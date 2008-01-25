Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииЛайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Опубликовано  25.04.2024

Лайм-боррелиоз — зоонозная инфекция с трансмиссивным механизмом передачи, которую вызывают микроорганизмы Borrelia burgdorferi (реже — B. mayonii). Естественным резервуаром боррелий являются грызуны, птицы, олени и крупный рогатый скот. Переносчиком являются иксодовые клещи (Ixodes scapularis и I. pacificus): человек заражается при укусе клеща, инфицированного боррелиями. Возможность передачи Лайм-боррелиоза от человека к человеку на сегодня не доказана.

Наибольшее количество заболеваний регистрируется в весенне-осенний период (май–октябрь), что связано с увеличением продолжительности пребывания людей на открытом воздухе и сезонной активностью клещей (наиболее активны в апреле–июне и августе–октябре).

Ранняя локализованная стадия Лайм-боррелиоза развивается через 1–30 дней (в среднем через 7 дней) после укуса инфицированного клеща. Патогномоничным симптомом этой стадии заболевания является появление изолированной мигрирующей эритемы на месте инокуляции возбудителя. Мигрирующую эритему выявляют у 50–90% пациентов с Лайм-боррелиозом.

Наличие мигрирующей кольцевидной эритемы при установленном контакте с клещом в эндемическом участке является достаточным аргументом для установления клинического диагноза и начала специфической антибиотикотерапии без проведения дальнейших исследований. Результаты серологических исследований на ранней локализованной стадии Лайм-боррелиоза часто дают отрицательный результат: первые антитела обычно появляются только через 3–6 нед с момента укуса клеща.

Мигрирующая эритема сохраняется несколько дней или недель, затем исчезает, оставляя после себя пигментацию или шелушение. У 1/3 пациентов заболевание самостоятельно завершается на этой стадии, а у 2/3 — переходит в следующую — раннюю диссеминированную стадию.

Ранняя диссеминированная стадия характеризуется гематогенным распространением возбудителя и генерализацией инфекционного процесса. Возможно появление новых эритематозных высыпаний (обычно меньших размеров, чем первичная мигрирующая эритема) на разных участках тела — множественных мигрирующих эритем.

Генерализация инфекционного процесса сопровождается повышением температуры тела (не всегда), появлением головной боли, миалгией. Характерна полисистемность поражений с развитием неврологических (паралича лицевого и других пар черепно-мозговых нервов, менингорадикулопатии (синдрома Баннварта), асептического менингита), сердечно-сосудистых проявлений (атриовентрикулярных блокад, миокардита, перикардита), появлением мигрирующей артралгии (поражение преимущественно крупных суставов без объективных признаков артрита), поражением глаз (иритом, иридоциклитом, панофтальмитом и др.). У части больных возможно развитие генерализованной лимфаденопатии.

Таким образом, ранняя диссеминированная стадия характеризуется полисистемностью поражений с тенденцией к самостоятельному завершению.

Продолжительность ранней диссеминированной стадии обычно составляет 3–6 нед.

Поздняя стадия Лайм-боррелиоза развивается через месяцы или даже годы после инфицирования и в основном характеризуется поражением одной системы (Лайм-артрит, хронический атрофический акродерматит или нейроборрелиоз). В основе клинических проявлений, характерных для поздней стадии Лайм-боррелиоза, лежат аутоиммунные реакции.

Серологическая диагностика Лайм-боррелиоза

Серологическая диагностика Лайм-боррелиоза должна включать 2 этапа: иммуноферментный анализ (ИФА) и анализ методом вестерн-блот. Сомнительные и положительные результаты ИФА должны быть подтверждены анализом методом вестерн-блот, тогда как отрицательные результаты ИФА в большинстве случаев не требуют проведения дальнейших исследований.

Нецелесообразно проводить анализ методом вестерн-блот без предварительного этапа диагностики методом ИФА.

Вестерн-блот — высокочувствительная и высокоспецифическая диагностическая методика, направленная на определение IgM и IgG к специфическим антигенам боррелий.

Другие методы диагностики Лайм-боррелиоза: ПЦР и определение синтеза интратекальных антител

Молекулярно-генетическое исследование при Лайм-боррелиозе (выявление ДНК B. Burgdorferi) имеет наибольшую диагностическую ценность при исследовании синовиальной жидкости у пациентов с Лайм-артритом, в остальных случаях чувствительность полимеразной цепной реакции (ПЦР) низкая.

Золотым стандартом диагностики нейроборрелиоза является определение синтеза интратекальных антител: соотношение уровней IgG в ликворе/сыворотке крови >1,0 свидетельствует об активном интратекальном формировании антител и подтверждает диагноз нейроборрелиоза. Изменения в ликворе при этом обычно характеризуются умеренным лимфоцитарным плеоцитозом (<1000 кл/мкл) и повышением уровня белка.

Специфическая антибиотикотерапия

Лечение пациентов с Лайм-боррелиозом заключается в проведении специфической антибиотикотерапии.

Для лечения мигрирующей эритемы препаратами выбора являются: доксициклин 100 мг 2 р/сут п/о или амоксициллин 500 мг 3 р/сут п/о, или цефуроксим 500 мг 2 р/сут п/о. Альтернативные препараты: азитромицин 500 мг 1 р/сут п/о, или эритромицин 500 мг 4 р/сут п/о или кларитромицин 500 мг 2 р/сут п/о. Длительность лечения составляет 14–21 день (для азитромицина — 7–10 дней).

Постконтактная профилактика Лайм-боррелиоза после удаления клеща заключается в однократном приеме доксициклина в дозе 200 мг перорально (п/о) и должна проводиться при наличии показаний.

Дополнительную информацию по этой теме, интерпретации результатов анализов методом вестерн-блота, специфической антибиотикотерапии при сердечно-сосудистых поражениях при боррелиозе, раннем и позднем нейроборрелиозе, Лайм-артрите и хроническом атрофическом акродерматите вы можете прочитать на сайте Українського медичного часопису.

Опубликовано  25.04.2024

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости