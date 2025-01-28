Біль у животі у дітей: визначення

Біль у животі фіксується у дітей дуже часто. У більшості випадків він не є симптомом серйозного захворювання та пов’язаний з гострим гастроентеритом, запором чи голодом. Але іноді біль у животі може бути ознакою серйознішої проблеми.

Важливо, що діти віком до 3 років не локалізують біль у животі і часто переживають його як тяжку загальну реакцію, а будь-який біль схильні представляти як «біль у животі» і вказувати локалізацію біля пупка.

У дітей з болем у животі можуть відмічатися й інші симптоми, такі як:

Крім того, можна помітити зміни поведінки та навіть виразу обличчя дитини при болю в животі, такі як:

  • плач, стогін;
  • неможливість влаштуватися зручніше;
  • бажання залишатися дома;
  • небажання грати;
  • відмова від їжі чи пиття;
  • натискання на болісне місце;
  • примхливість чи сварливість;
  • серйозний або засмучений вираз обличчя;
  • часте облизування, обкушування пересохлих губ;
  • закусування губи чи пальця.

Причини болю в животі у дитини

Біль у животі у дитини може бути викликаний безліччю причин, включно з такими, як:

Дії батьків при болю в животі у дитини

Що робити, якщо у дитини болить живіт?

  • Запропонувати дитині спокійно лягти та поспостерігати, чи не зменшується вираженість болю в стані спокою.
  • Дати дитині води.
  • Запропонуйте дитині спробувати випорожнитися.
  • Утриматися від твердої їжі протягом кількох годин. Потім запропонувати дитині невелику кількість м’якої їжі, наприклад, рис або яблучне пюре.
  • Не давайте дитині продукти чи напої, які подразнюють слизову оболонку шлунково-кишкового тракту, такі як газовані напої, цитрусові, молочні продукти, смажена або жирна їжа, продукти з високим вмістом жирів чи томатні продукти.
  • У разі болю в животі, що повторюється, вести щоденник болю в животі, в якому фіксувати, яку їжу вживала дитина, чи болів живіт, ступінь тяжкості та тривалість болю, випорожнення, особливості поведінки.

Як діагностується причина болю в животі?

Для діагностики причини болю в животі необхідно ретельно зібрати анамнез, оцінити наявні симптоми та ознаки. Також може бути потрібна лабораторна діагностика, ультразвукове дослідження органів черевної порожнини або рентгенографія.

У низці випадків відмічається іррадіація болю. Наприклад, при ураженні печінки та жовчовивідних шляхів у дітей біль може поширюватися у правий бік, плече, лопатку. При езофагіті — в ділянку серця і спину, а при хворобах сигмовидної та прямої кишки біль може іррадіювати в ділянку куприка, анус, лобок.

Так, одну з найчастіших причин болю в животі у дітей — гастроентерит — викликають інфекції в кишечнику, зазвичай вірусні. Ці інфекції легко передаються від людини до людини через брудні руки та заражені продукти. Симптоми гастроентериту: нудота та блювання, діарея, гарячка, біль у животі. Гострий гастроентерит небезпечний насамперед зневодненням, яке особливо швидко розвивається у маленьких дітей. Немовлята віком до 6 міс з гастроентеритом мають бути обов’язково оглянуті лікарем.

Харчове отруєння викликають бактерії, які розмножуються в зараженій їжі, та їхні токсини. Симптоми схожі на симптоми гастроентериту.

Запор часто виявляється у дітей та може викликати біль у животі. При запорі характерні рідкісні тверді випорожнення та утруднена дефекація.

Непереносимість лактози — молочного цукру викликає біль у животі, здуття живота, гази та діарею після прийому їжі або пиття, що містять лактозу. Непереносимість лактози у дітей може бути тимчасовою, наприклад, після гострого гастроентериту, або може бути постійною.

Кольки — це стан, коли діти багато плачуть і довгий час неспокійні, частіше у вечірній час доби. Кольки дуже поширені, особливо у дітей перших місяців життя. Причина кольок до кінця не вивчена, але, мабуть, вони не пов’язані із серйозними захворюваннями.

