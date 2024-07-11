Геморрой — это распространенное заболевание, которое приносит существенный дискомфорт и значительно снижает качество жизни. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 50% всего взрослого населения сталкивается с этой проблемой хотя бы раз в жизни. В развитых странах распространенность геморроя достигает 20–30% среди всего взрослого населения, причем пик заболеваемости приходится на возраст 45–65 лет.

В статистических данных установлено, что геморрой чаще диагностируют у мужчин, чем женщин, в соотношении примерно 2:1. Однако в период беременности и после родов женщины подвержены повышенному риску развития этого патологического состояния.

Несмотря на повышенную распространенность, многие люди стесняются обращаться к врачу с этой проблемой, что приводит к осложнениям и хронизации процесса. По оценкам экспертов, только 40% всех пациентов с симптомами геморроя своевременно обращаются за медицинской помощью.

Причины развития геморроя

Геморрой развивается в результате комплексного воздействия различных факторов. Понимание этих причин крайне важно для эффективной профилактики и раннего начала лечения заболевания. Ниже представлены основные факторы, обусловливающие развитие геморроя:

малоподвижный образ жизни — длительное сидение приводит к застою крови в малом тазу. Это повышает давление на венозные сплетения прямой кишки, приводя к развитию внутреннего геморроя, терапия которого может быть затруднительной;

чрезмерное напряжение при дефекации — хронические запоры или привычка долго сидеть в туалете (например читая или используя смартфон) повышают давление на геморроидальные узлы. Это может вызвать их расширение и воспаление;

беременность и роды — в период беременности увеличивается объем крови в организме, а растущая матка оказывает давление на вены малого таза. При родах происходит сильное напряжение мышц тазового дна, что может спровоцировать развитие геморроя;

генетическая предрасположенность — у лиц, у которых близкие родственники имеют геморрой, риск развития этого заболевания выше. Это может быть связано с наследственной слабостью соединительной ткани;

избыточная масса тела — оказывает дополнительную нагрузку на венозную систему, в том числе в области малого таза;

неправильное питание — диета с низким содержанием клетчатки обусловливает развитие запоров, что, в свою очередь, повышает риск развития геморроя;

повышенные физические нагрузки — подъем тяжестей и интенсивные силовые тренировки могут повышать внутрибрюшное давление, приводя к развитию патологии;

некоторые лекарственные средства — длительный прием слабительных средств или антикоагулянтов.

Первые симптомы геморроя

Ранняя диагностика геморроя крайне важна для эффективного лечения и предотвращения осложнений. Основные симптомы, на которые следует обратить внимание:

дискомфорт и зуд в анальной области — это часто первый признак развивающегося геморроя. Пациенты отмечают ощущение инородного тела, жжение или раздражение в области ануса. Выраженность зуда может увеличиваться после дефекации или в ночное время;

боль во время дефекации — может варьировать от легкого дискомфорта до острой, пронизывающей боли, особенно при выпадении геморроидальных узлов;

кровотечение из прямой кишки — кровь обычно ярко-красная и может появляться на туалетной бумаге, в унитазе или на поверхности кала;

выпадение геморроидальных узлов — при прогрессировании патологического состояния геморроидальные узлы могут выпадать наружу. На начальных стадиях они самостоятельно вправляются, но со временем может потребоваться ручное вправление;

выделение слизи — увеличенные геморроидальные узлы могут продуцировать большое количество слизи, что приводит к ощущению влажности и дискомфорта в анальной области;

отек и воспаление окружающих тканей увеличивает выраженность болевых ощущений;

изменение характера стула — запоры или, наоборот, диарея могут быть как причиной, так и следствием геморроя.

Чем лечить геморрой?

При лечении геморроя необходим комплексный подход, зависящий от стадии заболевания и выраженности симптомов. Нет одного лучшего средства от геморроя — тактика лечения патологии включают в себя как консервативные, так и при необходимости хирургические методы.

Как вылечить геморрой (основные направления терапии):

изменение образа жизни — коррекция диеты с увеличением потребления клетчатки, достаточное употребление жидкости, регулярные физические упражнения, избегание длительного сидения;

гигиенические процедуры — после дефекации необходимо очищение анальной области прохладной водой с мягким моющим средством или использование влажных салфеток;

медикаментозное лечение — венотоники и ангиопротекторы, противовоспалительные препараты, обезболивающие средства, топические препараты;

малоинвазивные процедуры — склеротерапия, инфракрасная фотокоагуляция, лигирование латексными кольцами;

хирургическое лечение — геморроидэктомия, степлерная геморроидопексия, дезартеризация геморроидальных узлов.

При остром геморрое терапия направлена на устранение симптомов и переход заболевания в латентную фазу. Только после этого при необходимости можно переходить к удалению геморроидальных узлов.

Терапия хронического геморроя напрямую зависит от его стадии. На первых этапах возможно проведение консервативного лечения, на II–III стадии предпочтение отдается малоинвазивным методикам, позволяющим не только устранить источник проблемы, но и сохранить качество жизни пациента.

Наружный геморрой чаще всего лечится местными препаратами и в сочетании с системной терапией.

Внутренний геморрой, лечение которого может быть более сложным, часто предполагает комбинацию нескольких методов.

Таблетки от геморроя

Таблетированные препараты играют важную роль в комплексной терапии геморроя, особенно на ранних стадиях патологии и для профилактики обострений. Действие венотоников и ангиопротекторов направлено на улучшение венозного тонуса, уменьшение выраженности воспаления и симптомов:

диосмин и гесперидин — повышают микроциркуляцию, укрепляют стенки вен;

и гесперидин — повышают микроциркуляцию, укрепляют стенки вен; троксерутин — снижает проницаемость капилляров, оказывают противовоспалительное действие;

— снижает проницаемость капилляров, оказывают противовоспалительное действие; экстракт конского каштана — содержит эсцин , который уменьшает выраженность отека и воспаления.

Суппозитории от геморроя

Суппозитории являются одним из основных средств местного лечения геморроя. Эффективные свечи от геморроя обладают рядом преимуществ:

быстрым облегчением состояния;

удобством использования;

минимальным системным воздействием.

Виды свеч:

противовоспалительные — с глюкокортикостероидами, нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП);

обезболивающие — с анестетиками;

венотонизирующие — с экстрактом конского каштана, рутином и эсцином;

на основе растительных компонентов — с экстрактом алоэ, маслом облепихи;

регенерирующие — с декспантенолом, метилурацилом;

комбинированные — содержащие несколько активных компонентов.

Свечи от геморроя, рассасывающие узлы, часто содержат гепарин для повышения микроциркуляции и уменьшения отека.

В аптеках Украины представлены суппозитории (свечи) от геморроя как зарубежных, так и отечественных производителей.

Мази от геморроя

Мази являются еще одним важным составляющим местного лечения геморроя, особенно эффективным при наружных геморроидальных узлах. Эта лекарственная форма обладает следующими преимуществами:

длительным воздействием на пораженный участок;

возможностью применения при наружном геморрое;

увлажняющим и защитным эффектом.

Препараты от геморроя в форме мази содержат те же действующие вещества, что и суппозитории. Такая лекарственная форма показана для терапии наружного геморроя.

Лечить геморрой необходимо комплексно, сочетая местные средства с системными методами лечения и изменением образа жизни.

Профилактика геморроя

Профилактика геморроя играет ключевую роль в предотвращении развития патологии и его рецидивов. Профилактические меры включают в себя: