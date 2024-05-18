Амлодипін таблетки 10 мг блістер, №90 - Дніпро (Дніпропетровськ) (462580) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 11 аптеках
Мед-сервіс
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Всього: таблетки (60)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
Нє болєй
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Всього: таблетки (80)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено
Дніпро, вул. Ламана, 4
Не болей! семья аптек
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 6
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б
Аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
Сімейна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Слави, 28
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Семафорна, 28
В інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Дунайська, 41-В
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Конституції, 17-Г
Мiська сiмейна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Кам'янське, просп. Свободи, 1-Г
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Кам'янське, просп. Свободи, 59
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 55
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 2-Е
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 13
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Коновалова Сержанта, 25-В
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 139-В