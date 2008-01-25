Лайм-боррелиоз — зоонозная инфекция с трансмиссивным механизмом передачи, которую вызывают микроорганизмы Borrelia burgdorferi (реже — B. mayonii). Естественным резервуаром боррелий являются грызуны, птицы, олени и крупный рогатый скот. Переносчиком являются иксодовые клещи (Ixodes scapularis и I. pacificus): человек заражается при укусе клеща, инфицированного боррелиями. Возможность передачи Лайм-боррелиоза от человека к человеку на сегодня не доказана.

Наибольшее количество заболеваний регистрируется в весенне-осенний период (май–октябрь), что связано с увеличением продолжительности пребывания людей на открытом воздухе и сезонной активностью клещей (наиболее активны в апреле–июне и августе–октябре).

Ранняя локализованная стадия Лайм-боррелиоза развивается через 1–30 дней (в среднем через 7 дней) после укуса инфицированного клеща. Патогномоничным симптомом этой стадии заболевания является появление изолированной мигрирующей эритемы на месте инокуляции возбудителя. Мигрирующую эритему выявляют у 50–90% пациентов с Лайм-боррелиозом.

Наличие мигрирующей кольцевидной эритемы при установленном контакте с клещом в эндемическом участке является достаточным аргументом для установления клинического диагноза и начала специфической антибиотикотерапии без проведения дальнейших исследований. Результаты серологических исследований на ранней локализованной стадии Лайм-боррелиоза часто дают отрицательный результат: первые антитела обычно появляются только через 3–6 нед с момента укуса клеща.

Мигрирующая эритема сохраняется несколько дней или недель, затем исчезает, оставляя после себя пигментацию или шелушение. У 1/ 3 пациентов заболевание самостоятельно завершается на этой стадии, а у 2/ 3 — переходит в следующую — раннюю диссеминированную стадию.

Ранняя диссеминированная стадия характеризуется гематогенным распространением возбудителя и генерализацией инфекционного процесса. Возможно появление новых эритематозных высыпаний (обычно меньших размеров, чем первичная мигрирующая эритема) на разных участках тела — множественных мигрирующих эритем.

Генерализация инфекционного процесса сопровождается повышением температуры тела (не всегда), появлением головной боли, миалгией. Характерна полисистемность поражений с развитием неврологических (паралича лицевого и других пар черепно-мозговых нервов, менингорадикулопатии (синдрома Баннварта), асептического менингита), сердечно-сосудистых проявлений (атриовентрикулярных блокад, миокардита, перикардита), появлением мигрирующей артралгии (поражение преимущественно крупных суставов без объективных признаков артрита), поражением глаз (иритом, иридоциклитом, панофтальмитом и др.). У части больных возможно развитие генерализованной лимфаденопатии.

Таким образом, ранняя диссеминированная стадия характеризуется полисистемностью поражений с тенденцией к самостоятельному завершению.

Продолжительность ранней диссеминированной стадии обычно составляет 3–6 нед.

Поздняя стадия Лайм-боррелиоза развивается через месяцы или даже годы после инфицирования и в основном характеризуется поражением одной системы (Лайм-артрит, хронический атрофический акродерматит или нейроборрелиоз). В основе клинических проявлений, характерных для поздней стадии Лайм-боррелиоза, лежат аутоиммунные реакции.

Серологическая диагностика Лайм-боррелиоза

Серологическая диагностика Лайм-боррелиоза должна включать 2 этапа: иммуноферментный анализ (ИФА) и анализ методом вестерн-блот. Сомнительные и положительные результаты ИФА должны быть подтверждены анализом методом вестерн-блот, тогда как отрицательные результаты ИФА в большинстве случаев не требуют проведения дальнейших исследований.

Нецелесообразно проводить анализ методом вестерн-блот без предварительного этапа диагностики методом ИФА.

Вестерн-блот — высокочувствительная и высокоспецифическая диагностическая методика, направленная на определение IgM и IgG к специфическим антигенам боррелий.

Другие методы диагностики Лайм-боррелиоза: ПЦР и определение синтеза интратекальных антител

Молекулярно-генетическое исследование при Лайм-боррелиозе (выявление ДНК B. Burgdorferi) имеет наибольшую диагностическую ценность при исследовании синовиальной жидкости у пациентов с Лайм-артритом, в остальных случаях чувствительность полимеразной цепной реакции (ПЦР) низкая.

Золотым стандартом диагностики нейроборрелиоза является определение синтеза интратекальных антител: соотношение уровней IgG в ликворе/сыворотке крови >1,0 свидетельствует об активном интратекальном формировании антител и подтверждает диагноз нейроборрелиоза. Изменения в ликворе при этом обычно характеризуются умеренным лимфоцитарным плеоцитозом (<1000 кл/мкл) и повышением уровня белка.

Специфическая антибиотикотерапия

Лечение пациентов с Лайм-боррелиозом заключается в проведении специфической антибиотикотерапии.

Для лечения мигрирующей эритемы препаратами выбора являются: доксициклин 100 мг 2 р/сут п/о или амоксициллин 500 мг 3 р/сут п/о, или цефуроксим 500 мг 2 р/сут п/о. Альтернативные препараты: азитромицин 500 мг 1 р/сут п/о, или эритромицин 500 мг 4 р/сут п/о или кларитромицин 500 мг 2 р/сут п/о. Длительность лечения составляет 14–21 день (для азитромицина — 7–10 дней).

Постконтактная профилактика Лайм-боррелиоза после удаления клеща заключается в однократном приеме доксициклина в дозе 200 мг перорально (п/о) и должна проводиться при наличии показаний.

Дополнительную информацию по этой теме, интерпретации результатов анализов методом вестерн-блота, специфической антибиотикотерапии при сердечно-сосудистых поражениях при боррелиозе, раннем и позднем нейроборрелиозе, Лайм-артрите и хроническом атрофическом акродерматите вы можете прочитать на сайте Українського медичного часопису.