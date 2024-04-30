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Активные вещества — “И”ИБУПРОФЕН (IBUPROFENUM)

ИБУПРОФЕН (IBUPROFENUM) Действующее вещество

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Найдено: 109 препаратов
Нурофен Форте таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг, № 12; Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Нурофен Форте Таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг, № 12 Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
В 1191 аптеке
от 105,81 грн
Цены в аптеках
Нурофен для детей суспензия оральная, 100 мг/5 мл, флакон, 100 мл, с апельсиновым вкусом, с апельсиновым вкусом, № 1; Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Нурофен для детей Суспензия оральная, 100 мг/5 мл, флакон, 100 мл, с апельсиновым вкусом, с апельсиновым вкусом, № 1 Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
В 1187 аптеках
от 129,31 грн
Цены в аптеках
Нурофен для детей форте суспензия оральная, 200 мг/5 мл, флакон, 100 мл, с апельсиновым вкусом, с апельсиновым вкусом, № 1; Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Нурофен для детей форте Суспензия оральная, 200 мг/5 мл, флакон, 100 мл, с апельсиновым вкусом, с апельсиновым вкусом, № 1 Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
В 1180 аптеках
от 175,68 грн
Цены в аптеках
Нурофен для детей суспензия оральная, 100 мг/5 мл, флакон, 100 мл, с клубничным вкусом, с клубничным вкусом, № 1; Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Нурофен для детей Суспензия оральная, 100 мг/5 мл, флакон, 100 мл, с клубничным вкусом, с клубничным вкусом, № 1 Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
В 1170 аптеках
от 127,42 грн
Цены в аптеках
Нурофен таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг, блистер, № 24; Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Нурофен Таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг, блистер, № 24 Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
В 1164 аптеках
от 128,15 грн
Цены в аптеках
Нурофен таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг, блистер, № 12; Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Нурофен Таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг, блистер, № 12 Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
В 1162 аптеках
от 76,93 грн
Цены в аптеках
Нурофен Экспресс форте капсулы мягкие, 400 мг, № 10; Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Нурофен Экспресс форте Капсулы мягкие, 400 мг, № 10 Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
В 1159 аптеках
от 122,14 грн
Цены в аптеках
Нурофен Экспресс Ультракап капсулы мягкие, 200 мг, № 10; Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Нурофен Экспресс Ультракап Капсулы мягкие, 200 мг, № 10 Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
В 1153 аптеках
от 89,54 грн
Цены в аптеках
Нурофен для детей форте суспензия оральная, 200 мг/5 мл, флакон, 100 мл, с клубничным вкусом, с клубничным вкусом, № 1; Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Нурофен для детей форте Суспензия оральная, 200 мг/5 мл, флакон, 100 мл, с клубничным вкусом, с клубничным вкусом, № 1 Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
В 1151 аптеке
от 175,92 грн
Цены в аптеках
Имет® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, № 20; Menarini Group
Имет® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, № 20 Menarini Group
В 1147 аптеках
от 123,76 грн
Цены в аптеках
Ибупрофен-Дарница таблетки, 200 мг, контурная ячейковая упаковка, № 50; Дарница
Ибупрофен-Дарница Таблетки, 200 мг, контурная ячейковая упаковка, № 50 Дарница
В 1142 аптеках
от 65,50 грн
Цены в аптеках
Бруфен® Рапид капсулы мягкие, 400 мг, блистер, № 10; Abbott Laboratories GmbH
Бруфен® Рапид Капсулы мягкие, 400 мг, блистер, № 10 Abbott Laboratories GmbH
В 1131 аптеке
от 71,76 грн
Цены в аптеках
Нурофен для детей суспензия оральная, 100 мг/5 мл, флакон, 200 мл, с апельсиновым вкусом, с апельсиновым вкусом, № 1; Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Нурофен для детей Суспензия оральная, 100 мг/5 мл, флакон, 200 мл, с апельсиновым вкусом, с апельсиновым вкусом, № 1 Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
В 1129 аптеках
от 201,81 грн
Цены в аптеках
Нурофен для детей суспензия оральная, 100 мг/5 мл, флакон, 200 мл, с клубничным вкусом, с клубничным вкусом, № 1; Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Нурофен для детей Суспензия оральная, 100 мг/5 мл, флакон, 200 мл, с клубничным вкусом, с клубничным вкусом, № 1 Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
В 1124 аптеках
от 198,99 грн
Цены в аптеках
Нурофен Экспресс форте капсулы мягкие, 400 мг, № 20; Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Нурофен Экспресс форте Капсулы мягкие, 400 мг, № 20 Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
В 1122 аптеках
от 202,66 грн
Цены в аптеках
Нурофен таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг, блистер, № 8; Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Нурофен Таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг, блистер, № 8 Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
В 1114 аптеках
от 64,65 грн
Цены в аптеках
Нурофен для детей суппозитории ректальные, 60 мг, № 10; Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Нурофен для детей Суппозитории ректальные, 60 мг, № 10 Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
В 1109 аптеках
от 87,01 грн
Цены в аптеках
Нурофен таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг, блистер, № 6; Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Нурофен Таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг, блистер, № 6 Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
В 1100 аптеках
от 51,03 грн
Цены в аптеках
Нурофен 12+ таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг, блистер, № 12; Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Нурофен 12+ Таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг, блистер, № 12 Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
В 1097 аптеках
от 86,77 грн
Цены в аптеках
Нурофен Экспресс Ультракап капсулы мягкие, 200 мг, № 16; Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Нурофен Экспресс Ультракап Капсулы мягкие, 200 мг, № 16 Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
В 1096 аптеках
от 152,72 грн
Цены в аптеках
Бруфен® сироп, 100 мг/5 мл, флакон, 100 мл, с мерным устройством в виде шприца, с мерн. устр. в виде шприца, № 1; Abbott Laboratories GmbH
Бруфен® Сироп, 100 мг/5 мл, флакон, 100 мл, с мерным устройством в виде шприца, с мерн. устр. в виде шприца, № 1 Abbott Laboratories GmbH
В 1093 аптеках
от 69,20 грн
Цены в аптеках
Аффида Макс с аргинином гранулы для орального раствора, 400 мг, саше, № 20; Delta Medical Promotions AG
Аффида Макс с аргинином Гранулы для орального раствора, 400 мг, саше, № 20 Delta Medical Promotions AG
В 1038 аптеках
от 200,00 грн
Цены в аптеках
Гофен 400 капсулы мягкие, 400 мг, блистер, № 60; MEGA LIFESCIENCES
Гофен 400 Капсулы мягкие, 400 мг, блистер, № 60 MEGA LIFESCIENCES
В 1037 аптеках
от 581,89 грн
Цены в аптеках
Ибупром таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг, блистер, № 10; Unilab, LP
Ибупром Таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг, блистер, № 10 Unilab, LP
В 1018 аптеках
от 76,40 грн
Цены в аптеках
Дарфен® Экспресс суспензия оральная, 200 мг/10 мл, саше, 10 мл, № 10; Дарница
Дарфен® Экспресс Суспензия оральная, 200 мг/10 мл, саше, 10 мл, № 10 Дарница
В 1006 аптеках
от 89,20 грн
Цены в аптеках
Бруфен® гранулы шипучие, 600 мг, саше, № 30; Abbott Laboratories GmbH
Бруфен® Гранулы шипучие, 600 мг, саше, № 30 Abbott Laboratories GmbH
В 996 аптеках
от 291,49 грн
Цены в аптеках
Долгит® крем крем, туба, 50 г, № 1; DOLORGIET GmbH & Co. KG.
Долгит® крем Крем, туба, 50 г, № 1 DOLORGIET GmbH & Co. KG.
В 969 аптеках
от 148,82 грн
Цены в аптеках
Долгит® крем крем, туба, 100 г, № 1; DOLORGIET GmbH & Co. KG.
Долгит® крем Крем, туба, 100 г, № 1 DOLORGIET GmbH & Co. KG.
В 954 аптеках
от 164,80 грн
Цены в аптеках
Ибупром Спринт Капс капсулы мягкие, 200 мг, блистер, № 10; Unilab, LP
Ибупром Спринт Капс Капсулы мягкие, 200 мг, блистер, № 10 Unilab, LP
В 954 аптеках
от 108,22 грн
Цены в аптеках
Имет® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, № 10; Menarini Group
Имет® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, № 10 Menarini Group
В 891 аптеке
от 69,12 грн
Цены в аптеках
Аффида Макс Экспресс капсулы мягкие, 400 мг, блистер, № 10; Delta Medical Promotions AG
Аффида Макс Экспресс Капсулы мягкие, 400 мг, блистер, № 10 Delta Medical Promotions AG
В 889 аптеках
от 45,00 грн
Цены в аптеках
Бруфен® Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой, 800 мг, блистер, № 14; Abbott Laboratories GmbH
Бруфен® Ретард Таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой, 800 мг, блистер, № 14 Abbott Laboratories GmbH
В 882 аптеках
от 173,76 грн
Цены в аптеках
Долгит® крем крем, туба, 150 г, № 1; DOLORGIET GmbH & Co. KG.
