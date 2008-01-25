Мигрень: не просто головная боль

Что такое мигрень?

Мигрень — это заболевание, проявляющееся приступами головной боли, имеющей пульсирующий характер и одностороннюю локализацию. Головная боль при мигрени часто сопровождается тошнотой, рвотой и крайней чувствительностью к свету и звуку. Приступы мигрени могут длиться от нескольких часов до нескольких дней, а боль может быть настолько выраженной, что мешает повседневной деятельности.

Причины мигрени на сегодня до конца не изучены, отмечается важная роль наследственных факторов.

Что же нельзя делать при мигрени? Приступы мигрени могут быть связаны с воздействием различных факторов, включая:

стрессовые ситуации;

сильные эмоции;

недостаточный сон;

пропуск приема пищи;

непривычную физическую активность;

смену погоды;

употребление алкоголя;

пищевые добавки (например аспартам, глутамат);

период менструации/овуляции у женщин и др.

Таким образом, пациентам рекомендуется понаблюдать, какие факторы провоцируют развитие приступов и избегать их воздействия.

У части пациентов с мигренью имеется аура, которая может возникать до приступа головной боли или сопровождать его. Аура мигрени может включать зрительные нарушения, такие как вспышки света или слепые пятна, а также другие нарушения, такие как покалывание на одной стороне лица, в руке или ноге и нарушения речи. Мигрень с аурой также называется классической мигренью.

Мигрень можно зафиксировать у детей, подростков и взрослых.

Выделяют 4 стадии мигрени:

продромальная — за 1–2 сут до мигрени могут отмечаться изменения, предшествующие развитию приступа: запор, изменения настроения от упадка до эйфории, повышенный аппетит, скованность шеи, учащенное/увеличенное мочеиспускание, задержка жидкости, частая зевота;

аура — зрительные явления, такие как видение различных форм, ярких пятен или вспышек света. Потеря зрения. Покалывание в руке или ноге. Слабость или онемение лица или одной стороны тела. Нарушения речи;

приступ — при отсутствии лечения приступ мигрени обычно длится 4–72 ч. Частота развития приступов мигрени варьирует: они могут развиваться редко или несколько раз в месяц;

постдромальная — ощущение вялости, истощения, растерянности, опустошения либо наоборот — приподнятого настроения. В этот период внезапное движение головой может на короткое время снова вызвать боль.

Но необязательно у каждого пациента с мигренью отмечают все 4 стадии.

Симптомы мигрени:

боль обычно с одной стороны головы, но бывает и с обеих.

Головная боль пульсирующего характера.

Головная боль, выраженность которой увеличивается при физических нагрузках.

Повышенная чувствительность к свету, звуку, а иногда и запаху, прикосновению.

Тошнота и рвота.

Симптомы мигрени у женщин аналогичны таковым у мужчин, но могут развиваться циклично в определенные фазы менструального цикла.

Мигрень: что делать?

Отмечается гиподиагностика мигрени. Многие люди считают мигрень обычной головной болью и не получают адекватной терапии.

Как понять, что у вас мигрень? Если у вас проявляются симптомы и признаки мигрени, подобные описанным выше, обратитесь к неврологу. Также рекомендуется вести дневник — отмечать, когда развиваются приступы, их характеристики, длительность и какие препараты купировали головную боль.

Важно обращаться к врачу, если изменился характер или частота развития приступов головной боли.

Следует немедленно обратиться к врачу или в отделение неотложной помощи при наличии любого из следующих признаков:

внезапная, значительно выраженная, пронзающая головная боль;

головная боль с лихорадкой, ригидность мышц шеи;

спутанность сознания, судороги, двоение в глазах, онемение или слабость в любой части тела, что может быть признаком инсульта;

головная боль после черепно-мозговой травмы;

хроническая головная боль, выраженность которой увеличивается после кашля, напряжения, натуживания или резкого движения;

впервые развившаяся головная боль в возрасте старше 50 лет.

Мигрень диагностируется на основании истории болезни, симптомов, неврологического обследования и семейного анамнеза.

Методы визуализации (компьютерная и магнитно-резонансная томография головного мозга) показаны при клиническом подозрении на другие неврологические заболевания (инсульт, менингит, объемное новообразование и др.).

В лечении мигрени применяют:

обезболивающие препараты — острое или абортивное лечение, их принимают во время приступов мигрени и они предназначены для купирования симптомов;

профилактические лекарства. Эти препараты принимают регулярно, часто ежедневно, чтобы уменьшить степень тяжести или частоту приступов мигрени.

Лечащий врач порекомендует вариант лечения с учетом частоты развития и выраженности приступов.

Мигрень: как снять приступ? Наиболее часто для купирования боли во время приступа мигрени применяют парацетамол, ибупрофен, ацетилсалициловую кислоту, а также комбинированные препараты, в состав которых входят кофеин, парацетамол и ацетилсалициловая кислота.

Триптаны (суматриптан, ризатриптан) быстро купируют приступы мигрени и их применяют при неэффективности парацетамола и нестероидных противовоспалительных препаратов. Их следует с осторожностью применять лицам с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Дигидроэрготамин наиболее эффективен при приеме вскоре после начала развития симптомов мигрени. Его применяют для купирования длительных тяжелых приступов мигрени. Лицам с ишемической болезнью сердца, повышенным артериальным давлением, заболеваниями почек или печени следует избегать приема дигидроэрготамина.

Новые препараты для терапии мигрени включают ласмидитан, пероральные антагонисты пептидов, связанных с геном кальцитонина (гепанты — уброгепант и римегепант). Они купируют такие симптомы мигрени, как головная боль, тошнота и чувствительность к свету и звуку.

Если приступ мигрени сопровождается выраженной тошнотой и рвотой, могут применяться препараты для их купирования (хлорпромазин, метоклопрамид, прохлорперазин).

Профилактическое лечение направлено на снижение частоты приступов мигрени, их тяжести и продолжительности. Для профилактики мигрени применяют блокаторы бета-адренорецепторов (пропранолол, метопролол), антагонисты кальциевых каналов (верапамил), антидепрессанты, противосудорожные препараты, инъекции ботулотоксина, моноклональные антитела к пептидам, связанным с геном кальцитонина.

Мигрень это опасно?

Возможно развитие ряда осложнений при мигрени, включая мигренозный статус, мигренозный инсульт, персистирующую ауру, эпилептиформный припадок.