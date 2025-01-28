Біль у животі у дітей: визначення

Біль у животі фіксується у дітей дуже часто. У більшості випадків він не є симптомом серйозного захворювання та пов’язаний з гострим гастроентеритом, запором чи голодом. Але іноді біль у животі може бути ознакою серйознішої проблеми.

Важливо, що діти віком до 3 років не локалізують біль у животі і часто переживають його як тяжку загальну реакцію, а будь-який біль схильні представляти як «біль у животі» і вказувати локалізацію біля пупка.

У дітей з болем у животі можуть відмічатися й інші симптоми, такі як:

Крім того, можна помітити зміни поведінки та навіть виразу обличчя дитини при болю в животі, такі як:

плач, стогін;

неможливість влаштуватися зручніше;

бажання залишатися дома;

небажання грати;

відмова від їжі чи пиття;

натискання на болісне місце;

примхливість чи сварливість;

серйозний або засмучений вираз обличчя;

часте облизування, обкушування пересохлих губ;

закусування губи чи пальця.

Причини болю в животі у дитини

Біль у животі у дитини може бути викликаний безліччю причин, включно з такими, як:

Дії батьків при болю в животі у дитини

Що робити, якщо у дитини болить живіт?

Запропонувати дитині спокійно лягти та поспостерігати, чи не зменшується вираженість болю в стані спокою.

Дати дитині води.

Запропонуйте дитині спробувати випорожнитися.

Утриматися від твердої їжі протягом кількох годин. Потім запропонувати дитині невелику кількість м’якої їжі, наприклад, рис або яблучне пюре.

Не давайте дитині продукти чи напої, які подразнюють слизову оболонку шлунково-кишкового тракту, такі як газовані напої, цитрусові, молочні продукти, смажена або жирна їжа, продукти з високим вмістом жирів чи томатні продукти.

У разі болю в животі, що повторюється, вести щоденник болю в животі, в якому фіксувати, яку їжу вживала дитина, чи болів живіт, ступінь тяжкості та тривалість болю, випорожнення, особливості поведінки.

Як діагностується причина болю в животі?

Для діагностики причини болю в животі необхідно ретельно зібрати анамнез, оцінити наявні симптоми та ознаки. Також може бути потрібна лабораторна діагностика, ультразвукове дослідження органів черевної порожнини або рентгенографія.

У низці випадків відмічається іррадіація болю. Наприклад, при ураженні печінки та жовчовивідних шляхів у дітей біль може поширюватися у правий бік, плече, лопатку. При езофагіті — в ділянку серця і спину, а при хворобах сигмовидної та прямої кишки біль може іррадіювати в ділянку куприка, анус, лобок.

Так, одну з найчастіших причин болю в животі у дітей — гастроентерит — викликають інфекції в кишечнику, зазвичай вірусні. Ці інфекції легко передаються від людини до людини через брудні руки та заражені продукти. Симптоми гастроентериту: нудота та блювання, діарея, гарячка, біль у животі. Гострий гастроентерит небезпечний насамперед зневодненням, яке особливо швидко розвивається у маленьких дітей. Немовлята віком до 6 міс з гастроентеритом мають бути обов’язково оглянуті лікарем.

Харчове отруєння викликають бактерії, які розмножуються в зараженій їжі, та їхні токсини. Симптоми схожі на симптоми гастроентериту.

Запор часто виявляється у дітей та може викликати біль у животі. При запорі характерні рідкісні тверді випорожнення та утруднена дефекація.

Непереносимість лактози — молочного цукру викликає біль у животі, здуття живота, гази та діарею після прийому їжі або пиття, що містять лактозу. Непереносимість лактози у дітей може бути тимчасовою, наприклад, після гострого гастроентериту, або може бути постійною.

Кольки — це стан, коли діти багато плачуть і довгий час неспокійні, частіше у вечірній час доби. Кольки дуже поширені, особливо у дітей перших місяців життя. Причина кольок до кінця не вивчена, але, мабуть, вони не пов’язані із серйозними захворюваннями.

