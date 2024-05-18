Аладин®-Фармак таблетки 5 мг блістер у пачці, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (541638) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 77 аптеках
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Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
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Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
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Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
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Дніпро, пл. Новокодацька, 2
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Мед-сервіс
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Подорожник
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Всього: упаковка (1), блістер у пачці (2)
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Дніпро, вул. Робоча, 79-А
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Дніпро, пл. Вокзальна, 3
1 соціальна аптека
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Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
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Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Штурманський, 7
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 7
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 12-Д
Аптека бам
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Всього: упаковка (3)
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Дніпро, вул. Пастера, 2
Подорожник
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Дніпро, пл. Старомостова, 1
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
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Дніпро, вул. Пастера, 6-А
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 59