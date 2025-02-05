Біль у горлі, першіння чи відчуття подразнення горла найчастіше є симптомами фарингіту, спричиненого вірусною інфекцією. Ці симптоми часто відмічаються, наприклад, при застуді чи грипі та часто самі розрішуються.

Водночас біль у горлі може бути симптомом інших серйозніших захворювань, наприклад, стрептококового тонзиліту, перитонзилярного абсцесу, дифтерії.

Причини болю у горлі

Стрептококовий тонзиліт. Це інфекційне захворювання діагностують досить часто. При тонзиліті також можуть фіксуватися гарячка, головний біль, біль у животі (іноді з блюванням). Вираженість болю у горлі зазвичай збільшується при ковтанні. При тонзиліті можливий розвиток серйозних ускладнень, зокрема ревматизму та гломерулонефриту.

Перитонзилярний або ретрофарингеальний абсцес. Це скупчення гною або за мигдаликами (перитонзилярно), або в задній частині горла (ретрофарингеально). При цьому виникають гіперемія та набряк з одного боку горла, виражений біль у горлі. Також хворий може скаржитися на відчуття скутості шиї. Характерна гарячка.

Стоматит. Виділяють бактеріальний, вірусний та грибковий стоматит. Біль у горлі часто пов’язаний з вірусним стоматитом, при якому формуються виразки в ротовій порожнині. Характерний дискомфорт при прийомі їжі та рідини, тому у дітей знижується апетит, вони можуть відмовлятися від їжі та пиття, що може призвести до зневоднення.

Проковтування сторонніх предметів, рідин також може призвести до болю в горлі внаслідок травми або хімічного опіку слизової оболонки ротової порожнини, горла та стравоходу. Хімічний опік можуть викликати різні побутові засоби, включно з відбілювачами, очищувачами каналізації, унітазів, деякими мийними та навіть косметичними засобами, такими як випрямлячі для волосся. Дитина при цьому раптово скаржиться на біль у роті та горлі.

Особлива увага батьків

Слід проконсультуватися з педіатром або сімейним лікарем, якщо у дитини, крім болю в горлі, фіксуються такі симптоми:

вираженість болю збільшується при ковтанні чи розмові.

Утруднене ковтання.

Болісні збільшені лімфовузли на шиї, під нижньою щелепою, біля вух.

Болісні збільшені слинні залози.

Опухлі гіперемовані мигдалики.

Білі плями або гній на мигдаликах.

Хрипкий чи приглушений голос.

Гарячка (≥38 °С), яка не усувається після прийому парацетамолу або ібупрофену, або температура тіла підвищується знову після короткочасного зниження.

Кашель.

Ломота у тілі.

Головний біль.

Нудота чи блювання.

Біль у вусі.

Біль у суглобах.

Висип.

Якщо дитина відмовляється пити чи п’є набагато менше, ніж зазвичай.

Якщо біль у горлі значно виражений (за будь-якого вираженого болю необхідна консультація лікаря).

Слід негайно звернутися до лікаря, якщо у дитини зазначаються:

утруднене дихання.

Утруднене ковтання.

Незвичайна слинотеча, яка може вказувати на неможливість ковтати.

Набряк на обличчі чи шиї.

Сонливість виражена настільки, що дитину важко розбудити чи утримати у свідомості.

Діагностика причин болю у горлі

Детальний збір анамнезу та вивчення симптомів захворювання доповнюють дані, отримані під час огляду.

Огляд включає:

огляд ротової порожнини та глотки, вух та носових ходів за допомогою освітленого інструменту.

Обережне обмацування шиї.

Аускультація дихання за допомогою стетоскопа.

Також при підозрі на стрептококовий тонзиліт проводиться мазок із ротоглотки.

Лікування болю у горлі

Якщо біль у горлі пов’язаний із гострою респіраторною інфекцією, показана симптоматична терапія. Також рекомендується рясне пиття.

Для зменшення вираженості болю та гарячки можуть бути рекомендовані анальгетики та антипіретики (парацетамол), нестероїдні протизапальні препарати (ібупрофен).

Ацетилсаліцилова кислота у дітей та підлітків категорично протипоказана, оскільки її прийом пов’язаний із підвищеним ризиком розвитку синдрому Рея.

У разі бактеріальної інфекції (наприклад тонзиліту) для лікування рекомендовані пеніциліни широкого спектру дії (амоксицилін, амоксицилін / клавуланат), при алергії на пеніциліни — макроліди (азитроміцин). Також можна застосовувати цефалоспорини.

При стоматиті лікар може рекомендувати антисептики для ротової порожнини з хлоргексидином.

Якщо у дитини стоматит, фіксуються виразки на слизовій оболонці ротової порожнини, рекомендується уникати солоної, гострої, кислої (наприклад апельсинового соку) або гострої (наприклад картопляних чипсів) їжі. Віддавайте перевагу прісній та м’якій їжі.

Використовуйте зволожувач повітря, щоб підтримувати вологість слизових оболонок.