Долгит® крем Крем, туба, 150 г, № 1 DOLORGIET GmbH & Co. KG.
В 870 аптеках
от 223,80 грн
Цены в аптеках
Ибупром Спринт Макс капсулы мягкие, 400 мг, блистер, № 10; Unilab, LP
Ибупром Спринт Макс Капсулы мягкие, 400 мг, блистер, № 10 Unilab, LP
В 813 аптеках
от 145,52 грн
Цены в аптеках
Еврофаст софткапс капсулы мягкие, 200 мг, блистер, в картонной коробке, в карт. коробке, № 20; Euro Lifecare
Еврофаст софткапс Капсулы мягкие, 200 мг, блистер, в картонной коробке, в карт. коробке, № 20 Euro Lifecare
В 783 аптеках
от 118,00 грн
Цены в аптеках
Долгит® крем крем, туба, 20 г, № 1; DOLORGIET GmbH & Co. KG.
Долгит® крем Крем, туба, 20 г, № 1 DOLORGIET GmbH & Co. KG.
В 758 аптеках
от 67,45 грн
Цены в аптеках
Дарфен® таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг, блистер, № 7; Дарница
Дарфен® Таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг, блистер, № 7 Дарница
В 746 аптеках
от 36,30 грн
Цены в аптеках
Аффида Макс Экспресс капсулы мягкие, 400 мг, блистер, № 20; Delta Medical Promotions AG
Аффида Макс Экспресс Капсулы мягкие, 400 мг, блистер, № 20 Delta Medical Promotions AG
В 742 аптеках
от 115,82 грн
Цены в аптеках
Дарфен® таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг, блистер, № 14; Дарница
Дарфен® Таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг, блистер, № 14 Дарница
В 741 аптеке
от 73,50 грн
Цены в аптеках
Аффида Экспресс капсулы мягкие, 200 мг, блистер, № 10; Delta Medical Promotions AG
Аффида Экспресс Капсулы мягкие, 200 мг, блистер, № 10 Delta Medical Promotions AG
В 717 аптеках
от 68,70 грн
Цены в аптеках
Термидол капсулы мягкие, 400 мг, блистер, № 10; Киевский витаминный завод
Термидол Капсулы мягкие, 400 мг, блистер, № 10 Киевский витаминный завод
В 695 аптеках
от 71,68 грн
Цены в аптеках
Термидол капсулы мягкие, 200 мг, блистер, № 10; Киевский витаминный завод
Термидол Капсулы мягкие, 200 мг, блистер, № 10 Киевский витаминный завод
В 681 аптеке
от 47,78 грн
Цены в аптеках
Дарфен® таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг, блистер, № 14; Дарница
Дарфен® Таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг, блистер, № 14 Дарница
В 680 аптеках
от 84,80 грн
Цены в аптеках
Ибупром Макс таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг, блистер, № 24; Unilab, LP
Ибупром Макс Таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг, блистер, № 24 Unilab, LP
В 646 аптеках
от 207,44 грн
Цены в аптеках
Дарфен® Кидс Форте суспензия оральная, 200 мг/5 мл, флакон, 100 мл, в комплекте со шприц-дозатором, со шприцем-дозатором, № 1; Дарница
Дарфен® Кидс Форте Суспензия оральная, 200 мг/5 мл, флакон, 100 мл, в комплекте со шприц-дозатором, со шприцем-дозатором, № 1 Дарница
В 627 аптеках
от 138,00 грн
Цены в аптеках
Ибупром Спринт Макс капсулы мягкие, 400 мг, блистер, № 20; Unilab, LP
Ибупром Спринт Макс Капсулы мягкие, 400 мг, блистер, № 20 Unilab, LP
В 620 аптеках
от 265,61 грн
Цены в аптеках
Долгит® гель гель, туба, 50 г, № 1; DOLORGIET GmbH & Co. KG.
Долгит® гель Гель, туба, 50 г, № 1 DOLORGIET GmbH & Co. KG.
