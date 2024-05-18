Амлодипін таблетки 10 мг блістер, №60 - Дніпро (Дніпропетровськ) (462579) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 14 аптеках
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
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Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 74-К
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
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Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
Не болей! семья аптек
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 6
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
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Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б
Аптека
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Всього: упаковка (2)
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Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
Сімейна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Слави, 28
Нє болєй
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
Нє болєй
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Всього: таблетки (20)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Калинова, 3
В інших містах:
Нє болєй
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Всього: упаковка (2), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Дунайська, 41-В
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Конституції, 17-Г
Мiська сiмейна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Кам'янське, просп. Свободи, 1-Г
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Кам'янське, просп. Свободи, 59
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
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Кам'янське, просп. Свободи, 55
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 2-Е