Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУАНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮСЕЛЕКТИВНІ АНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮ З ПЕРЕВАЖНОЮ ДІЄЮ НА СУДИНИПохідні дигідропіридинуАмлодипінАладин®-ФармакЦіни в аптеках

Аладин®-Фармак таблетки 10 мг блістер у пачці, №50 - Дніпро (Дніпропетровськ) (541645) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Всього: упаковка (2)
48,13 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: блістер у пачці (4)
42,10 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Всього: упаковка (1)
50,08
Економія: -1,24 грн
48,84 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Штурманський, 7
Всього: упаковка (1)
46,60 грн
Ощад аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 7
Всього: упаковка (1)
50,00
Економія: -1,16 грн
48,84 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 12-Д
Всього: упаковка (2)
49,94
Економія: -1,10 грн
48,84 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (1)
48,13 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
Всього: упаковка (1)
48,13 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 68
Всього: упаковка (2)
55,21
Економія: -6,37 грн
48,84 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, тупик Запорізький, 5
Всього: упаковка (1)
48,13 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
Всього: упаковка (1)
48,13 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 15
Всього: упаковка (1)
49,97
Економія: -1,13 грн
48,84 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
Всього: упаковка (1)
48,13 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 42-Ш
Всього: упаковка (1)
50,54 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (2)
49,51
Економія: -0,67 грн
48,84 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Березинська, 23-А
Всього: упаковка (1)
49,54
Економія: -0,70 грн
48,84 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Столєтова, 1
Всього: блістер у пачці (3)
35,00 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Панікахи, 119-Б
Всього: упаковка (1)
52,20 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (1)
49,96
Економія: -1,12 грн
48,84 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 45-Д
Всього: упаковка (1)
48,13 грн