Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (64137) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 22 аптеках
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Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
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Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
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Дніпро, пров. Штурманський, 7
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Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
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Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
Мед-сервіс
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Дніпро, вул. Пастера, 2
Мед-сервіс
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Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
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Дніпро, просп. Науки, 112-Б
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Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
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Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
Мед-сервіс
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Всього: таблетки (20)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 102-Д
Мед-сервіс
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Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б
Аптека
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Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
Сімейна аптека
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Слави, 28
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Столєтова, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (19)
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Дніпро, просп. Героїв, 22
Економна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Янтарна, 79
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, бульв. Слави, 5-Ж
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 23
Нє болєй
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Всього: упаковка (3), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б