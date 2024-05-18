Амлодипін таблетки 5 мг блістер, №90 - Дніпро (Дніпропетровськ) (462583) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 9 аптеках
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
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Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Воскресенська, 4-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Центральна, 2/4
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 34-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
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Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б
Аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
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Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Дунайська, 41-В
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Конституції, 17-Г
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Кам'янське, просп. Свободи, 59
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 55
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 2-Е
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 13
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Коновалова Сержанта, 25-В
Народна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Аптекар
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, бульв. Будівельників, 37-Л
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 7