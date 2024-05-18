Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (47822) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 18 аптеках
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Дніпро, бульв. Слави, 28
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Дніпро, просп. Героїв, 45-Д
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Мед-сервіс
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Дніпро, вул. Семафорна, 28
Мед-сервіс
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Кам'янське, вул. Дунайська, 41-В
Народна аптека
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Кам'янське, вул. Чорновола В'ячеслава, 67-М