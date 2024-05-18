Амлодипін-Астрафарм таблетки 5 мг блістер, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (77308) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 57 аптеках
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Мед-сервіс
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Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
Нє болєй
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Мед-сервіс
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Дніпро, тупик Запорізький, 5