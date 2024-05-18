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Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (47822) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Всього: упаковка (6)
8,28 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
Всього: упаковка (2)
8,28 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (9)
9,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
7,65 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Всього: упаковка (2)
8,32 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
Всього: упаковка (2)
7,65 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 112-Б
Всього: упаковка (5)
8,28 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Кюрі Марії, 5
Всього: упаковка (1)
6,46 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
Всього: упаковка (1)
7,03 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Мануйлівський, 77-Б
Всього: упаковка (5)
8,28 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 102-Д
Всього: упаковка (6)
8,53 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 4-А
Всього: упаковка (1)
8,53 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б
Всього: упаковка (2)
8,28 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
Всього: таблетки (10)
8,31 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Слави, 28
Всього: упаковка (5)
8,28 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 45-Д
Всього: упаковка (6)
8,28 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Калинова, 3
Всього: упаковка (1)
8,28 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Семафорна, 28
Всього: упаковка (1)
8,27 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Дунайська, 41-В
Всього: упаковка (2)
8,31 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Чорновола В'ячеслава, 67-М
Всього: упаковка (4)
8,94
Економія: -1,14 грн
7,80 грн