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Амлодипін-Тева таблетки 5 мг блістер, №90 - Дніпро (Дніпропетровськ) (890771) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 56 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (2), блістер (2)
90,80
Економія: -12,57 грн
78,23 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1)
89,39
Економія: -11,38 грн
78,01 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (3)
86,94
Економія: -8,78 грн
78,16 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Всього: упаковка (1)
79,84 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (1)
91,50
Економія: -9,44 грн
82,06 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
91,86
Економія: -13,81 грн
78,05 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (1)
86,22
Економія: -8,17 грн
78,05 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
Всього: упаковка (1)
83,61
Економія: -6,39 грн
77,22 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: упаковка (1)
82,44
Економія: -5,22 грн
77,22 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (2)
79,85 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
Всього: упаковка (2)
79,85 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
Всього: упаковка (2)
83,83
Економія: -5,91 грн
77,92 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (1)
86,67
Економія: -8,62 грн
78,05 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (1)
79,85 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
Всього: упаковка (1)
83,99
Економія: -6,61 грн
77,38 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 20-А
Всього: упаковка (1)
87,04
Економія: -8,66 грн
78,38 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 102
Всього: упаковка (1)
82,52
Економія: -5,14 грн
77,38 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 1/9
Всього: упаковка (1)
92,15
Економія: -14,97 грн
77,18 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (2)
90,41
Економія: -13,23 грн
77,18 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Новокримська, 1
Всього: упаковка (3)
85,80
Економія: -7,42 грн
78,38 грн