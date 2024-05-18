Амлодипін-Фармак таблетки 5 мг блістер, №20 - Дніпро (Дніпропетровськ) (83850) Лікарський препарат - ціни
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Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
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Мед-сервіс
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Нє болєй
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Дніпро, пров. Парусний, 18-Л