В 611 аптеке
от 139,40 грн
Цены в аптеках
Еврофаст софткапс капсулы мягкие, 400 мг, блистер, в картонной коробке, в карт. коробке, № 20; Euro Lifecare
Еврофаст софткапс Капсулы мягкие, 400 мг, блистер, в картонной коробке, в карт. коробке, № 20 Euro Lifecare
В 597 аптеках
от 175,00 грн
Цены в аптеках
Ибупрофен-Дарница таблетки, 200 мг, контурная ячейковая упаковка, № 20; Дарница
Ибупрофен-Дарница Таблетки, 200 мг, контурная ячейковая упаковка, № 20 Дарница
В 593 аптеках
от 30,21 грн
Цены в аптеках
Дарфен® таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг, блистер, № 7; Дарница
Дарфен® Таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг, блистер, № 7 Дарница
В 586 аптеках
от 50,00 грн
Цены в аптеках
Гофен 200 капсулы мягкие, 200 мг, блистер, № 60; MEGA LIFESCIENCES
Гофен 200 Капсулы мягкие, 200 мг, блистер, № 60 MEGA LIFESCIENCES
В 566 аптеках
от 489,28 грн
Цены в аптеках
Долгит® гель гель, туба, 100 г, № 1; DOLORGIET GmbH & Co. KG.
Долгит® гель Гель, туба, 100 г, № 1 DOLORGIET GmbH & Co. KG.
В 561 аптеке
от 208,65 грн
Цены в аптеках
Долгит® гель гель, туба, 150 г, № 1; DOLORGIET GmbH & Co. KG.
Долгит® гель Гель, туба, 150 г, № 1 DOLORGIET GmbH & Co. KG.
В 495 аптеках
от 305,76 грн
Цены в аптеках
Аффида Макс таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, блистер, № 10; Delta Medical Promotions AG
Аффида Макс Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, блистер, № 10 Delta Medical Promotions AG
В 482 аптеках
от 92,00 грн
Цены в аптеках
Дарфен® Кидс суспензия оральная, 100 мг/5 мл, флакон, 100 мл, в комплекте со шприц-дозатором, со шприцем-дозатором, № 1; Дарница
Дарфен® Кидс Суспензия оральная, 100 мг/5 мл, флакон, 100 мл, в комплекте со шприц-дозатором, со шприцем-дозатором, № 1 Дарница
В 476 аптеках
от 89,74 грн
Цены в аптеках
Ибуфен® Юниор капсулы мягкие, 200 мг, блистер, № 10; Polpharma
Ибуфен® Юниор Капсулы мягкие, 200 мг, блистер, № 10 Polpharma
В 472 аптеках
от 88,98 грн
Цены в аптеках
Термидол капсулы мягкие, 400 мг, блистер, № 36; Киевский витаминный завод
Термидол Капсулы мягкие, 400 мг, блистер, № 36 Киевский витаминный завод
В 464 аптеках
от 202,02 грн
Цены в аптеках
Ибуфен® Форте суспензия оральная, 200 мг/5 мл, флакон, 100 мл, с ароматом клубники, с ароматом клубники, № 1; Polpharma
Ибуфен® Форте Суспензия оральная, 200 мг/5 мл, флакон, 100 мл, с ароматом клубники, с ароматом клубники, № 1 Polpharma
В 454 аптеках
от 139,56 грн
Цены в аптеках
Бофен суспензия оральная, 100 мг/5 мл, банка полимерная, 100 мл, № 1; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бофен Суспензия оральная, 100 мг/5 мл, банка полимерная, 100 мл, № 1 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 421 аптеке
от 52,32 грн
Цены в аптеках
Ибупрофен таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг, блистер в пачке, № 50; Sopharma
Ибупрофен Таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг, блистер в пачке, № 50 Sopharma
В 377 аптеках
от 57,68 грн
Цены в аптеках
Неофен Белупо плюс гель, 50 мг/г, туба, 50 г, № 1; Belupo
Неофен Белупо плюс Гель, 50 мг/г, туба, 50 г, № 1 Belupo
В 338 аптеках
от 104,76 грн
Цены в аптеках
Ибупром Макс таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг, блистер, № 12; Unilab, LP
Ибупром Макс Таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг, блистер, № 12 Unilab, LP
В 288 аптеках
от 117,14 грн
Цены в аптеках
Ибуфен® для детей клубника суспензия оральная, 100 мг/5 мл, флакон пластиковый со шприцом-дозатором, 100 мл, № 1; Polpharma
Ибуфен® для детей клубника Суспензия оральная, 100 мг/5 мл, флакон пластиковый со шприцом-дозатором, 100 мл, № 1 Polpharma
В 272 аптеках
от 94,90 грн
Цены в аптеках
Ибупрофен 400 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, блистер, № 20; Технолог
Ибупрофен 400 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, блистер, № 20 Технолог
В 206 аптеках
от 75,18 грн
Цены в аптеках
