Процес прорізування зубів починається ближче до 6 міс життя дитини. Першими формуються різці, потім премоляри, далі ікла і, нарешті, моляри. Значне збільшення термінів та зміна послідовності прорізування зубів можуть вказувати на порушення фізичного розвитку дитини, соматичні захворювання, метаболічні розлади.

Чинники, які впливають на терміни прорізування зубів

Чинники, що уповільнюють процес прорізування зубів, розподіляють на 3 категорії з погляду їхньої значущості:

найбільш суттєві: захворювання, перенесені дитиною протягом 1-го року життя. Вони здатні суттєво модифікувати процеси формування зубної системи; хронічна недостатність харчування — викликає системні зміни в організмі дитини; незадовільні умови побуту — визначають як фізіологічні, так і психоемоційні аспекти розвитку. Стресогенне середовище, брак уваги та емоційної підтримки здатні запускати механізми гальмування фізіологічних процесів;

до помірно значущих належать: токсикоз 2-ї половини періоду вагітності; шкідливі звички матері;

слабкий вплив мають: хронічні захворювання матері; хвороби, які виникли у період вагітності.



Симптоми прорізування зубів

Тривалість прорізування кожного зуба становить від 2–3 до 7–8 днів. Ясна стають яскраво-червоними або насичено-рожевими із вираженим запальним відтінком, з’являється набряклість. Видно невеликий горбок або білясте потовщення в місці появи зуба. Практично всі діти мають дискомфорт, стають більш дратівливими і неспокійними. Батькам дуже важливо виявляти терпіння, створювати максимально комфортну емоційну атмосферу. Підтримка, ніжність та увага сприяють легшому подоланню такого непростого періоду розвитку.

Як полегшити біль?

Дитина може відчувати болісні відчуття різного ступеня тяжкості, тому батькам дуже важливо вміти грамотно допомогти малюкові:

період годування грудьми — немовлята інстинктивно частіше просять груди матері, що є способом емоційного заспокоєння;

прорізувачі для зубів — силіконові кільця та іграшки іншої форми, охолоджені в холодильнику, є ефективними засобами для масажу ясен та зниження активності запального процесу. Охолоджена поверхня прорізувача сприяє звуженню кровоносних судин та зменшенню вираженості набряку;

охолоджені сушки, дитяче печиво — дають дитині можливість не тільки відволіктися, а й фізично впливати на болісну ділянку. М’яка текстура та прохолодна температура допомагають зменшити вираженість запалення та знизити тяжкість больових відчуттів;

дитячі йогурти та фруктові пюре — також трохи охолоджують перед вживанням.

При виражених болісних відчуттях застосовують спеціальні гелі, до складу яких входить лідокаїну гідрохлорид. Він блокує нервові імпульси на різних рівнях проведення больового сигналу. Крім анестетика, такі препарати часто містять місцеві антисептики, які зумовлюють антибактеріальні властивості щодо широкого спектру мікроорганізмів.

Консультація з педіатром перед застосуванням будь-яких лікарських засобів — обов’язкова умова. Враховуючи індивідуальні особливості дитячого організму, необхідний персоналізований підхід до вибору методів знеболювання та профілактики ускладнень у період прорізування зубів.

Підвищення температури тіла

Гарячка фіксується практично у половини дітей у період прорізування зубів. Підвищення температури тіла зумовлене виділенням специфічних біологічно активних речовин безпосередньо в ділянці зростання зубної тканини. Зазвичай температурні показники знаходяться в межах 37,4–38 °C, тривалість гарячки не перевищує 1–2 днів. За необхідності зниження температури тіла фахівці рекомендують застосовувати жарознижувальні засоби і нестероїдні протизапальні препарати.

Якщо температура тіла становить >39 °C та/або зберігається протягом >2 днів, це є серйозним приводом для звернення до педіатра. Подібні прояви свідчать про розвиток ускладнень чи приєднання інфекції.

Чому виникає нежить?

Нежить у період прорізування зубів розвивається внаслідок інтенсивної роботи носових залоз, які починають продукувати значно більший обсяг слизового секрету. Подібні виділення є природним фізіологічним процесом і зазвичай медичне втручання не потрібне.

Від батьків необхідне м’яке очищення носових ходів малюка з використанням ізотонічних розчинів на основі морської води. Такі засоби дозволяють делікатно видаляти надмірні виділення та створюють комфортні умови для дихання. При вираженому порушенні носового дихання педіатри рекомендують протинабрякові препарати для місцевого застосування.

Незважаючи на те, що нежить при прорізуванні зубів є природним процесом, необхідно контролювати ступінь його тяжкості та тривалість. Якщо симптоматика стає більш вираженою або зберігається довше встановленого терміну, рекомендується консультація з педіатром.

Що робити, якщо дитина кашляє?

Кашель з’являється на тлі інтенсивного слиновиділення та накопичення слини у верхніх дихальних шляхах. Як правило, він вологий, вираженість збільшується у горизонтальному положенні. Зменшити вираженість симптомів кашлю у дитини можна за допомогою низки немедикаментозних методів, таких як:

підтримання оптимальної вологості повітря у приміщенні;

регулярне провітрювання;

м’який масаж грудної клітки;

підняття узголів’я ліжка.

Кашель — тимчасовий симптом, який самостійно проходить після завершення процесу формування зуба. Його важливо диференціювати від кашлю, спричиненого респіраторними захворюваннями. Про вірусну або бактеріальну природу захворювання свідчать зміна кольору та консистенції мокротиння, гарячка, млявість та інші симптоми.

Діарея при прорізуванні зубів

Взаємозв’язок порушення випорожнень та прорізування зубів — питання дискутабельне. За статистикою у близько 1/ 3 дітей розвивається діарея, тривалість якої становить близько 1–3 днів. Вона пов’язана з активним слиновиділенням: значний обсяг слини сприяє розрідженню калових мас та підвищує перистальтику кишечнику. У результаті частота дефекації підвищується. Однак слід уважно стежити за станом дитини, щоб не пропустити діарею, викликану іншими причинами. Індикатором патологічних змін у травній системі є поява включень у калі, таких як:

рясний слиз — вказує на можливі запальні зміни слизової оболонки кишечнику, порушення мікробіоценозу або наявність патогенних мікроорганізмів у травному тракті;

зелений відтінок випорожнень — фіксується при захворюваннях печінки та жовчного міхура. Зміна кольору пов’язана з попаданням жовчних кислот у кишечник. При цьому жовчовидільна функція може бути збережена частково чи повністю;

прожилки крові в калі — з’являються на тлі запальних процесів у кишечнику, виразкових уражень та інших серйозних захворювань.

Підвищена температура тіла, млявість, відмова від їжі та рідини, виражене занепокоєння — усі ці фактори збільшують необхідність негайної консультації з педіатром.