Л
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, тупик Запорізький, 5
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Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 34-Б
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Дніпро, вул. Ламана, 4
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Дніпро, просп. Мануйлівський, 77-Б
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Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б
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Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
Подорожник
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Дніпро, просп. Слобожанський, 89
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Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Дунайська, 41-В
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Конституції, 17-Г
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Кам'янське, просп. Свободи, 59
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 32
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 2-Е
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 13
Народна аптека
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Всього: таблетки (20)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 27/29
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Коновалова Сержанта, 25-В