Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУАНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮСЕЛЕКТИВНІ АНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮ З ПЕРЕВАЖНОЮ ДІЄЮ НА СУДИНИПохідні дигідропіридинуАмлодипінАмлодипінЦіни в аптеках

Амлодипін таблетки 10 мг блістер, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (64114) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
16,55 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Кюрі Марії, 5
Всього: упаковка (2)
13,92 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Мануйлівський, 77-Б
Всього: упаковка (1)
13,57 грн
Не болей! семья аптек
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Всього: упаковка (14)
17,85
Економія: -1,98 грн
15,87 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б
Всього: упаковка (2)
13,83 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Березинська, 19
Всього: упаковка (1)
17,70
Економія: -2,28 грн
15,42 грн
Аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
Всього: упаковка (3)
16,42 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
Всього: упаковка (21)
18,52
Економія: -2,79 грн
15,73 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Калинова, 3
Всього: упаковка (1)
16,55 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Дунайська, 41-В
Всього: упаковка (3)
16,42 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Конституції, 17-Г
Всього: упаковка (3)
13,75 грн
Мiська сiмейна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Кам'янське, просп. Свободи, 1-Г
Всього: упаковка (2)
16,35 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Кам'янське, просп. Свободи, 59
Всього: упаковка (6)
16,55 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 13
Всього: упаковка (4)
16,35 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Коновалова Сержанта, 25-В
Всього: упаковка (8)
16,56 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 139-В
Всього: упаковка (1)
16,00 грн
Аптекар
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, бульв. Будівельників, 37-Л
Всього: упаковка (3)
16,39 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 4-А
Всього: упаковка (3)
16,42 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 7
Всього: упаковка (5)
16,61 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 59-А
Всього: упаковка (6)
16,55 грн