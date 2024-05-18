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Амлодипін таблетки 5 мг блістер, №90 - Дніпро (Дніпропетровськ) (462583) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (3)
24,50 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Всього: упаковка (1)
24,83 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
Всього: упаковка (2)
27,24 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Воскресенська, 4-А
Всього: упаковка (1)
26,33
Економія: -2,47 грн
23,86 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Центральна, 2/4
Всього: упаковка (1)
23,78
Економія: -1,56 грн
22,22 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 34-Б
Всього: упаковка (2)
22,45 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б
Всього: упаковка (2)
27,71 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
Всього: упаковка (3)
28,58 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Всього: упаковка (3)
28,58 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Дунайська, 41-В
Всього: упаковка (1)
27,70 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Конституції, 17-Г
Всього: упаковка (2)
24,83 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Кам'янське, просп. Свободи, 59
Всього: упаковка (4)
24,50 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 55
Всього: упаковка (1)
24,50 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 2-Е
Всього: упаковка (3)
28,96 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
Всього: упаковка (1)
25,68
Економія: -1,82 грн
23,86 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 13
Всього: упаковка (4)
24,50 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Коновалова Сержанта, 25-В
Всього: упаковка (2)
24,51 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (2)
29,97
Економія: -2,07 грн
27,90 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, бульв. Будівельників, 37-Л
Всього: упаковка (2)
27,95 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 7
Всього: упаковка (2)
27,81 грн