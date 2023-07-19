пропранолол — липофильный неселективный блокатор β-адренорецепторов без ВСА. Снижает ЧСС и силу сердечных сокращений, замедляет АV-проводимость, уменьшает потребность миокарда в кислороде. Оказывает мембраностабилизирующий эффект и снижает частоту возникновения эктопических очагов. Терапевтический эффект заключается в отрицательном хронотропном и инотропном действии на миокард. Гипотензивный эффект стабилизируется к концу 2-й недели курса лечения.

Пропранолол резорбируется в пищеварительном тракте более чем на 90% и при первичном прохождении через печень метаболизируется почти на 70%. Биодоступность — около 30%. При длительном приеме пропранолол почти полностью метаболизируется, причем можно идентифицировать до 18 разнообразных его метаболитов. 4-Гидроксипропранолол обладает слабой β-адренолитической активностью. Объем распределения пропранолола составляет 3,61 л/кг массы тела, связывание с белками плазмы крови — 93%. C max в плазме крови достигается через 1–2 ч после приема. Элиминация пропранолола осуществляется преимущественно через печень и более чем на 90% в виде метаболитов. T ½ — 3–6 ч.