Ибупрофен таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, № 50; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ибупрофен Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, № 50 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 201 аптеке
от 69,00 грн
Цены в аптеках
Ибуфен® Форте суспензия оральная, 200 мг/5 мл, флакон, 40 мл, с ароматом клубники, с ароматом клубники, № 1; Polpharma
Ибуфен® Форте Суспензия оральная, 200 мг/5 мл, флакон, 40 мл, с ароматом клубники, с ароматом клубники, № 1 Polpharma
В 198 аптеках
от 66,52 грн
Цены в аптеках
Еврофаст капсулы мягкие желатиновые, 400 мг, блистер в коробке, № 20; Euro Lifecare
Еврофаст Капсулы мягкие желатиновые, 400 мг, блистер в коробке, № 20 Euro Lifecare
В 186 аптеках
от 182,84 грн
Цены в аптеках
Еврофаст Экспресс капсулы мягкие, 400 мг, блистер, № 20; Euro Lifecare
Еврофаст Экспресс Капсулы мягкие, 400 мг, блистер, № 20 Euro Lifecare
В 184 аптеках
от 206,74 грн
Цены в аптеках
Дарфен® Кидс суспензия оральная, 100 мг/5 мл, флакон, 200 мл, в комплекте со шприц-дозатором, со шприцем-дозатором, № 1; Дарница
Дарфен® Кидс Суспензия оральная, 100 мг/5 мл, флакон, 200 мл, в комплекте со шприц-дозатором, со шприцем-дозатором, № 1 Дарница
В 168 аптеках
от 82,00 грн
Цены в аптеках
Еврофаст капсулы мягкие желатиновые, 200 мг, блистер в коробке, № 20; Euro Lifecare
Еврофаст Капсулы мягкие желатиновые, 200 мг, блистер в коробке, № 20 Euro Lifecare
В 162 аптеках
от 150,35 грн
Цены в аптеках
Бупирол раствор для инфузий, 4 мг/мл, контейнер, 100 мл, № 1; Mistral Capital Management
Бупирол Раствор для инфузий, 4 мг/мл, контейнер, 100 мл, № 1 Mistral Capital Management
В 131 аптеке
от 207,15 грн
Цены в аптеках
Ибупрофен таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг, блистер в пачке, тм baum pharm, тм baum pharm, № 50; undefined
Ибупрофен Таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг, блистер в пачке, тм baum pharm, тм baum pharm, № 50
В 122 аптеках
от 75,00 грн
Цены в аптеках
Ибуфен® для детей малина суспензия оральная, 100 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1; Polpharma
Ибуфен® для детей малина Суспензия оральная, 100 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 Polpharma
В 114 аптеках
от 94,55 грн
Цены в аптеках
Гофен 200 капсулы мягкие, 200 мг, блистер, № 50; MEGA LIFESCIENCES
Гофен 200 Капсулы мягкие, 200 мг, блистер, № 50 MEGA LIFESCIENCES
В 110 аптеках
от 419,92 грн
Цены в аптеках
Ибупрофен 400 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, блистер, № 50; Технолог
Ибупрофен 400 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, блистер, № 50 Технолог
В 50 аптеках
от 169,40 грн
Цены в аптеках
Ибупрофен-Здоровье капсулы, 400 мг, блистер, № 20; Корпорация Здоровье
Ибупрофен-Здоровье Капсулы, 400 мг, блистер, № 20 Корпорация Здоровье
В 41 аптеке
от 49,49 грн
Цены в аптеках
Ибупрофен 200 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, блистер, № 50; Технолог
Ибупрофен 200 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, блистер, № 50 Технолог
В 29 аптеках
от 72,65 грн
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Ибупрофен таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг, блистер, № 50; Лекхим
Ибупрофен Таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг, блистер, № 50 Лекхим
В 19 аптеках
от 67,00 грн
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Дарфен® Ультракап 400 капсулы мягкие, 400 мг, блистер, № 10; Дарница
Дарфен® Ультракап 400 Капсулы мягкие, 400 мг, блистер, № 10 Дарница
В 13 аптеках
от 94,25 грн
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Бофен 600 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг, блистер, № 20; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бофен 600 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг, блистер, № 20 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 12 аптеках
от 148,40 грн
Цены в аптеках
