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Амлодипін-Астрафарм таблетки 10 мг блістер, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (77311) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 63 аптеках
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (5)
35,85
Економія: -3,90 грн
31,95 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (29)
37,82
Економія: -4,86 грн
32,96 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (1)
38,81
Економія: -2,62 грн
36,19 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (2)
39,41
Економія: -5,09 грн
34,32 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (2)
19,28
Економія: -0,68 грн
18,60 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Всього: упаковка (2)
31,86 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (2)
37,97
Економія: -2,53 грн
35,44 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
Всього: упаковка (1)
31,29 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Всього: упаковка (2)
37,31
Економія: -4,35 грн
32,96 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 7
Всього: упаковка (6)
37,72
Економія: -4,76 грн
32,96 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 12-Д
Всього: упаковка (1)
37,75
Економія: -4,79 грн
32,96 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 119-Д
Всього: упаковка (1)
33,36
Економія: -0,40 грн
32,96 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Боброва, 1
Всього: упаковка (4)
37,45
Економія: -1,46 грн
35,99 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (4)
37,50
Економія: -4,54 грн
32,96 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пл. Старомостова, 1
Всього: таблетки (20)
32,96 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 127/2
Всього: упаковка (6)
37,72
Економія: -4,76 грн
32,96 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 8
Всього: упаковка (11)
37,02
Економія: -4,06 грн
32,96 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Всього: упаковка (2)
28,97 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Новокримська, 4
Всього: упаковка (4)
35,41
Економія: -1,06 грн
34,35 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Б
Всього: упаковка (7)
37,73
Економія: -4,77 грн
32,96 грн