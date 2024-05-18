Амлодипін-Тева таблетки 5 мг блістер, №90 - Дніпро (Дніпропетровськ) (890771) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 56 аптеках
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Дніпро, вул. Каменська, 40
Нє болєй
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Дніпро, вул. Робоча, 168
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Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Мед-сервіс
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Дніпро, вул. Робоча, 95
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Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
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Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
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Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
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Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Мед-сервіс
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Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
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Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
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Дніпро, пров. Парусний, 10-К
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Дніпро, вул. Незалежності, 27
Мед-сервіс
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Дніпро, вул. Пастера, 2
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Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
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