Ибупрофен 400 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, блистер, № 10; Лекхим
Ибупрофен 400 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, блистер, № 10 Лекхим
В 10 аптеках
от 48,95 грн
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Дарфен® Ультракап 200 капсулы мягкие, 200 мг, блистер, № 10; Дарница
Дарфен® Ультракап 200 Капсулы мягкие, 200 мг, блистер, № 10 Дарница
В 10 аптеках
от 66,00 грн
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Ибупрофен таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 50; undefined
Ибупрофен Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 50
В 10 аптеках
от 75,00 грн
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Ибупрофен-Здоровье капсулы, 200 мг, блистер, № 20; undefined
Ибупрофен-Здоровье Капсулы, 200 мг, блистер, № 20
В 9 аптеках
от 31,13 грн
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Ибупрофен Беби суспензия оральная, 100 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1; Корпорация Здоровье
Ибупрофен Беби Суспензия оральная, 100 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 Корпорация Здоровье
В 8 аптеках
от 44,15 грн
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Имет® для детей 2% суспензия оральная, 100 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1; Menarini Group
Имет® для детей 2% Суспензия оральная, 100 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 Menarini Group
В 7 аптеках
от 96,81 грн
Цены в аптеках
Ибупрофен-Здоровье Ультракап капсулы мягкие, 400 мг, блистер, № 20; Корпорация Здоровье
Ибупрофен-Здоровье Ультракап Капсулы мягкие, 400 мг, блистер, № 20 Корпорация Здоровье
В 7 аптеках
от 113,41 грн
Цены в аптеках
Блокмакс для детей суспензия оральная, 100 мг/5 мл, флакон, 100 мл, с мерным шприцем, с мерным шприцем, № 1; Alkaloid
Блокмакс для детей Суспензия оральная, 100 мг/5 мл, флакон, 100 мл, с мерным шприцем, с мерным шприцем, № 1 Alkaloid
В 5 аптеках
от 100,14 грн
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Ибупрофен капсулы, 200 мг, блистер, № 20; Вертекс
Ибупрофен Капсулы, 200 мг, блистер, № 20 Вертекс
В 3 аптеках
от 30,34 грн
Цены в аптеках
Ибупром Спринт Капс капсулы мягкие, 200 мг, блистер, № 6; Unilab, LP
Ибупром Спринт Капс Капсулы мягкие, 200 мг, блистер, № 6 Unilab, LP
В 2 аптеках
от 89,60 грн
Цены в аптеках
Ибупрофен-Здоровье Ультракап капсулы мягкие, 200 мг, блистер, № 20; Корпорация Здоровье
Ибупрофен-Здоровье Ультракап Капсулы мягкие, 200 мг, блистер, № 20 Корпорация Здоровье
В 1 аптеке
от 95,60 грн
Цены в аптеках
Ибупрофен капсулы мягкие, 400 мг, блистер, тм илан фарм, тм илан фарм, № 10; INPHARMA Trading SIA
Ибупрофен Капсулы мягкие, 400 мг, блистер, тм илан фарм, тм илан фарм, № 10 INPHARMA Trading SIA
В 1 аптеке
от 119,70 грн
Цены в аптеках
Еврофаст капсулы мягкие желатиновые, 200 мг, блистер в коробке, № 10; Euro Lifecare
Еврофаст Капсулы мягкие желатиновые, 200 мг, блистер в коробке, № 10 Euro Lifecare
В 7 аптеках других городов
от 74,40 грн
Цены в других городах
Ибупрофен Беби суспензия оральная, 100 мг/5 мл, флакон, 200 мл, № 1; Корпорация Здоровье
Ибупрофен Беби Суспензия оральная, 100 мг/5 мл, флакон, 200 мл, № 1 Корпорация Здоровье
В 1 аптеке других городов
от 82,20 грн
Цены в других городах
Ибупрофен таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг, блистер, тм а+, тм а+, № 50; undefined
Ибупрофен Таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг, блистер, тм а+, тм а+, № 50
В 1 аптеке других городов
от 50,00 грн
Цены в других городах
Ибутард 300 капсулы пролонгированного действия, 300 мг, блистер, № 20; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ибутард 300 Капсулы пролонгированного действия, 300 мг, блистер, № 20 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Нет в наличии
Долгит® гель гель, туба, 20 г, № 1; DOLORGIET GmbH & Co. KG.
Долгит® гель Гель, туба, 20 г, № 1 DOLORGIET GmbH & Co. KG.
