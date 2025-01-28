Біль у животі у дітей: визначення
Біль у животі фіксується у дітей дуже часто. У більшості випадків він не є симптомом серйозного захворювання та пов’язаний з гострим гастроентеритом, запором чи голодом. Але іноді біль у животі може бути ознакою серйознішої проблеми.
Важливо, що діти віком до 3 років не локалізують біль у животі і часто переживають його як тяжку загальну реакцію, а будь-який біль схильні представляти як «біль у животі» і вказувати локалізацію біля пупка.
У дітей з болем у животі можуть відмічатися й інші симптоми, такі як:
- нудота та блювання;
- діарея;
- запор;
- гарячка;
- блідість чи почервоніння обличчя;
- холодний піт;
- тремтіння;
- прискорене серцебиття;
- неприємний запах із рота (галітоз).
Крім того, можна помітити зміни поведінки та навіть виразу обличчя дитини при болю в животі, такі як:
- плач, стогін;
- неможливість влаштуватися зручніше;
- бажання залишатися дома;
- небажання грати;
- відмова від їжі чи пиття;
- натискання на болісне місце;
- примхливість чи сварливість;
- серйозний або засмучений вираз обличчя;
- часте облизування, обкушування пересохлих губ;
- закусування губи чи пальця.
Причини болю в животі у дитини
Біль у животі у дитини може бути викликаний безліччю причин, включно з такими, як:
- заковтування повітря;
- коліки;
- метеоризм;
- запор;
- харчова алергія;
- непереносимість лактози;
- гастроезофагеальна рефлюксна хвороба;
- гастрит;
- порушення дієти;
- вірусний гастроентерит;
- харчове отруєння;
- стрептококова ангіна;
- інфекційний мононуклеоз;
- тривога;
- гострий апендицит;
- гострий пієлонефрит;
- пневмонія;
- інвагінація кишечнику та ін.
Дії батьків при болю в животі у дитини
Що робити, якщо у дитини болить живіт?
- Запропонувати дитині спокійно лягти та поспостерігати, чи не зменшується вираженість болю в стані спокою.
- Дати дитині води.
- Запропонуйте дитині спробувати випорожнитися.
- Утриматися від твердої їжі протягом кількох годин. Потім запропонувати дитині невелику кількість м’якої їжі, наприклад, рис або яблучне пюре.
- Не давайте дитині продукти чи напої, які подразнюють слизову оболонку шлунково-кишкового тракту, такі як газовані напої, цитрусові, молочні продукти, смажена або жирна їжа, продукти з високим вмістом жирів чи томатні продукти.
- У разі болю в животі, що повторюється, вести щоденник болю в животі, в якому фіксувати, яку їжу вживала дитина, чи болів живіт, ступінь тяжкості та тривалість болю, випорожнення, особливості поведінки.
Як діагностується причина болю в животі?
Для діагностики причини болю в животі необхідно ретельно зібрати анамнез, оцінити наявні симптоми та ознаки. Також може бути потрібна лабораторна діагностика, ультразвукове дослідження органів черевної порожнини або рентгенографія.
У низці випадків відмічається іррадіація болю. Наприклад, при ураженні печінки та жовчовивідних шляхів у дітей біль може поширюватися у правий бік, плече, лопатку. При езофагіті — в ділянку серця і спину, а при хворобах сигмовидної та прямої кишки біль може іррадіювати в ділянку куприка, анус, лобок.
Так, одну з найчастіших причин болю в животі у дітей — гастроентерит — викликають інфекції в кишечнику, зазвичай вірусні. Ці інфекції легко передаються від людини до людини через брудні руки та заражені продукти. Симптоми гастроентериту: нудота та блювання, діарея, гарячка, біль у животі. Гострий гастроентерит небезпечний насамперед зневодненням, яке особливо швидко розвивається у маленьких дітей. Немовлята віком до 6 міс з гастроентеритом мають бути обов’язково оглянуті лікарем.
Харчове отруєння викликають бактерії, які розмножуються в зараженій їжі, та їхні токсини. Симптоми схожі на симптоми гастроентериту.
Запор часто виявляється у дітей та може викликати біль у животі. При запорі характерні рідкісні тверді випорожнення та утруднена дефекація.
Непереносимість лактози — молочного цукру викликає біль у животі, здуття живота, гази та діарею після прийому їжі або пиття, що містять лактозу. Непереносимість лактози у дітей може бути тимчасовою, наприклад, після гострого гастроентериту, або може бути постійною.
