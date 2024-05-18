Амлодипін-Астрафарм таблетки 10 мг блістер, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (77311) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 63 аптеках
Нє болєй
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Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Нє болєй
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Дніпро, вул. Робоча, 168
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Нє болєй
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Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Мед-сервіс
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Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
Подорожник
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Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 7
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 12-Д
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 119-Д
Не болей! семья аптек
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Боброва, 1
Аптека бам
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
Подорожник
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Всього: таблетки (20)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пл. Старомостова, 1
Аптека
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 127/2
Подорожник
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Всього: упаковка (11)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 8
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Нє болєй
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Новокримська, 4
Подорожник
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Б