Що таке дисбактеріоз?

Дисбактеріоз (дисбіоз) — це дисбаланс у співтоваристві мікроорганізмів, що живуть в організмі людини, — мікробіомі.

В організмі людини існує кілька різних мікробіомів — угруповань мікроорганізмів, з якими відзначається симбіотичний взаємозв’язок, тобто ці організми корисні для людського організму. Збалансований мікробіом — це той, у якому зафіксоване здорове розмаїття мікроорганізмів. Дисбактеріоз означає відсутність різноманітності та балансу, а також, відповідно, порушення функцій, які в нормі виконує мікробіом.

Найчастіше цей термін застосовується щодо порушення мікробіома кишечнику. Водночас може розвиватися дисбактеріоз у ротовій порожнині, статевих органах, шкірі.

Чим небезпечний дисбактеріоз?

При порушенні різноманітності та співвідношення мікроорганізмів у мікробіомі організм стає більш уразливим до патогенів.

При дисбактеріозі кишечнику фіксується зниження вмісту біфідофлори, інших кисломолочних бактерій та бактероїдів. При цьому переважають мікроорганізми, що в нормі належать до залишкової групи (стафілококів, грибів) або не є представниками нормальної мікрофлори (клебсієла, кампілобактер та ін.). Навіть при помірно вираженому дисбіозі відбуваються заселення кишечнику умовно-патогенною мікрофлорою, запально-дистрофічні зміни у слизовій оболонці кишечнику.

Так, наприклад, дисбактеріоз кишечнику пов’язаний з підвищеним ризиком розвитку різних шлунково-кишкових захворювань, зокрема таких, як:

бактеріальні інфекції, що також викликані H. pylori та C. difficile;

надмірний бактеріальний ріст у тонкій кишці;

запальні захворювання кишечнику (виразковий коліт, хвороба Крона);

діарея, запор та метеоризм;

синдром мальабсорбції;

харчова непереносимість;

синдром подразненого кишечнику.

Дисбактеріоз кишечнику може бути опосередковано пов’язаний з безліччю інших станів, включно з:

Які ознаки та симптоми дисбактеріозу?

При дисбактеріозі в ротовій порожнині можуть розвиватися кровоточивість ясен та карієс.

При дисбактеріозі сечостатевої системи — болісне сечовипускання, виділення зі статевих органів або свербіж.

При дисбактеріозі шкіри — атопічний дерматит чи вугри.

Симптоми дисбактеріозу кишечнику:

діарея.

Запор.

Домішки слизу, неперетравлених частинок їжі в калі.

Зригування, нудота та блювання.

Біль у животі.

Здуття живота, метеоризм.

Зниження апетиту.

Зниження показників очікуваного за віком збільшення маси тіла у дітей.

Загальна слабкість, невмотивована стомлюваність.

Субфебрильна температура тіла.

Крім того, позакишкові симптоми, такі як зміни настрою або маси тіла, можуть бути пов’язані з дисбактеріозом кишечнику.

Що викликає дисбактеріоз?

Різні фактори у внутрішньому та зовнішньому середовищі можуть впливати на стан мікробіома:

застосування антибіотиків, протимікробних препаратів та інших лікарських засобів;

куріння та вживання алкоголю;

екологічні токсини;

стрес;

хронічні захворювання;

нераціональне харчування.

Як діагностувати дисбактеріоз?

Залежно від підозрюваної локалізації дисбіозу можуть бути проведені аналізи крові, калу, сечі, мазки зі шкіри, слизової оболонки статевих органів та навіть дихальні тести.

Лікування дисбактеріозу

Лікування дисбактеріозу залежить від причини його розвитку.

Якщо причиною дисбактеріозу є основне захворювання, головним у терапії буде лікування цієї патології.

Якщо причина розвитку дисбактеріозу — зовнішні чинники, важливою частиною лікування буде модифікація способу життя та раціону харчування.

У разі розвитку інфекційних захворювань або синдрому надмірного бактеріального росту в кишечнику лікар може порекомендувати антибіотики, протимікробні засоби (наприклад ніфуроксазид), протигрибкові (флуконазол) або противірусні засоби.

Також лікування дисбактеріозу включає:

Які ж рекомендації щодо харчування при дисбактеріозі кишечнику?

Насамперед їжа має бути різноманітною.

Слід включати до раціону:

різноманітні цільні фрукти та овочі, багаті на пребіотичні волокна;

ферментовані продукти, такі як йогурт, соління, місо-суп або квашена капуста, багаті на пробіотики;

рибу, горіхи та рослинні олії;

якщо фіксується діарея, то до нормалізації випорожнень рекомендуються протерті каші, слизові супи, настої та відвари плодів чорниці, киселі. При цьому слід уникати вживання сирих овочів (моркви, буряків, огірків, капусти), квашеної капусти, фруктів та горіхів.

Продукти, яких слід уникати:

фаст-фуд;

смажена їжа з високим вмістом насичених жирів;

цукерки, газовані напої та солодощі з високим вмістом доданого цукру;

упаковані продукти та напівфабрикати з високим вмістом добавок та консервантів.

Якщо ви все-таки помітили у себе симптоми, які можуть розвиватися при дисбактеріозі, зверніться до свого сімейного лікаря або гастроентеролога. Своєчасне лікування та зміни харчування й способу життя дозволять уникнути серйозних проблем зі здоров’ям та розвитку хронічних захворювань.