Кольки — це стан, коли діти багато плачуть і довгий час неспокійні, частіше у вечірній час доби. Кольки дуже поширені, особливо у дітей перших місяців життя. Причина кольок до кінця не вивчена, але, мабуть, вони не пов’язані із серйозними захворюваннями.
Інфекції сечовивідних шляхів часто діагностують у дітей, і вони можуть супроводжуватися болем у животі. При цьому зазвичай також зазначаються:
- біль або печіння при сечовипусканні;
- прискорене сечовипускання;
- гарячка;
- блювання;
- загальне нездужання.
Апендицит — це невідкладний стан. Розрив апендикса може призвести до розвитку перитоніту та є небезпечним для життя.
Симптоми апендициту:
- біль у ділянці пупка, що переміщається в нижню праву частину живота;
- зниження апетиту;
- нудота та блювання;
- біль під час руху — діти з апендицитом можуть намагатися залишатися нерухомими.
Лікування причини болю в животі
Лікування при болю в животі залежить від причин його виникнення.
Так, наприклад, при гострому гастроентериті або харчовому отруєнні лікар може рекомендувати:
- сольові розчини для пероральної регідратації;
- сорбенти (діосмектит, кислота метилкремнієва);
- антидіарейні мікробні препарати (сахароміцети буларді, лакто- та біфідобактерії);
- протимікробні препарати (ніфуроксазид) та антибіотики.
Слід пам’ятати, що при гострому болю в животі до огляду лікаря не слід давати дитині знеболювальні ліки (парацетамол, метамізол натрію) та нестероїдні протизапальні препарати (ібупрофен), оскільки вони можуть спотворити клінічну картину та ускладнити встановлення діагнозу.
Які ж ознаки, що дитину з болем у животі слід, не відкладаючи, показати лікареві?
- Значно виражений біль — дитину неможливо відволікти, вона плаче та/або занепокоєна.
- Кров у калі. Можливо, кров у випорожненнях є ознакою травмування слизової оболонки прямої кишки при запорі. Водночас біль у животі разом із появою крові в калі можуть бути ознаками інфекційного чи запального захворювання кишечнику.
- Блювання кров’ю. Домішка крові в блювотних масах може фіксуватися при носовій кровотечі або кровотечі з зуба, що випав. Також вона може бути ознакою шлункової кровотечі та інших серйозних захворювань.
- Блювотні маси зеленого кольору можуть бути ознакою непрохідності кишечнику.
- Біль у животі поєднується з кропив’янкою, запамороченням та набряком обличчя. Також можливе блювання. Це можливі симптоми анафілаксії, і в такому разі слід викликати швидку екстрену медичну допомогу. Якщо у дитини є відома алергія і батьки вже стикалися з подібною ситуацією, а вдома є епінефрин, його слід ввести до приїзду швидкої медичної допомоги.
- Біль у правому нижньому квадранті живота може бути ознакою апендициту. Водночас біль при апендициті може локалізуватися навколо пупка або у маленьких дітей буває складно визначити локалізацію болю.
- Біль поєднується з вираженим кашлем, прискореним диханням / задишкою та гарячкою. Ці симптоми можуть бути ознаками пневмонії.
- Біль при сечовипусканні. Іноді біль у животі може бути симптомом інфекції сечовивідних шляхів.
- Гарячка, сонливість, зниження активності. Ці симптоми можуть розвиватися за наявності серйозних інфекційних захворювань.
- Зменшення маси тіла. Так, у дитини може зменшуватися маса тіла через зневоднення при блюванні та діареї. Якщо у дитини часто і тривало відмічається біль у животі разом зі зменшенням маси тіла, це може бути ознакою серйозного захворювання шлунково-кишкового тракту.
- Вираженість болю збільшується з часом.
Отже, біль у животі у дитини — це поширений симптом, який може бути спричинений як незначними причинами, так і серйозними захворюваннями. Важливо звертати увагу на характер болю, його локалізацію, супутні симптоми та загальний стан дитини.
Батькам слід пам’ятати, що самолікування може бути небезпечним. Якщо біль у животі супроводжується підвищеною температурою, блюванням, діареєю, кров’ю у випорожненнях або зберігається тривалий час, необхідно негайно звернутися по медичну допомогу.
Раннє звернення до лікаря допомагає запобігти можливим ускладненням та забезпечити своєчасне лікування. Турбота про здоров’я дитини починається з уваги до її стану, а консультація з педіатром — це перший крок до правильного рішення.