Що таке гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ)?

ГЕРХ — це захворювання, при якому розвивається ураження стравоходу і характерні симптоми внаслідок повторюваного закидання шлункового (а в деяких випадках і дуоденального) вмісту.

Чому розвивається ГЕРХ у дітей?

ГЕРХ — багатофакторна патологія.

ГЕРХ виникає при недостатності бар’єрної функції нижнього стравохідного (кардіального) сфінктера.

Порушення функції нижнього стравохідного сфінктера може бути пов’язане з:

надмірною масою тіла;

стресом та нервово-психічними навантаженнями;

звичкою приймати їжу у незручній позі;

пасивним курінням та курінням (у підлітків);

дитячим церебральним паралічем;

муковісцидозом;

грижею стравохідного отвору діафрагми;

попередньою операцією з корекції вродженої атрезії стравоходу;

прийомом деяких лікарських засобів.

Часто ГЕРХ поєднується з іншими захворюваннями шлунково-кишкового тракту (гастритом, гастродуоденітом, виразковою хворобою шлунка та дванадцятипалої кишки).

Які вікові особливості симптомів ГЕРХ у дітей?

Симптоми ГЕРХ у дітей різняться залежно від віку. Симптоми ГЕРХ у дітей старшого віку та підлітків можуть бути схожі на симптоми у дорослих.

Симптоми ж у дітей схожі з такими у немовлят.

У дітей з ГЕРХ можуть відмічатися такі симптоми:

печія — це болісне відчуття печіння за грудиною, що піднімається від нижнього кінця грудини до горла. Печія частіше розвивається у дітей старшого віку та підлітків, ніж у маленьких дітей.

Біль і печія можуть фіксуватися під час їжі, при фізичних навантаженнях, бігу, у положенні лежачи.

Регургітація, або повернення вмісту шлунка, через стравохід у горлянку та ротову порожнину, може супроводжуватися появою кислого присмаку або присмаку з’їденої напередодні їжі, а також блюванням.

Гучна відрижка.

Гикавка.

Нудота.

Біль у грудній клітці чи верхній частині живота.

Порушення ковтання чи біль при ковтанні.

Кашель (переважно в нічний час доби).

Біль у вусі.

Біль та першіння в горлі.

Осиплість голосу.

У маленьких дітей, які ще не можуть сформулювати свої скарги, можуть розвиватися такі ознаки:

вигинання спини та патологічні рухи шиї та підборіддя;

дратівливість або невмотивований тривалий плач;

зниження апетиту чи відмова від їжі;

уповільнення росту, зменшення маси тіла чи зниження швидкості набору маси тіла, очікуваного відповідно до віку.

ГЕРХ може призводити до розвитку ускладнень, у тому числі серйозних і за яких показано надання невідкладної медичної допомоги.

Слід негайно звернутися до лікаря, якщо у дитини розвиваються такі симптоми, як:

порушення дихання;

утруднення ковтання;

біль при ковтанні;

неодноразова відмова від їжі, що супроводжується зменшенням маси тіла або уповільненням росту;

блювання з кров’ю або «кавовою гущею» (ознака шлункової кровотечі);

ректальна кровотеча або випорожнення з кров’ю;

ознаки зневоднення (наприклад плач без сліз);

рясне, інтенсивне блювання або «блювання фонтаном»;

домішка жовчі у блювотних масах (блювотні маси жовтого, зеленого кольору).

Особливості лікування ГЕРХ у дітей

Терапія може включати і рекомендації щодо зміни способу життя. У деяких випадках може бути показане оперативне лікування (наприклад фундоплікація, під час якої зшивають верхню частину шлунка навколо кінця стравоходу, що підвищує тиск на нижній стравохідний сфінктер і допомагає знизити рефлюкс).

Зміни способу життя, рекомендовані для зменшення вираженості симптомів ГЕРХ:

сон з піднятою головою або у положенні на лівому боці;

уникати їди безпосередньо перед сном;

уникати пасивного куріння або, якщо дитина палить, кинути;

харчування невеликими порціями 5–6 разів на добу;

їжа має бути механічно, термічно та хімічно щадною — комфортної температури, без додавання спецій, оцту тощо, не рекомендуються газовані напої;

уникати продуктів, що призводять до зниження тонусу кардіального сфінктера (какао та шоколад, кава, томати, цитрусові, тваринні жири, алкоголь);

після їжі рекомендується прогулянка, а також слід уникати нахилів уперед після їди;

при ГЕРХ у немовлят рекомендується годувати їх у положенні сидячи під кутом 45–60°.

Медикаментозне лікування

Лікарські засоби при ГЕРХ слід застосовувати лише за призначенням лікаря!

При ГЕРХ у дітей можуть бути рекомендовані:

інгібітори протонної помпи (ІПП — омепразол, пантопразол). Сприяють зниженню кислотності шлункового соку. Курс терапії становить зазвичай 4–8 тиж. У деяких випадках може бути показаний тривалий прийом ІПП.

Блокатори H 2 -гістамінових рецепторів (ранітидин). Препарати цієї групи знижують кислотність шлункового соку.

-гістамінових рецепторів (ранітидин). Препарати цієї групи знижують кислотність шлункового соку. Ліки, що нормалізують моторно-евакуаторну функцію шлунка (домперидон).

Антациди. Зазвичай рекомендуються для короткочасного усунення незначно виражених симптомів ГЕРХ у дітей старшого віку або підлітків.

Однак завжди необхідно пам’ятати, що при ГЕРХ у дітей слід комплексно підходити до діагностики та лікування. Рання ідентифікація симптомів та своєчасне призначення терапії допомагають уникнути ускладнень та підвищити якість життя пацієнта. Основу лікування становлять зміна способу життя, медикаментозна терапія і в окремих випадках — хірургічне втручання.

Важливо враховувати індивідуальні особливості кожної дитини під час виборів лікувальної тактики і навіть регулярно контролювати ефективність терапії. Сучасні методи діагностики та лікування дозволяють досягти стійкої ремісії та запобігти розвитку хронічних ускладнень. Комплексний підхід за участю гастроентерологів, педіатрів та батьків є ключем до успішного контролю захворювання.