Інфекції сечовивідних шляхів часто діагностують у дітей, і вони можуть супроводжуватися болем у животі. При цьому зазвичай також зазначаються:

  • біль або печіння при сечовипусканні;
  • прискорене сечовипускання;
  • гарячка;
  • блювання;
  • загальне нездужання.

Апендицит — це невідкладний стан. Розрив апендикса може призвести до розвитку перитоніту та є небезпечним для життя.

Симптоми апендициту:

  • біль у ділянці пупка, що переміщається в нижню праву частину живота;
  • зниження апетиту;
  • нудота та блювання;
  • біль під час руху — діти з апендицитом можуть намагатися залишатися нерухомими.

Лікування причини болю в животі

Лікування при болю в животі залежить від причин його виникнення.

Так, наприклад, при гострому гастроентериті або харчовому отруєнні лікар може рекомендувати:

Слід пам’ятати, що при гострому болю в животі до огляду лікаря не слід давати дитині знеболювальні ліки (парацетамол, метамізол натрію) та нестероїдні протизапальні препарати (ібупрофен), оскільки вони можуть спотворити клінічну картину та ускладнити встановлення діагнозу.

Які ж ознаки, що дитину з болем у животі слід, не відкладаючи, показати лікареві?

  • Значно виражений біль — дитину неможливо відволікти, вона плаче та/або занепокоєна.
  • Кров у калі. Можливо, кров у випорожненнях є ознакою травмування слизової оболонки прямої кишки при запорі. Водночас біль у животі разом із появою крові в калі можуть бути ознаками інфекційного чи запального захворювання кишечнику.
  • Блювання кров’ю. Домішка крові в блювотних масах може фіксуватися при носовій кровотечі або кровотечі з зуба, що випав. Також вона може бути ознакою шлункової кровотечі та інших серйозних захворювань.
  • Блювотні маси зеленого кольору можуть бути ознакою непрохідності кишечнику.
  • Біль у животі поєднується з кропив’янкою, запамороченням та набряком обличчя. Також можливе блювання. Це можливі симптоми анафілаксії, і в такому разі слід викликати швидку екстрену медичну допомогу. Якщо у дитини є відома алергія і батьки вже стикалися з подібною ситуацією, а вдома є епінефрин, його слід ввести до приїзду швидкої медичної допомоги.
  • Біль у правому нижньому квадранті живота може бути ознакою апендициту. Водночас біль при апендициті може локалізуватися навколо пупка або у маленьких дітей буває складно визначити локалізацію болю.
  • Біль поєднується з вираженим кашлем, прискореним диханням / задишкою та гарячкою. Ці симптоми можуть бути ознаками пневмонії.
  • Біль при сечовипусканні. Іноді біль у животі може бути симптомом інфекції сечовивідних шляхів.
  • Гарячка, сонливість, зниження активності. Ці симптоми можуть розвиватися за наявності серйозних інфекційних захворювань.
  • Зменшення маси тіла. Так, у дитини може зменшуватися маса тіла через зневоднення при блюванні та діареї. Якщо у дитини часто і тривало відмічається біль у животі разом зі зменшенням маси тіла, це може бути ознакою серйозного захворювання шлунково-кишкового тракту.
  • Вираженість болю збільшується з часом.

Отже, біль у животі у дитини — це поширений симптом, який може бути спричинений як незначними причинами, так і серйозними захворюваннями. Важливо звертати увагу на характер болю, його локалізацію, супутні симптоми та загальний стан дитини.

Батькам слід пам’ятати, що самолікування може бути небезпечним. Якщо біль у животі супроводжується підвищеною температурою, блюванням, діареєю, кров’ю у випорожненнях або зберігається тривалий час, необхідно негайно звернутися по медичну допомогу.

Раннє звернення до лікаря допомагає запобігти можливим ускладненням та забезпечити своєчасне лікування. Турбота про здоров’я дитини починається з уваги до її стану, а консультація з педіатром — це перший крок до правильного рішення.