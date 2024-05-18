Амлодипін таблетки 10 мг блістер, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (64114) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 9 аптеках
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Кюрі Марії, 5
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Мануйлівський, 77-Б
Не болей! семья аптек
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Всього: упаковка (14)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Березинська, 19
Аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
Нє болєй
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Всього: упаковка (21)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
В інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Калинова, 3
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Дунайська, 41-В
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Конституції, 17-Г
Мiська сiмейна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Кам'янське, просп. Свободи, 1-Г
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Кам'янське, просп. Свободи, 59
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 13
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Коновалова Сержанта, 25-В
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 139-В
Аптекар
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, бульв. Будівельників, 37-Л
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 4-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 7
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 59-А