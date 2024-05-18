Амлодипін-Астрафарм таблетки 10 мг блістер, №60 - Дніпро (Дніпропетровськ) (622883) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 10 аптеках
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Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
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Дніпро, просп. Мануйлівський, 77-Б
Мед-сервіс
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Дніпро, просп. Героїв, 4-А
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Нє болєй
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Кам'янське, вул. Дунайська, 41-В
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Кам'янське, просп. Конституції, 17-Г
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Кам'янське, просп. Свободи, 59
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 55
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Свободи, 46
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 2-Е
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
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Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 13
Мед-сервіс
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Кам'янське, вул. Коновалова Сержанта, 25-В
Мед-сервіс
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Новомосковськ, вул. Гетьманська, 139-В
Народна аптека
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г