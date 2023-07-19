ПРОПРАНОЛОЛ (PROPRANOLOLUM) Действующее вещество
пропранолол — липофильный неселективный блокатор β-адренорецепторов без ВСА. Снижает ЧСС и силу сердечных сокращений, замедляет АV-проводимость, уменьшает потребность миокарда в кислороде. Оказывает мембраностабилизирующий эффект и снижает частоту возникновения эктопических очагов. Терапевтический эффект заключается в отрицательном хронотропном и инотропном действии на миокард. Гипотензивный эффект стабилизируется к концу 2-й недели курса лечения.
Пропранолол резорбируется в пищеварительном тракте более чем на 90% и при первичном прохождении через печень метаболизируется почти на 70%. Биодоступность — около 30%. При длительном приеме пропранолол почти полностью метаболизируется, причем можно идентифицировать до 18 разнообразных его метаболитов. 4-Гидроксипропранолол обладает слабой β-адренолитической активностью. Объем распределения пропранолола составляет 3,61 л/кг массы тела, связывание с белками плазмы крови — 93%. Cmax в плазме крови достигается через 1–2 ч после приема. Элиминация пропранолола осуществляется преимущественно через печень и более чем на 90% в виде метаболитов. T½ — 3–6 ч.
АГ, гиперкинетический сердечный синдром, ИБС, тахиаритмии, профилактика мигрени, эссенциальный тремор, симптоматическое лечение гипертиреоза.
внутрь за 10–15 мин до еды по 10–20 мг 2–4 раза в сутки. Дозы постепенно повышают до 40 мг 4–6 раз в сутки.
декомпенсированная сердечная недостаточность (NYHA III и IV), кардиогенный шок, АV-блокада II–III степени, брадикардия (<50 уд./мин), синоаурикулярная блокада, выраженная артериальная гипотензия, нарушения периферического кровообращения, БА, ХОБЛ, метаболический ацидоз, повышенная чувствительность к пропранололу.
повышенная утомляемость, головокружение, головная боль, парестезии и ощущение холода в конечностях, диспептические явления, бронхоспазм, кожные реакции, конъюнктивит, нарастание признаков сердечной недостаточности, брадикардия, нарушения АV-проводимости, артериальная гипотензия, нарушения сна, депрессия, кошмарные сновидения, галлюцинации, усиление нарушений периферического кровообращения, уменьшение слезоотделения, гипогликемия, ощущение сухости во рту, судороги и слабость в мышцах, нарушения потенции, в отдельных случаях — нарушение зрения и кератоконъюнктивит, усиление приступов стенокардии.
пациентам с феохромоцитомой следует одновременно назначить блокаторы α-адренорецепторов. Осторожно следует применять пропранолол при нарушениях АV-проводимости, у больных сахарным диабетом и при голодании. При нарушениях функции печени и почек необходимо снизить дозу пропранолола.
Пропранолол может влиять на психофизические способности организма, ослабляя внимание и замедляя ответные реакции, особенно при одновременном употреблении алкоголя или приеме препаратов, угнетающих ЦНС.
Пропранолол проникает через плацентарный барьер. Исследований по применению пропранолола в I триместр беременности не проводили. В целях предотвращения брадикардии, артериальной гипотензии, гипогликемии, угнетения дыхания (неонатальная асфиксия) у новорожденного необходимо прервать терапию пропранололом за 48–72 ч до предполагаемого срока родов. Новорожденного следует в течение 48–72 ч оставить под наблюдением врача.
при в/в терапии антагонистами кальция (верапамил и дилтиазем) противопоказан прием блокаторов β-адренорецепторов (исключение — интенсивная терапия). При одновременном применении пропранолола и норадреналина или ингибиторов МАО возможно резкое повышение АД. При сочетании пропранолола с трициклическими антидепрессантами, барбитуратами, анестезирующими средствами, антигипертензивными и сосудорасширяющими препаратами и диуретиками наблюдается резкое снижение АД. Кардиодепрессивное действие пропранолола потенцируется сочетанием его с антиаритмическими или анестезирующими средствами. Отрицательное хронотропное и дромотропное действие пропранолола проявляется при его сочетанном приеме с резерпином, клонидином, метилдопой, гуанфацином и сердечными гликозидами. Пропранолол усиливает эффекты тубокурарина. При приеме пропранолола и инсулина или пероральных гипогликемизирующих препаратов маскируются симптомы гипогликемии, особенно при физической нагрузке. Циметидин увеличивает содержание пропранолола в плазме крови.
симптомы интоксикации пропранололом зависят от исходного состояния пациента. При тяжелой сердечной недостаточности даже низкие дозы пропранолола могут вызвать признаки передозировки, преобладают симптомы поражения пищеварительного тракта, сердечно-сосудистой системы и ЦНС. Возможны ощущение усталости, потеря сознания, мидриаз, иногда судороги, артериальная гипотензия, брадикардия вплоть до асистолии, бронхоспазм, гипогликемия, шок.
Для устранения симптомов передозировки показано в/в введение 1–2 мг атропина, а также применение препаратов, обладающих β-симпатомиметической активностью (допамин, добутамин, изопреналин, орципреналин, эпинефрин). Глюкагон следует вводить вначале в/в в дозе 0,2 мг/кг, затем за 12 ч довести дозу до 0,5 мг/кг.