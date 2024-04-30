ИБУПРОФЕН (IBUPROFENUM)

НПВП, производное фенилпропионовой кислоты, оказывает противовоспалительное, анальгезирующее и умеренное жаропонижающее действие. Противовоспалительный эффект обусловлен подавлением синтеза простагландинов, антипиретический — влиянием на гипоталамус. Уменьшает выраженность или устраняет болевой синдром, в том числе боль в суставах в покое и при движении, способствует уменьшению утренней скованности и припухлости суставов, увеличению объема движений. Подавляет агрегацию тромбоцитов.

После приема внутрь около 80% ибупрофена абсорбируется в кишечнике. Одновременный прием пищи замедляет абсорбцию, но не влияет на ее объем. C max в плазме крови достигается через 1–2 ч после приема внутрь. У детей C max в крови достигается через 2–4 ч, а гипотермический эффект развивается через 1 ч после приема. Для достижения полного противовоспалительного эффекта требуется от нескольких дней до 2 нед систематического применения ибупрофена. В значительной степени связывается с белками плазмы крови (90–99%). Подвергается биотрансформации в печени. T ½ — 2–4 ч. Экскретируется с мочой, 50–60% в виде метаболитов и около 10% — в неизмененном виде. Полностью выделяется из организма в течение 24 ч после приема.