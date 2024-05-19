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Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці, №50 - Київ (271306) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1239 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (4)
155,99
Економія: -25,83 грн
130,16 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (12)
168,20
Економія: -38,10 грн
130,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
167,50
Економія: -37,40 грн
130,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (8), блістер у пачці (3)
127,55 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (5)
135,15 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (9), блістер у пачці (2)
134,85 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (13), блістер у пачці (2)
127,55 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (48)
132,65 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (1), блістер у пачці (2)
169,50
Економія: -39,40 грн
130,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (12)
157,99
Економія: -27,84 грн
130,15 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (10)
197,60
Економія: -57,98 грн
139,62 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (6), блістер у пачці (3)
127,55 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (37), блістер у пачці (2)
132,55 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (9)
186,20
Економія: -46,58 грн
139,62 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (4)
168,20
Економія: -38,10 грн
130,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2), блістер у пачці (4)
167,50
Економія: -37,40 грн
130,10 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (1)
148,87 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чикаленка Євгена, 22-А
Всього: упаковка (5)
167,40
Економія: -37,30 грн
130,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (4)
169,50
Економія: -39,40 грн
130,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (3), блістер у пачці (4)
159,55
Економія: -31,91 грн
127,64 грн