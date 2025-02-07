У чому різниця між фолієвою кислотою та фолатом?

Фолієва кислота — це синтетична форма вітаміну B 9 , який називається фолатом.

Яка роль фолату в організмі?

Фолат (вітамін B 9 ) важливий для формування еритроцитів, здорового росту та функціонування клітин. Фолат задіяний у розщепленні гомоцистеїну. Фолат відіграє важливу роль на ранніх термінах вагітності у зниженні ризику вроджених вад головного мозку та хребта.

Які продукти містять фолат?

Фолат міститься у певних продуктах у природному вигляді. Високий вміст фолату в темно-зелених овочах, квасолі, гороху та горіхах.

До фруктів з великою кількістю фолату належать апельсини, лимони, банани, дині та полуниця. Також фолат міститься у субпродуктах (печінці, нирках).

Важливо! Теплова обробка призводить до зниження вмісту фолату в продуктах.

У яких випадках фіксується підвищений ризик дефіциту фолату?

Низка захворювань і станів зумовлюють збільшення потреби у фолаті чи порушення його всмоктування, що може призвести до дефіциту. До них належать:

алкоголізм;

гемолітична анемія;

тривала діарея;

тривала гарячка;

гемодіаліз;

целіакія;

захворювання печінки;

тривалий стрес;

стан після хірургічного видалення шлунка;

штучне вигодовування немовлят незбагаченими сумішами, козячим молоком;

недостатня маса тіла при народженні немовлят.

Чим небезпечний дефіцит фолату?

Анемія. Дефіцит фолієвої кислоти може спричинити розвиток макроцитарної анемії.

Серцево-судинні захворювання та інсульт. Фолат потрібен для розщеплення гомоцистеїну. Підвищений рівень гомоцистеїну пов’язаний із підвищеним ризиком розвитку серцево-судинних захворювань. У дослідженнях встановлено, що прийом фолієвої кислоти знижує рівень гомоцистеїну та сприяє профілактиці інсульту.

Деменція. У низці досліджень виявлено, що підвищений рівень гомоцистеїну може призводити до зниження когнітивних функцій, а низький рівень фолату — розвитку деменції. Водночас прийом фолієвої кислоти не підвищує когнітивні функції.

Рак. У результаті проведених епідеміологічних досліджень зафіксовано, що одержання достатньої кількості фолату з харчових джерел знижує ризик різних видів онкопатології, включно з раком підшлункової залози, колоректальним, шийки матки, стравоходу та інших видів. Водночас прийом фолієвої кислоти, мабуть, неефективний для профілактики новоутворень й у деяких випадках може призвести до підвищення ризику їх розвитку.

Депресія. Низький рівень фолату зумовлює підвищення ризику депресії. У результаті досліджень встановлено, що фолієва кислота може бути ефективною в комплексному довгостроковому лікуванні депресії.

Уроджені вади розвитку плода у разі дефіциту фолієвої кислоти у вагітної.

У яких випадках рекомендується прийом фолієвої кислоти?

Вагітність та преконцепційна підготовка. У дослідженнях зафіксовано ефективність застосування фолієвої кислоти під час вагітності для профілактики розвитку вад нервової трубки у плода. В ідеалі рекомендується розпочинати прийом фолієвої кислоти на етапі планування вагітності — за 3 міс до орієнтовного зачаття. Також прийом фолієвої кислоти рекомендується жінкам під час годування грудьми.

Харчовий дефіцит фолату — рекомендується застосування фолієвої кислоти. Також у багатьох країнах виробляються збагачені фолієвою кислотою продукти (наприклад крупи, макарони).

Підвищений рівень гомоцистеїну — може бути рекомендований прийом фолієвої кислоти у комплексі з вітамінами B 6 та B 12 для профілактики серцево-судинних захворювань.

Комплексна терапія депресії.

Макроцитарна анемія. У разі розвитку неврологічних порушень монотерапія фолієвою кислотою неефективна і її слід застосовувати у комплексі з вітаміном В 12 .

Яку дозу фолату чи фолієвої кислоти на добу слід приймати?

Рекомендована добова кількість фолату для дорослих становить 400 мкг. Вагітним рекомендується 400–800 мкг цього вітаміну на добу.

Якщо ви приймаєте такі лікарські засоби, як протисудомні (фосфенітоїн, фенітоїн, примідон), барбітурати, капецитабін, метотрексат, протималярійний засіб піриметамін, проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж приймати фолієву кислоту.