Інфекції сечовивідних шляхів часто діагностують у дітей, і вони можуть супроводжуватися болем у животі. При цьому зазвичай також зазначаються:

біль або печіння при сечовипусканні;

прискорене сечовипускання;

гарячка;

блювання;

загальне нездужання.

Апендицит — це невідкладний стан. Розрив апендикса може призвести до розвитку перитоніту та є небезпечним для життя.

Симптоми апендициту:

біль у ділянці пупка, що переміщається в нижню праву частину живота;

зниження апетиту;

нудота та блювання;

біль під час руху — діти з апендицитом можуть намагатися залишатися нерухомими.

Лікування причини болю в животі

Лікування при болю в животі залежить від причин його виникнення.

Так, наприклад, при гострому гастроентериті або харчовому отруєнні лікар може рекомендувати:

Слід пам’ятати, що при гострому болю в животі до огляду лікаря не слід давати дитині знеболювальні ліки (парацетамол, метамізол натрію) та нестероїдні протизапальні препарати (ібупрофен), оскільки вони можуть спотворити клінічну картину та ускладнити встановлення діагнозу.

Які ж ознаки, що дитину з болем у животі слід, не відкладаючи, показати лікареві?

Значно виражений біль — дитину неможливо відволікти, вона плаче та/або занепокоєна.

Кров у калі. Можливо, кров у випорожненнях є ознакою травмування слизової оболонки прямої кишки при запорі. Водночас біль у животі разом із появою крові в калі можуть бути ознаками інфекційного чи запального захворювання кишечнику.

Блювання кров’ю. Домішка крові в блювотних масах може фіксуватися при носовій кровотечі або кровотечі з зуба, що випав. Також вона може бути ознакою шлункової кровотечі та інших серйозних захворювань.

Блювотні маси зеленого кольору можуть бути ознакою непрохідності кишечнику.

Біль у животі поєднується з кропив’янкою, запамороченням та набряком обличчя. Також можливе блювання. Це можливі симптоми анафілаксії, і в такому разі слід викликати швидку екстрену медичну допомогу. Якщо у дитини є відома алергія і батьки вже стикалися з подібною ситуацією, а вдома є епінефрин, його слід ввести до приїзду швидкої медичної допомоги.

Біль у правому нижньому квадранті живота може бути ознакою апендициту. Водночас біль при апендициті може локалізуватися навколо пупка або у маленьких дітей буває складно визначити локалізацію болю.

Біль поєднується з вираженим кашлем, прискореним диханням / задишкою та гарячкою. Ці симптоми можуть бути ознаками пневмонії.

Біль при сечовипусканні. Іноді біль у животі може бути симптомом інфекції сечовивідних шляхів.

Гарячка, сонливість, зниження активності. Ці симптоми можуть розвиватися за наявності серйозних інфекційних захворювань.

Зменшення маси тіла. Так, у дитини може зменшуватися маса тіла через зневоднення при блюванні та діареї. Якщо у дитини часто і тривало відмічається біль у животі разом зі зменшенням маси тіла, це може бути ознакою серйозного захворювання шлунково-кишкового тракту.

Вираженість болю збільшується з часом.

Отже, біль у животі у дитини — це поширений симптом, який може бути спричинений як незначними причинами, так і серйозними захворюваннями. Важливо звертати увагу на характер болю, його локалізацію, супутні симптоми та загальний стан дитини.

Батькам слід пам’ятати, що самолікування може бути небезпечним. Якщо біль у животі супроводжується підвищеною температурою, блюванням, діареєю, кров’ю у випорожненнях або зберігається тривалий час, необхідно негайно звернутися по медичну допомогу.

Раннє звернення до лікаря допомагає запобігти можливим ускладненням та забезпечити своєчасне лікування. Турбота про здоров’я дитини починається з уваги до її стану, а консультація з педіатром — це перший крок до правильного рішення.