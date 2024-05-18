Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУАНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮСЕЛЕКТИВНІ АНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮ З ПЕРЕВАЖНОЮ ДІЄЮ НА СУДИНИПохідні дигідропіридинуАмлодипінАмлодипін-Здоров'яЦіни в аптеках

Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (64137) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Всього: упаковка (5)
15,25 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Всього: упаковка (6)
16,57 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Штурманський, 7
Всього: блістер (1)
14,45 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (5)
16,56 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
Всього: упаковка (5)
16,56 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: таблетки (10)
12,89 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Всього: упаковка (2)
16,56 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 112-Б
Всього: упаковка (5)
16,56 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (1)
14,00 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
Всього: упаковка (1)
15,35 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 102-Д
Всього: таблетки (20)
17,05 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б
Всього: упаковка (2)
16,56 грн
Аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
Всього: упаковка (5)
16,56 грн
Сімейна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Слави, 28
Всього: упаковка (7)
16,55 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Столєтова, 1
Всього: упаковка (1)
17,10 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено
Дніпро, просп. Героїв, 22
Всього: упаковка (19)
18,00 грн
Економна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Янтарна, 79
Всього: упаковка (1)
15,35 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, бульв. Слави, 5-Ж
Всього: упаковка (1)
12,92 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 23
Всього: упаковка (1), блістер (2)
18,96
Економія: -1,62 грн
17,34 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Всього: упаковка (3), блістер (1)
15,91
Економія: -0,61 грн
15,30 грн