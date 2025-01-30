Вітамін C (аскорбінова кислота) часто розглядається як універсальний засіб для профілактики та лікування респіраторних захворювань. Він став настільки популярним, що багато людей автоматично «тягнуться» за препаратами аскорбінової кислоти за перших ознак нездужання. Однак наскільки виправдана така практика?

Тривалий час ведуться наукові дискусії щодо ефективності вітаміну C у боротьбі із застудою. З одного боку, безліч результатів досліджень підтверджує його важливу роль у позитивному впливі на імунну систему та зменшенні тривалості хвороби. З іншого боку, деякі вчені ставлять під сумнів значущість його впливу на перебіг застуди, особливо при прийомі у високих дозах після початку розвитку перших симптомів.

Щоб розібратися в реальних можливостях вітаміну C для профілактики та лікування застудних захворювань, слід оцінити його вплив на організм, потенційні ризики, пов’язані з прийомом, та дані доказової медицини.

Де міститься вітамін C?

Найбільша кількість аскорбінової кислоти міститься у свіжих фруктах та овочах:

абсолютним рекордсменом за вмістом вітаміну C є шипшина: 100 г плодів містить до 1500 мг;

цитрусові фрукти (апельсини, лимони, грейпфрути, мандарини) традиційно вважаються відмінними джерелами вітаміну C (40–60 мг/100 г фруктів);

ягоди, особливо чорна смородина (≈200 мг вітаміну C на 100 г), обліпиха, полуниця та аґрус;

ківі містить близько 80 мг/100 г продукту;

солодкий червоний перець;

зелень петрушки та кропу;

броколі, цвітна та білокачанна капуста також є багатими джерелами вітамінів. Квашена капуста зберігає значну кількість вітаміну C навіть після ферментації;

серед екзотичних фруктів великою кількістю аскорбінової кислоти вирізняються гуава (близько 240 мг/100 г), папайя та манго.

Важливо враховувати, що для максимального збереження вітаміну C рекомендується вживати овочі та фрукти свіжими або після мінімальної теплової обробки. Заморожування дозволяє зберегти більшу частину вітаміну C, у той час як при тривалому варінні втрачається до 70% цього важливого нутрієнта.

Вітамін C та застуда

Вітамін C чинить комплексний вплив на імунну систему:

стимулює виробництво та активність лейкоцитів — білих кров’яних тілець, які є ключовими захисниками організму від вірусних та бактеріальних інфекцій. Особливо важливою є його роль у підвищенні активності натуральних кілерів і Т-лімфоцитів, які безпосередньо знищують інфіковані клітини;

задіяний у виробленні інтерферону — спеціального білка, що чинить противірусну дію і допомагає здоровим клітинам протистояти вірусній інфекції;

зумовлює потужні антиоксидантні властивості, захищаючи клітини від ушкодження вільними радикалами, кількість яких значно збільшується під час хвороби.

На стадії одужання вітамін C сприяє зміцненню стінок кровоносних судин, тому що при застуді капіляри стають більш крихкими. Він також бере участь у синтезі колагену, який необхідний для відновлення ушкоджених тканин, особливо у дихальних шляхах.

Добова потреба в аскорбіновій кислоті

У рекомендаціях Європейського агентства з безпеки продуктів харчування (European Food Safety Authority — EFSA) вказані необхідні щоденні дози вітаміну C для здорових людей:

чоловіків — 90 мг;

жінок — 80 мг;

дітей — 15–75 мг (залежно від віку).

Підвищена потреба у вітаміні C відмічається при різних станах:

підвищеній психологічній напрузі;

нестачі сну;

під час гострих респіраторних захворювань;

анеміях та серцево-судинній патології;

у осіб із захворюваннями шлунково-кишкового тракту, коли порушені процеси засвоєння та метаболізму вітаміну C;

після перенесених хірургічних втручань;

при проживанні в екологічно несприятливих регіонах;

у курців.

Препарати з вітаміном C

Не завжди вдається забезпечити потребу в аскорбінової кислоті за допомогою продуктів, особливо у категорій осіб, описаних вище. У таких випадках застосовують препарати, що містять вітамін С. Шлях їх введення може бути пероральним або парентеральним (внутрішньом’язовим, внутрішньовенним). Доза підбирається лікарем індивідуально залежно від мети рекомендації:

профілактична доза для дорослих досягає 300 мг/добу;

лікувальна — до 2000 мг/добу.

Побічні ефекти

Профілактичні дози аскорбінової кислоти добре переносяться. Ризик побічних реакцій значно підвищується під час прийому вітаміну C у добових дозах, які становлять >1000 мг. Можливі:

алергічні реакції — виявляються у вигляді шкірного висипу, свербежу, набряків, а у тяжких випадках — анафілактичного шоку;

гіпервітаміноз C — розвивається при тривалому надмірному надходженні вітаміну в організм. Його симптоми: підвищена збудливість нервової системи, порушення сну, головний біль, підвищений артеріальний тиск;

печія — підвищена кислотність подразнює слизову оболонку стравоходу;

діарея — розвивається внаслідок осмотичної дії аскорбінової кислоти в кишечнику. Вона притягує воду в просвіт кишечнику — це розріджує випорожнення і викликає почастішання дефекації;

формування каменів у нирках та сечових шляхах — протікає безсимптомно на початкових стадіях, але згодом викликає серйозні проблеми: ниркову кольку, порушення відтоку сечі, розвиток інфекцій сечовивідних шляхів, ниркову недостатність.

Що ж за результатами досліджень?

Значення аскорбінової кислоти у профілактиці та лікуванні застудних захворювань активно обговорюється у медичній спільноті. Наприклад, у Кокранівській бібліотеці (Cochrane library), найбільшій базі доказової медицини, останнім часом опубліковано як мінімум 29 окремих досліджень за цією темою. У них залучені >11 000 осіб різних вікових груп. Дослідники вивчали профілактичну дію вітаміну C при регулярному прийомі препарату з дозою не менше 200 мг, а більшість авторів сфокусувалися на вивченні ефективності більш високих доз — ≥1000 мг щодня.

Результати досліджень щодо ефективності вітаміну C у терапії застудних захворювань:

навіть тривалий регулярний прийом аскорбінової кислоти не здатний повністю запобігти розвитку застуди;

в осіб, які регулярно приймають вітамін С, тривалість респіраторних захворювань скоротилася на близько 10% порівняно з контрольною групою;

у випадках, коли прийом вітаміну С починався після розвитку перших симптомів застуди, він не впливав ні на тривалість хвороби, ні на вираженість симптомів.

У 2007 р. у масштабному ретроспективному дослідженні (аналіз клінічних даних за попередні 60 років) вчені оцінювали вплив вітаміну C у дозі 2000 мг на вираженість симптоматики та тривалість застудних захворювань. Отримані результати: у дорослих тривалість застуди скоротилася лише на 8%; у дітей — на 14%. Незважаючи на те що зменшення тривалості хвороби дійсно відбувається, воно виявилося менш значним, ніж передбачалося раніше.

Наявна доказова база допомагає формувати більш реалістичні очікування від прийому вітаміну C і наголошує на необхідності комплексного підходу до профілактики та лікування застудних захворювань, при яких прийом аскорбінової кислоти є лише одним із компонентів загальної стратегії підтримки здоров’я.