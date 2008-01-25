Артериальная гипотензия — это снижение артериального давления ниже следующих показателей:

систолического <90 мм рт. ст.;

диастолического <60 мм рт. ст.

То, что для одного человека считается низким давлением, для другого может быть нормой. Низкое давление может не вызывать заметных симптомов. Выраженная артериальная гипотензия может привести к обмороку, травмам, связанным с падением, снижению обеспечения тканей и органов кислородом и даже может быть опасной для жизни.

Считается, что лечить нужно только артериальную гипотензию, связанную с развитием симптомов.

Артериальное давление меняется в течение дня в зависимости от:

положения тела, длительности нахождения в одной позе;

того, какую еду и напитки вы употребляете и в каком количестве;

приема лекарственных средств;

общего физического состояния;

эмоционального и физического стресса;

температуры и влажности окружающей среды;

времени суток, цикла сна/бодрствования.

Артериальное давление обычно самое низкое ночью и резко повышается при пробуждении.

Причины пониженного артериального давления

Возможные причины артериальной гипотензии варьируют от обезвоживания до серьезных заболеваний, включая:

сердечные аритмии;

пороки клапанов сердца;

сердечную недостаточность;

массивную кровопотерю;

тампонаду сердца (например при перикардите);

интоксикацию при инфекционных заболеваниях, сепсис;

системные аллергические реакции;

период беременности. Снижение артериального давления часто отмечают в первые 24 нед беременности. После родов артериальное давление обычно возвращается к уровню, который был до периода беременности;

гормональные нарушения (например болезнь Аддисона, гипогликемия);

недостаток питательных веществ в рационе. Дефицит витамина B 12 , фолиевой кислоты и железа может обусловливать развитие анемии, что может привести к снижению артериального давления;

, фолиевой кислоты и железа может обусловливать развитие анемии, что может привести к снижению артериального давления; шок различного генеза.

Артериальное давление может снижаться при приеме ряда лекарственных средств, в том числе антигипертензивных, противопаркинсонических (прамипексола, леводопы), некоторых антидепрессантов (имипрамина, доксепина), препаратов, применяемых для лечения эректильной дисфункции (силденафил, тадалафил). Если после приема таблеток значительно упало артериальное давление, следует обсудить это с лечащим врачом.

Какие бывают виды артериальной гипотензии?

Ортостатическая гипотензия (постуральная гипотензия). Это внезапное падение артериального давления при резком вставании из положения лежа. Ортостатическая гипотензия может фиксироваться при обезвоживании, длительном постельном режиме, периоде беременности, приеме некоторых лекарственных средств. Ортостатическая гипотензия часто отмечается у лиц пожилого возраста.

Также возможно снижение артериального давления при длительном пребывании в положении стоя, особенно часто такое состояние устанавливают у детей и лиц молодого возраста.

Постпрандиальная гипотензия. Падение артериального давления происходит через 1–2 ч после еды. Чаще всего фиксируется у лиц пожилого возраста с артериальной гипертензией и/или заболеваниями вегетативной нервной системы, такими как болезнь Паркинсона. Употребление пищи небольшими порциями с низким содержанием углеводов, употребление бóльшего количества воды и отказ от алкоголя способствуют уменьшению выраженности постпрандиальной гипотензии.

Пониженное артериальное давление: симптомы

Затуманенное зрение, потемнение перед глазами.

Головокружение.

Головная боль.

Предобморочное состояние, обморок.

Немотивированная усталость.

Общая слабость.

Снижение переносимости физических нагрузок.

Нарушения концентрации внимания.

Тошнота.

Шум в ушах.

При этом у человека может отмечаться как какой-то один признак пониженного давления, так и несколько одновременно.

Давление 80/50: что делать?

Внезапное падение артериального давления может быть опасным. Изменение всего лишь на 20–30 мм рт. ст. — например, снижение систолического давления со 110 до 80 мм рт. ст. — может вызвать головокружение и обморок.

Если у вас проявляются симптомы выраженного снижения артериального давления, обратитесь за неотложной медицинской помощью.

Чем поднимать давление — зависит от причины низкого артериального давления.

При выявлении такого уровня давления врач может порекомендовать пройти ряд обследований, включая:

анализы крови (на уровень глюкозы в плазме крови, электролитов, общий анализ крови).

Электрокардиограмму (ЭКГ).

Тест наклонного стола. Тест на наклонном столе позволяет оценить, как артериальное давление изменяется в зависимости от изменения положения.

Мониторинг артериального давления.

Эхокардиограмму.

Что может порекомендовать лечащий врач при артериальной гипотензии?

Например, если лекарственное средство вызывает пониженное артериальное давление, ваш лечащий врач может порекомендовать изменить или прекратить прием этого препарата или снизить его дозу. Не меняйте и не прекращайте прием лекарственных средств без предварительной консультации со своим лечащим врачом.

Также может быть рекомендовано симптоматическое лечение.

Ниже представлены некоторые рекомендации, как повысить артериальное давление

Употребляйте в пищу больше натрия хлорида — кухонной соли. Важно! Избыток натрия может привести к сердечной недостаточности, особенно у лиц пожилого возраста. Поэтому важно проконсультироваться с врачом, прежде чем увеличивать потребление соли.

Пейте больше воды. Жидкость увеличивает объем крови и помогает предотвратить обезвоживание, что важно при лечении артериальной гипотензии.

При развитии артериальной гипотензии в положении стоя или при резком вставании выраженность симптомов можно уменьшить с помощью ношения компрессионных чулок, так как они снижают депонирование крови в нижних конечностях.

Лекарственные средства. Существует несколько препаратов для лечения ортостатической гипотензии, например, флудрокортизон, мидодрин.

мидодрин. Употребляйте меньше алкоголя. Он обезвоживает организм и может снизить артериальное давление, даже если употреблять его в умеренных количествах.

Обратите внимание на положение тела. Аккуратно перейдите из положения лежа в положение сидя и только затем вставайте. Избегайте длительного стояния. Если при длительном стоянии вы почувствовали себя нехорошо — присядьте, сядьте на корточки или поприседайте. Или поставьте одну ногу на выступ или стул и наклонитесь как можно дальше вперед. Эти движения стимулируют приток крови от ног к сердцу.

При снижении артериального давления после приема пищи — ешьте небольшими порциями. Ограничьте употребление продуктов с повышенным содержанием углеводов, таких как картофель, рис, макароны и хлеб.

Регулярно выполняйте физические упражнения. В качестве общей цели стремитесь заниматься умеренной физической активностью не менее 30 мин каждый день. Избегайте тренировок в жарких и влажных условиях.

Повышает ли кофе артериальное давление?

Да, при низком давлении можно выпить 1 или 2 чашки крепкого кофе или чая, однако кофеин может вызвать обезвоживание, поэтому обязательно пейте много воды и других жидкостей без кофеина.