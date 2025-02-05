Загальна інформація

Жирні кислоти омега-3 — це поліненасичені жирні кислоти (ПНЖК). Наразі найбільш клінічно значущими серед ПНЖК омега-3 вважаються α-ліноленова (АЛК), ейкозапентаєнова (ЕПК) та докозагексаєнова кислоти (ДГК).

Вони містяться в рибі, рибних продуктах, насінні, горіхах, зелених листових овочах та бобах.

Люди не мають ферментів, що необхідні для синтезу жирних кислот омега-3, тому вони вважаються незамінними жирними кислотами, оскільки мають надходити з їжею. АЛК, яка міститься в насінні та горіхах, може частково перетворюватися на ДГК та ЕПК в організмі людини.

Американська кардіологічна асоціація (American Heart Association — AHA) рекомендує їсти рибу, багату на ненасичені жири, не рідше 2 разів на тиждень.

Водночас не завжди вдається отримати потрібну кількість омега-3 з раціоном харчування. Це може бути пов’язане з харчовими звичками, переконаннями чи економічними факторами.

На сьогодні немає єдиної думки серед експертів, чи слід рекомендувати профілактичний прийом омега-3 ПНЖК.

Управління з контролю за харчовими продуктами та лікарськими засобами США (Food and Drug Administration — FDA) схвалило 2 препарати омега-3 жирних кислот: ікозапент етил та омега-3-кислот етилові ефіри.

Ці лікарські засоби рекомендовані як додаткова терапія у комбінації зі статинами при тяжкій формі гіпертригліцеридемії.

Водночас на сьогодні проводяться дослідження застосування омега-3 ПНЖК у терапії та профілактиці цілої низки захворювань, включно з такими, як:

У низці досліджень виявлено ефективність застосування омега-3 ПНЖК при цих захворюваннях. Водночас результати досліджень неоднозначні, і тому необхідні додаткові дослідження, перш ніж можна буде зробити остаточні висновки.

Механізм дії

Механізм дії омега-3 жирних кислот на рівень тригліцеридів у плазмі крові на сьогодні до кінця не вивчений. Вважається, що вони знижують рівень тригліцеридів, пригнічуючи експресію ліпогенних генів, підвищуючи бета-окиснення жирних кислот, експресію ліпопротеїнліпази та впливаючи на загальне накопичення ліпідів в організмі.

Також у дослідженнях зафіксовано, що застосування омега-3 ПНЖК протягом >6 тиж сприяє підвищенню швидкості метаболізму, зменшенню загальної кількості жиру в організмі, збільшенню сухої м’язової маси та витрати енергії.

У дослідженнях зафіксовано протизапальну дію жирних кислот омега-3. За оцінками експертів, їхня протизапальна дія реалізується завдяки декільком механізмам, зокрема таких, як:

інгібування хемотаксису лейкоцитів;

інгібування активності циклооксигенази (ЦОГ) та подальшого формування ейкозаноїдів (наприклад лейкотрієнів та простагландинів з арахідонової кислоти);

інгібування прозапальних цитокінів (наприклад фактора некрозу пухлини-альфа (ФНП)-α, інтерлейкінів (ІЛ)-1, ІЛ-6);

збільшення кількості речовин (ліпідних медіаторів), що зменшують вираженість запалення резольвінів, марезинів, ліпоксинів та протектинів;

інгібування активації низки прозапальних та активація низки протизапальних транскрипційних факторів та ін.

Також у дослідженнях встановлено, що омега-3 зумовлюють протипухлинні властивості.

Омега-3 жирні кислоти сприяють стабілізації та протекції тканин з високим вмістом жиру (нервової та ретинальної). ДГК є важливим компонентом фосфоліпідних мембран головного мозку, ДГК та ЕПК також є невід’ємними компонентами ретинальних клітинних мембран.

На сьогодні у низці досліджень виявлено користь застосування омега-3 ПНЖК при серцевій недостатності та серцевих аритміях. Доведено, що омега-3 ПНЖК зумовлюють кардіопротекторні властивості, сприяють розширенню судин, зниженню артеріального тиску, постнавантаженню, оскільки вони стимулюють вивільнення оксиду азоту (NO) з ендотеліальної тканини судин, виявляють антитромботичні та антиатеросклеротичні властивості.

Застосовувати чи не застосовувати?

У схвалених FDA препаратів жирних кислот рідко можуть фіксуватися незначні побічні ефекти при їх прийомі, такі як рибний присмак, відрижка, диспепсія, діарея, запор, надмірне газоутворення, нудота та артралгія, висип та свербіж.

Крім того, пацієнтам, які приймають антиагрегантні та антикоагулянтні препарати, через здатність омега-3 жирних кислот знижувати активність тромбоцитів рекомендується їх періодичний моніторинг.

Особам з алергією на морепродукти слід бути обережними при застосуванні препаратів омега-3 ПНЖК.

Пацієнтам, які застосовують ДГК, рекомендується контролювати рівень холестерину ліпопротеїнів низької щільності.

Приймати / вживати чи ні препарати / дієтичні добавки, що містять омега-3 ПНЖК?

На сьогодні немає однозначної відповіді на це запитання. Водночас, враховуючи обсяг проведених досліджень та потенціал біологічних ефектів омега-3 ПНЖК, ймовірно, у найближчому майбутньому будуть сформульовані рекомендації щодо їх застосування / вживання з ширшими показаннями, ніж сьогодні.