Нет в наличии
Каффетин® Леди таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, № 10; Alkaloid
Каффетин® Леди Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, № 10 Alkaloid
Нет в наличии
Еврофаст капсулы мягкие желатиновые, 400 мг, блистер в коробке, № 10; Euro Lifecare
Еврофаст Капсулы мягкие желатиновые, 400 мг, блистер в коробке, № 10 Euro Lifecare
Нет в наличии
Ибупром для детей суспензия оральная, 100 мг/5 мл, флакон, 100 мл, в комплекте со шприц-дозатором, со шприцем-дозатором, № 1; Unilab, LP
Ибупром для детей Суспензия оральная, 100 мг/5 мл, флакон, 100 мл, в комплекте со шприц-дозатором, со шприцем-дозатором, № 1 Unilab, LP
Нет в наличии
Имет® для детей 4% суспензия оральная, 200 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1; Menarini Group
Имет® для детей 4% Суспензия оральная, 200 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 Menarini Group
Нет в наличии
Арофен для детей суппозитории ректальные, 60 мг, стрип, № 10; Эрсель Фарма Украина
Арофен для детей Суппозитории ректальные, 60 мг, стрип, № 10 Эрсель Фарма Украина
Нет в наличии
Ибупром для детей форте суспензия оральная, 200 мг/5 мл, флакон, 100 мл, в комплекте со шприц-дозатором, со шприцем-дозатором, № 1; Unilab, LP
Ибупром для детей форте Суспензия оральная, 200 мг/5 мл, флакон, 100 мл, в комплекте со шприц-дозатором, со шприцем-дозатором, № 1 Unilab, LP
Нет в наличии
Бруфен® Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой, 800 мг, блистер, № 10; Abbott Laboratories GmbH
Бруфен® Ретард Таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой, 800 мг, блистер, № 10 Abbott Laboratories GmbH
Нет в наличии
Ибупрофен-Здоровье капсулы, 200 мг, блистер, № 10; Здоровье Группа компаний
Ибупрофен-Здоровье Капсулы, 200 мг, блистер, № 10 Здоровье Группа компаний
Нет в наличии
Ибупрофен-Здоровье капсулы, 400 мг, блистер, № 10; Корпорация Здоровье
Ибупрофен-Здоровье Капсулы, 400 мг, блистер, № 10 Корпорация Здоровье
Нет в наличии
Ибупрофен таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг, блистер в пачке, тм ронфарм, тм ронфарм, № 50; undefined
Ибупрофен Таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг, блистер в пачке, тм ронфарм, тм ронфарм, № 50
Нет в наличии
Еврофаст Экспресс капсулы мягкие, 400 мг, блистер, тм anc pharma, тм anc pharma, № 20; Euro Lifecare
Еврофаст Экспресс Капсулы мягкие, 400 мг, блистер, тм anc pharma, тм anc pharma, № 20 Euro Lifecare
Нет в наличии
Ибупрофен капсулы мягкие, 400 мг, блистер, тм илан фарм, тм илан фарм, № 20; INPHARMA Trading SIA
Ибупрофен Капсулы мягкие, 400 мг, блистер, тм илан фарм, тм илан фарм, № 20 INPHARMA Trading SIA
Нет в наличии
Форма выпуска: гранулы для орального р-ра, гранулы шипучие, капсулы, капсулы мягкие, капсулы пролонгированного действия, пеллеты с пролонгированным высвобождением, спрей для наружного применения, крем, сироп, суппозитории ректальные, суспензия оральная, таблетки, таблетки п/о.
ИБУПРОФЕН (IBUPROFENUM)
CAS №: 15687-27-1 C13H18O2
USPDDN, HSDB, RTECS: (+-)-2-(p-изобутилфенил)пропионовая кислота.
NLM: (+-)-α-метил-4-(2-метилпропил)бензенуксусная кислота; или (S)-4-изобутил-α-метилфенилуксусная кислота.
Форма выпуска: гранулы для орального р-ра, гранулы шипучие, капсулы, капсулы мягкие, капсулы пролонгированного действия, пеллеты с пролонгированным высвобождением, спрей для наружного применения, крем, сироп, суппозитории ректальные, суспензия оральная, таблетки, таблетки п/о.

НПВП, производное фенилпропионовой кислоты, оказывает противовоспалительное, анальгезирующее и умеренное жаропонижающее действие. Противовоспалительный эффект обусловлен подавлением синтеза простагландинов, антипиретический — влиянием на гипоталамус. Уменьшает выраженность или устраняет болевой синдром, в том числе боль в суставах в покое и при движении, способствует уменьшению утренней скованности и припухлости суставов, увеличению объема движений. Подавляет агрегацию тромбоцитов.
После приема внутрь около 80% ибупрофена абсорбируется в кишечнике. Одновременный прием пищи замедляет абсорбцию, но не влияет на ее объем. Cmax в плазме крови достигается через 1–2 ч после приема внутрь. У детей Cmax в крови достигается через 2–4 ч, а гипотермический эффект развивается через 1 ч после приема. Для достижения полного противовоспалительного эффекта требуется от нескольких дней до 2 нед систематического применения ибупрофена. В значительной степени связывается с белками плазмы крови (90–99%). Подвергается биотрансформации в печени. T½ — 2–4 ч. Экскретируется с мочой, 50–60% в виде метаболитов и около 10% — в неизмененном виде. Полностью выделяется из организма в течение 24 ч после приема.

острая ревматическая лихорадка, ревматоидный артрит (включая ювенильный ревматоидный артрит, или болезнь Стилла) и другие воспалительные, дегенеративные заболевания и травмы опорно-двигательного аппарата (подагра, псориатическая артропатия, плечелопаточный периартрит, анкилозирующий спондилит, деформирующий остеоартроз, остеохондроз с корешковым синдромом, радикулит, тендинит, тендовагинит, бурсит, люмбаго, ишиас, миалгия, вывихи, ушибы и растяжения мышц и связок, посттравматический отек мягких тканей). Применяют для устранения слабовыраженного и умеренного болевого синдрома при первичной дисменорее, зубной и послеоперационной боли, а также для симптоматического лечения головной боли.

рекомендуемая суточная доза для взрослых составляет 1200–1800 мг в 3–4 приема. У некоторых пациентов терапевтический эффект достигается при назначении более низких доз — 600–1200 мг/сут. В острых случаях или при тяжелом течении заболевания допустимо повышение суточной дозы до 2400 мг. Ретард-формы назначают внутрь 1–2 раза в сутки. Не существует каких-либо ограничений по дозированию ибупрофена у лиц пожилого возраста, кроме случаев выраженной почечной или печеночной недостаточности.
Для детей суточная доза составляет 20 мг/кг в 3–4 приема. При ювенильном ревматоидном артрите суточную дозу можно повысить до 40 мг/кг. Не рекомендуется назначать детям с массой тела <7 кг.
Крем или гель (5%) втирают в кожу болезненного участка 2–3 раза в сутки легкими массирующими движениями для улучшения резорбции активного вещества.

пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки, неспецифический язвенный колит, БА, повышенная чувствительность к ибупрофену, ацетилсалициловой кислоте или другим НПВП, поражение зрительного нерва, III триместр беременности, коагулопатия, желудочно-кишечные кровотечения, выраженная почечная и печеночная недостаточность, миелосупрессия.

изжога, тошнота, рвота, диарея, метеоризм, боль в области живота, ульцерогенное действие, повышение активности печеночных ферментов, желтуха, гепатит, панкреатит, протеинурия, гематурия, интерстициальный нефрит, нефротический синдром, папиллярный некроз, кровотечения, кожно-аллергические реакции (буллезная, макулопапулезная сыпь, крапивница, токсический эпидермальный некролиз, фотосенсибилизация), тромбоцитопения, гиперкалиемия, гиперурикемия, азотемия, снижение остроты слуха, шум в ушах, нечеткость зрения, амблиопия, асептический менингит.

у пациентов с нарушением функции почек лечение следует проводить с осторожностью и в минимальной дозе под постоянным контролем функциональных почечных проб.
Назначение в III триместр беременности может вызывать преждевременное закрытие артериального протока у плода. Концентрация ибупрофена в грудном молоке обычно низкая и не представляет опасности для ребенка.

с особой осторожностью назначают пациентам, принимающим непрямые антикоагулянты, антигипертензивные или мочегонные средства. Не следует сочетать с ацетилсалициловой кислотой или другими НПВП, поскольку риск развития побочных эффектов при этом повышается.

проявляется головной болью, рвотой, сонливостью и артериальной гипотензией. Специфического антидота нет. Промывают желудок, при необходимости осуществляют коррекцию электролитного баланса. В связи с высокой степенью связывания с белками плазмы крови гемодиализ может быть неэффективен.