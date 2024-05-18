Амлодипін таблетки 5 мг блістер, №60 - Дніпро (Дніпропетровськ) (462582) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
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Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
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Дніпро, вул. Ламана, 4
Мед-сервіс
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Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Дунайська, 41-В
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (7)
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Кам'янське, вул. Дунайська, 39-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Конституції, 17-Г
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янське, вул. Мурахтова, 4-А
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 13
Мед-сервіс
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Кам'янське, вул. Коновалова Сержанта, 25-В
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 4-А
Мед-сервіс
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Кам'янське, бульв. Будівельників, 7
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 3-И
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 59-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Героїв, 5-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Синельникове, вул. Миру, 26
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14